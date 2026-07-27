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ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत पर भड़का भारत, यूक्रेन के राजदूत को किया तलब

ब्लैक सी में जहाजों पर हुए हमलों में 5 भारतीय नाविकों की मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है.

India summons Ukraine ambassador
यूक्रेन के राजदूत. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 4:43 PM IST

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नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया और ब्लैक सी (काला सागर) में वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों को लेकर भारत की "गंभीर चिंता" से अवगत कराया. इन हमलों में भारतीय नाविकों की जान गई है, जिसमें मर्चेंट शिप 'एमवी ओमोर्फी' (MV OMORFI) पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत भी शामिल है.

यह कूटनीतिक कदम (डेमार्श) ब्लैक सी में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है, जहां रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों ने नागरिक जहाजों और उनके चालक दल को खतरे में डाल दिया है.

विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यूक्रेन के दूत को 'एमवी ओमोर्फी' पर हुए हमले के सिलसिले में साउथ ब्लॉक बुलाया गया था, जिसके कारण एक भारतीय नाविक की दुखद मौत हो गई थी.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस घटना पर अपनी "गंभीर चिंता" व्यक्त की और वाणिज्यिक जहाजों पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की. बयान में कहा गया, "मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की. साथ ही समुद्री नौवहन की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके पड़ने वाले बुरे असर को भी रेखांकित किया."

मंत्रालय ने आगे कहा कि राजदूत से भारत की चिंताओं को यूक्रेनी अधिकारियों तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, "राजदूत से अनुरोध किया गया कि वे वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने पर भारत की कड़ी चिंताओं से यूक्रेनी अधिकारियों को अवगत कराएं. भारत ने दोहराया कि ऐसी कार्रवाइयां, जो मासूम नागरिक नाविकों की जान जोखिम में डालती हैं, पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और इनसे बचा जाना चाहिए."

यह कूटनीतिक कदम 18 जुलाई को ब्लैक सी (काला सागर) में 'एमवी ओमोर्फी' पर हुए घातक हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें एक भारतीय नाविक की जान चली गई थी. 'फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया' (FSUI) ने मृतक की पहचान चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता के रूप में की है.

भारत की चिंताओं का जवाब देते हुए नई दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास ने एक विस्तृत बयान जारी किया. इसमें भारतीय नाविकों की मौत पर शोक व्यक्त किया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि नागरिक नौवहन के लिए खतरा ब्लैक सी में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के कारण है.

यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि उसने भारत की चिंताओं को नोट कर लिया है और मृत भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति "गहरी संवेदना" व्यक्त की है. यूक्रेनी दूतावास के बयान में कहा गया, "यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा द्वारा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को भेजे गए शोक पत्र के अलावा, यूक्रेन का दूतावास उन भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है, जिन्होंने ब्लैक सी में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण अपनी जान गंवाई है."

यूक्रेन ने दावा किया कि युद्ध के दौरान उसने भारतीय अधिकारियों सहित अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को इस क्षेत्र में नागरिक नौवहन (सिविलियन नेविगेशन) पर बढ़ते खतरों के प्रति लगातार आगाह किया था. दूतावास के अनुसार, यूक्रेन ने सैन्य साजो-सामान की आवाजाही रोकने और रूसी सैन्य अभियान को मदद पहुंचाने वाले रसद मार्गों को ठप करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी अपने सहयोगियों को दी थी. उसने कहा कि इन चिंताओं को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसमें 12 जून और 26 जून, 2026 को जारी किए गए सर्कुलर पत्र भी शामिल हैं.

दूतावास ने भारत सरकार द्वारा 23 जुलाई को जारी की गई 'महानिदेशक समुद्री प्रशासन' (DGMA) की सुरक्षा एडवाइजरी का भी जिक्र किया. उसने कहा कि नागरिक जहाजों की सुरक्षा के लिए समुद्री अधिकारियों द्वारा समय पर की गई कार्रवाई और सुरक्षा चेतावनियां बहुत जरूरी हैं.

यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने रविवार को पुष्टि की कि 25 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह पर मर्चेंट शिप 'एमवी एजीएन राग्नार' (MV AGN Ragnar) पर हमला हुआ, जिसमें चार भारतीय नागरिक सवार थे. दूतावास के अनुसार, चालक दल के दो भारतीय सदस्य सुरक्षित हैं, जबकि बाकी दो के बारे में जानकारी का अभी इंतजार है. फिलहाल उनके लिए खोज और बचाव अभियान (सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन) चलाया जा रहा है.

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