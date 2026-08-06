भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया
इसकी रेंज 4000 किमी है. परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया.
Published : August 6, 2026 at 8:18 PM IST
नई दिल्ली : भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया. मिसाइल का परीक्षण सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने किया.
रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘‘छह अगस्त को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-4’ का सफल परीक्षण किया गया.’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस प्रक्षेपण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मानकों का सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ. यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया.’’
India successfully test-fired the Medium Range Ballistic Missile (MRBM) Agni-4 from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on August 06, 2026. The launch, conducted under the aegis of the Strategic Forces Command, successfully validated all operational and technical…— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 6, 2026
अग्नि-4 दो चरणों वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन द्वारा संचालित होती है. यह 4,000 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है. इस वर्ष की शुरुआत में, भारत ने अग्नि-प्राइम और अग्नि-3 मिसाइलों का सफल परीक्षण भी किया था.
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस लॉन्च से मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर सही साबित हुए. यह टेस्ट स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में किया गया. मंत्रालय ने कहा कि यह सफल लॉन्च देश की स्ट्रैटेजिक डेटरेंस क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम उपलब्धि है.
अग्नि मिसाइल, भारत द्वारा विकसित मध्यम से लेकर अंतरमहाद्वीपीय रेंज वाली सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है. अग्नि शक्ति के नाम पर रखी गई ये परमाणु-सक्षम और ठोस ईंधन वाली मिसाइलें, भारत की जमीन-आधारित रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध क्षमता का मुख्य हिस्सा हैं.
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