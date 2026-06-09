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बहुप्रतीक्षित सबसे लंबी सुरंग जोजिला का ब्रेकथ्रू आज, भारत रचेगा इतिहास

बहुप्रतीक्षित जोजिला टनल आज इतिहास रचने को तैयार है. गडकरी इसके साक्षी बनेंगे.

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बहुप्रतीक्षित सबसे लंबी सुरंग जोजिला का ब्रेकथ्रू आज (ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : June 9, 2026 at 10:35 AM IST

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श्रीनगर: पांच साल बाद कश्मीर और कारगिल के बीच बनी भारत की महत्वाकांक्षी जोजिला सुरंग का मंगलवार को आखिरी ब्रेकथ्रू ब्लास्ट होगा. 11,600 फीट से अधिक की ऊंचाई पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर के विस्फोट समारोह की अध्यक्षता करेंगे.

वह सुरंग के पूर्वी पोर्टल पर पहुंचेंगे, जो कारगिल केंद्र शासित प्रदेश में है. महत्वाकांक्षी परियोजना अक्टूबर 2020 से निर्माणाधीन है और एक बार पूरा होने के बाद यह श्रीनगर-लेह राजमार्ग को सभी मौसम वाला मार्ग बना देगा.

13.153 किलोमीटर में फैली दुनिया की सबसे लंबी एकल आने-जाने की सुविधा वाली सुरंग ऊंचाई वाले पहाड़ी सड़क को बायपास करेगी और देश के बाकी हिस्सों के साथ लद्दाख की साल भर संपर्क सक्षम करेगी.

यह सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. यह पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं की ओर बढ़ने वाले सैनिकों के लिए तेज और सुरक्षित आवाजाही को सक्षम करेगी. 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच आमने-सामने की लड़ाई हुई थी. इसने रणनीतिक रूप से स्थित क्षेत्र में तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया.

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जोजिला टनल (ETV Bharat)

सेना और आम लोगों को लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सर्दियों के महीनों में बर्फ जमा होने से ट्रैफिक में रुकावट आती है. एक अधिकारी ने कहा, 'लेकिन यह टनल एक स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण फ्रंटियर कॉरिडोर में ऑपरेशनल मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स की तैयारी को मजबूत करती है, जो न केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में बल्कि एक नेशनल कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी एसेट के रूप में भी इसकी भूमिका को रेखांकित करती है.'

हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) द्वारा निर्मित इस सुरंग में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का इस्तेमाल किया गया, जो विशेष रूप से नाजुक हिमालयी पहाड़ों के लिए उपयुक्त विधि है.

मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) के कार्यकारी ने कहा, 'ये सफलता जोजिला सुरंग परियोजना के लिए एक निर्णायक क्षण है क्योंकि यह प्रतिकूल हिमालयी वातावरण में भारत के सबसे जटिल परिवहन बुनियादी ढांचे के कार्यों में से एक के सफल निष्पादन को प्रदर्शित करता है.' लद्दाख की सांसद हनीफा जान ने परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को श्रेय दिया.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'इसका रणनीतिक महत्व है लेकिन साथ ही यह लद्दाख को बड़ी राहत और लाभ प्रदान करेगा. हम बचपन से सुरंग की मांग के बारे में सुनते आ रहे हैं. मैं लोगों के बीच खुशी और उत्साह व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि सुरंग सफलता के चरण में पहुंच गई है.' अधिकारियों ने कहा, 'अब खुदाई पूरी होने के साथ, यह प्रोजेक्ट कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में बिना रुकावट कनेक्टिविटी के अपने लंबे समय से सोचे गए मकसद को पूरा करने के करीब पहुंच गया है, जिससे मोबिलिटी, आर्थिक जुड़ाव और स्ट्रेटेजिक मजबूती में लंबे समय तक फायदे होंगे.'

मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) के अधिकारियों ने कहा कि साल में तीन महीने से ज़्यादा समय तक माइनस 30 डिग्री सेल्सियस जैसी जमा देने वाली ठंड का सामना करते हुए, 1,200 से ज़्यादा लोगों ने राष्ट्रीय महत्व के इस बहुत मशहूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बिना रुके कंस्ट्रक्शन जारी रखा.

पिछले पांच सालों में प्रोजेक्ट साइट पर बर्फबारी की पांच बड़ी घटनाएं हुई और मशीनरी, इक्विपमेंट और वर्कशॉप को नुकसान पहुंचा. 12 जनवरी 2023 को भारतीय सेना ने हिमस्खलन में फंसे 172 से ज़्यादा मजदूरों को बचाया और निकाला. एक बार पूरा हो जाने पर यह टनल जोजिला दर्रे को पार करने में लगने वाले मौजूदा तीन घंटे के समय से घटकर 30 मिनट हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला, घंटों का सफर मात्र 15 मि. में, चीन-पाकिस्तान पर रहेगी पैनी नजर

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