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क्या LTTE को फिर से जिंदा करने की हो रही साजिश? पाकिस्तानी हथियार और श्रीलंकाई ड्रग तस्करों ने मिलाया हाथ!

नई दिल्लीः ड्रग-तस्करी नेटवर्क और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) को दोबारा खड़ा करने के कथित प्रयासों के बीच संबंधों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच चल रही है. इसी पृष्ठभूमि में, भारत और श्रीलंका ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाली अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से निपटने के लिए तालमेल तेज कर दिया है.

हाल ही में कोलंबो में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और श्रीलंका के पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो (PNB) के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी के उभरते तौर-तरीकों, विशेष रूप से समुद्री रास्तों के इस्तेमाल की समीक्षा की गई. साथ ही संगठित अपराधियों का पता लगाने, खुफिया जानकारी और जांच में तालमेल बिठाने तथा भगोड़ों से निपटने पर चर्चा हुई. बैठक के दौरान तस्करी से जुड़े ऑपरेटरों, रास्तों और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित ठोस खुफिया जानकारियों का आदान-प्रदान भी किया गया.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और श्रीलंका के पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो (PNB) के बीच महानिदेशक (DG) स्तर की 5वीं वार्ता में भारतीय पक्ष से भारतीय तटरक्षक बल, तमिलनाडु पुलिस और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए. वहीं, श्रीलंका का प्रतिनिधित्व उसके सीमा शुल्क, तटरक्षक बल, नौसेना, अटॉर्नी जनरल विभाग, विशेष टास्क फोर्स, सरकारी विश्लेषक विभाग, राष्ट्रीय खतरनाक औषधि नियंत्रण बोर्ड और वित्तीय खुफिया इकाई सहित अन्य प्रमुख विभागों ने किया.

यह वार्ता इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत और श्रीलंका में सक्रिय एलटीटीई से जुड़े कथित ड्रग और हथियारों के तस्करी नेटवर्क तथा 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' को दोबारा खड़ा करने के प्रयासों की जांच कर रही है. यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी श्रीलंकाई ड्रग माफिया से जुड़े उन मामलों की जांच कर रही है, जो भारत और श्रीलंका में एलटीटीई को पुनर्जीवित करने के लिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में कथित रूप से शामिल हैं.

एक जांच के बाद, NIA ने आरोप लगाया कि सी. गुणाशेखरन उर्फ ​​'गुणा' और पुष्पराज उर्फ ​​'पूकूट्टी कन्ना' के नियंत्रण वाला एक श्रीलंकाई ड्रग माफिया, पाकिस्तान के एक हथियार और ड्रग सप्लायर के साथ मिलकर काम कर रहा था. यह माफिया भारत और श्रीलंका में एलटीटीई को दोबारा जीवित करने के लिए अवैध ड्रग्स और हथियारों का धंधा चला रहा था. एनआईए ने इस मामले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी भी की थी और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था.