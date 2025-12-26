ETV Bharat / bharat

दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना के विस्तार को मंजूरी, पाकिस्तान से तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा कदम

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना के दूसरे चरण को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की 45वीं विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने 19 दिसंबर को इसे मंजूरी दी. चिनाब नदी के पानी से चलने वाली यह 260 मेगावाट की परियोजना किश्तवाड़ जिले में 3200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई जाएगी.

इस मंजूरी के बाद अब परियोजना के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा. यह मंजूरी तब आई है जब भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया है. चिनाब नदी की जलविद्युत क्षमता का लाभ उठाने पर नया ध्यान केंद्रित किया गया है. हालांकि, एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि यह परियोजना संधि के प्रावधानों के मापदंडों का पालन कर रही है.

पहलगाम आतंकी हमले में 25 नागरिकों की मौत के बाद भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत जलविद्युत परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाई गई है. इससे पहले, चिनाब नदी पर ही 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जो राष्ट्रीय महत्व की और जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है. इसकी परिकल्पना 1960 के दशक में की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण यह चार दशकों से अधिक समय तक अटकी रही थी.

1960 की सिंधु जल संधि ने भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का नियंत्रण दिया था और पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम (पश्चिमी नदियां) का नियंत्रण दिया था. भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग करने की अनुमति थी.