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गैस ने बुझाई उज्ज्वला की लौ, बिहार में 'गोइठा इकोनॉमी' ने पकड़ी रफ्तार

बिहार में गैस की किल्लत ने गोइठा की डिमांड बढ़ा दी है. पढ़ें, पटना से कृष्णनंदन और शिवहर से सुमित कुमार की रिपोर्ट..

LPG shortage impact on households Bihar
गैस संकट ने बदली रसोई की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 8:31 PM IST

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Updated : March 21, 2026 at 8:39 PM IST

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पटना/शिवहर: पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता और पेट्रोलियम आपूर्ति में कमी ने बिहार में LPG संकट को जन्म दिया है. राजधानी पटना से लेकर शिवहर के गांवों तक हालात ऐसे हैं कि रसोई में गैस चूल्हा की आग ठंडी पड़ी है, वहीं मिट्टी के चूल्हे फिर से धुआं उगलने लगे हैं. गोबर के उपले-जिसे कभी बीते दौर की निशानी माना जा रहा था-अब मजबूरी का सबसे भरोसेमंद ईंधन बनकर उभर रहा है.

रसोई में गोइठा बना सहारा: बिहार में एलपीजी की किल्लत ने अचानक एक पुराने बाजार को फिर जिंदा कर दिया है. गोइठा, जो कभी सिर्फ सर्दियों तक सीमित था, अब गर्मी के मौसम में भी तेजी से बिक रहा है. हालात इस कदर बदल चुके हैं कि पहले ₹1 में मिलने वाला गोइठा अब ₹2 प्रति पीस बिक रहा है. मांग में आई इस उछाल ने एक नई 'गोइठा इकोनॉमी' को जन्म दे दिया है.

LPG shortage impact on households Bihar
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

10 दिन में बदली तस्वीर, बाजार में भीड़ : पटना के किदवईपुरी इलाके में गोइठा बेचने वाली मीरा देवी बताती हैं कि पहले दिनभर में एक-दो ग्राहक आते थे, अब सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती है. छोटे होटल, ठेले वाले और अब आम परिवार भी बड़ी मात्रा में गोइठा खरीद रहे हैं. मांग इतनी तेज है कि विक्रेताओं को दाम बढ़ाने पड़े.

घर-घर लौटा मिट्टी का चूल्हा: राजीव नगर की चांदनी देवी की कहानी इस संकट की असली तस्वीर पेश करती है. गैस खत्म होने के बाद नया सिलेंडर नहीं मिला. ब्लैक मार्केट में गैस की कीमत सुनकर उन्होंने हार मान ली. अब उन्होंने ₹500 का गोइठा खरीदकर मिट्टी का चूल्हा जला लिया है.

''गैस खत्म हो गयी है. गोइठा पर खाना बनाना पड़ा रहा है. पहले एक रुपये में गोइठा मिलता था, लेकिन अब दो रुपये में मिल रहा है. चूल्हे पर खाना बनाना मुश्किल है, इसलिए सुबह-शाम ही खाना बनाते हैं.''- चांदनी देवी, ग्रामीण महिला

गोबर खरीदकर लाते हैं रामलखन: पटना में राम लखन भी गोइठा बेचने का काम करते हैं. कहते हैंं कि जब से गैस कि किल्लत हुई है, गोइठा की डिमांड बढ़ गयी है. रामलखन के पास भी खटाल है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने के कारण बाहर से गोबर खरीदकर लाना होता है.

बिहार में गैस की किल्लत ने बढ़ाई गोइठा की डिमांड (ETV Bharat)

''पहले अपने खटाल से काम चल जाता था, अब बाहर से गोबर खरीदना पड़ रहा है. डिमांड इतनी तेज है कि अब गोबर भी एक ‘हॉट कमोडिटी’ बन गया है.''- राम लखन, गोइठा बेचने वाले

गर्मी में भी धधक रहा गोइठा बाजार : गोइठा बनाने वाली रमुना देवी बताती हैं कि पहले गर्मियों में बिक्री लगभग ठप हो जाती थी. लेकिन इस बार हालात उलट है. ठंड से भी ज्यादा बिक्री अब हो रही है. पिछले 10–15 दिनों में बाजार का रुख पूरी तरह बदल चुका है.

शिवहर में संकट और गहरा, महंगाई से जूझते लोग : LPG की किल्लत को देखते हुए शिवहर की महिलाएं अब रोज सुबह गोबर के उपले बनाकर सुखा रही हैं ताकि परिवार का पेट भर सके. धर्मपुर वार्ड-12 में हालात और भी गंभीर हैं. मीरा देवी बताती हैं कि गैस सिलेंडर ₹2000-₹2500 तक पहुंच गया है और एजेंसी पर भी उपलब्ध नहीं है.

''हमने सोचा था कि जिंदगी आसान होगी, लेकिन अब रसोई चलाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. खाना बनाने के लिए रोज गोइठा बनाना पड़ता है.'' - मीरा देवी, ग्रामीण महिला

LPG shortage impact on households Bihar
LPG की किल्लत ने बढ़ाई गोइठा की मांग (ETV Bharat)

गरीब परिवारों पर सबसे ज्यादा मार : इलाके में रहने वाली हंसा देवी और सावित्री देवी जैसी महिलाओं का कहना है कि सीमित आमदनी में अब गैस सिलेंडर लेना नामुमकिन हो गया है. किसान परिवारों की आय स्थिर है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं.

गहरे ऊर्जा संकट : पटना से शिवहर तक की यह तस्वीर सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे ऊर्जा संकट का संकेत है. गैस सिलेंडर की किल्लत ने न सिर्फ लोगों की रसोई व्यवस्था को झकझोर दिया है, बल्कि उन्हें दशकों पीछे धकेल दिया है, जहां धुएं से भरे चूल्हे और गोबर के उपले ही जीवन का सहारा थे.

गोइठा पर खाना पकाना नुकसानदायक : गोइठा (कंडे) पर खाना पकाना स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे निकलने वाला घना धुआं फेफड़ों की गंभीर बीमारियां (जैसे- COPD), अस्थमा, और आंखों में जलन पैदा करता है. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और पीएम 2.5 जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, जो लंबे समय में कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकते हैं.

LPG shortage impact on households Bihar
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की जरुरत : सरकार भले ही सप्लाई सामान्य होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है. अगर समय रहते आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और कालाबाजारी पर लगाम नहीं लगी, तो यह 'गोइठा वापसी' अस्थायी नहीं, बल्कि एक स्थायी हकीकत बन सकती है.

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Last Updated : March 21, 2026 at 8:39 PM IST

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