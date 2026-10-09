यूएस ग्रीन कार्ड सस्पेंशन पर विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई, 'बंधुआ मजदूर वाली टिप्पणी को बताया अपमानजनक'
भारत ने कहा, किसी भी अमेरिकी प्रोग्राम से फायदा सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि दोनों देशों को होता है.
Published : October 9, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली : भारत ने शुक्रवार को अमेरिका के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो जैसी बड़ी ग्लोबल और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अहम ग्रीन-कार्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पर रोक लगाई गई है. भारत ने कहा कि इस कदम से दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी. भारत ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से विदेशी पेशेवरों को 'बंधुआ मजदूर' बताए जाने को पूरी तरह से "बेबुनियाद और बेहद अपमानजनक" करार दिया.
अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने की व्यापक कोशिशों के तहत, ट्रंप प्रशासन ने आठ बड़ी आईटी कंपनियों के लिए 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' (पीईआरएम) प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया और कई यूनिवर्सिटीज की जांच शुरू कर दी. यह फैसला भारत और अमेरिका के रिश्तों में जारी तनाव के बीच लिया गया है.
जिन कंपनियों पर यह कार्रवाई हो रही है, उनमें इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट शामिल हैं. पीईआरएम को अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता पाने का एक रास्ता माना जाता है. अमेरिका के इस फैसले का असर उन हजारों भारतीय टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर पड़ने की उम्मीद है, जो एच-1B वीजा पर अमेरिका आने के बाद स्थायी निवास के लिए एम्प्लॉयर-स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड पर निर्भर रहते हैं. अपनी प्रतिक्रिया में, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि पीईआरएम, एच-1B वीजा प्रोग्राम से अलग है.
इसमें कहा गया है कि पीईआरएम एप्लीकेशन को रोकने से मौजूदा एच-1B वीजा की वैलिडिटी या एच-1B वीजा होल्डर्स और उनके आश्रितों के स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ता है, हालांकि प्रभावित कंपनियों के योग्य कर्मचारियों की परमानेंट-रेसिडेंसी और ग्रीन कार्ड प्रोसेस पर कुछ असर पड़ सकता है.
Statement on announcement made by the US Department of Labour ⬇️ 🔗 https://t.co/FZawXUTqcl https://t.co/67vMRyJ5EF— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2026
विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह भी साफ होना चाहिए कि टैलेंट की आवाजाही दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद है. जहां इससे भारतीयों के लिए मौके बनते हैं, वहीं इससे अमेरिकी कंपनियों को भी बेहतरीन टैलेंट, इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और नौकरी पैदा करने में मदद मिलती है, साथ ही अमेरिका में शेयरहोल्डर्स की संपत्ति भी बढ़ती है."
इसमें कहा गया, "इसलिए यह दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद मामला है और हमें उम्मीद है कि इस प्रोसेस से जुड़े सभी लोग इस बात को समझेंगे. अमेरिका की ओर से उठाए गए कदमों से दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलती है."
उन्होंने कहा, "असल में, अमेरिका का इतिहास खुद प्रवासियों की पीढ़ियों से बना है, जिनकी मेहनत, उद्यम और इनोवेशन ने इसके विकास और समृद्धि में योगदान दिया है." विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना, जिसमें पेनफुल हिस्ट्री और कोलोनियल समय की झलक मिलती हो, बेहद आपत्तिजनक है."
विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखना जारी रखेगा. अमेरिका के लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने गुरुवार को नए उपायों की घोषणा करते हुए कहा, "हम इन कंपनियों से जुड़े किसी भी नए परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और न ही किसी पेंडिंग एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई करेंगे."
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने वाली आईटी कंपनियों की कड़ी आलोचना की थी. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि यहां मौजूद हर कोई उस खेल को समझता है जो खेला जा रहा है." उन्होंने कहा, "आप देश के बाहर से बंधुआ मजदूरों जैसे कर्मचारियों को लाते हैं, अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और अगर आप एक कॉर्पोरेशन हैं, तो आप अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी कम करके और उनकी जगह ऐसे लोगों को रखकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जिन्हें शायद शुरू से ही अमेरिका में नहीं होना चाहिए था."
#WATCH | Bengaluru | On US Green Card Program suspension for seven major tech firms, Former CFO, Infosys Mohandas Pai says, "The US has not suspended anybody from anything. What the US has said is that many companies, including Adobe and Microsoft, will not be able to sponsor Green Cards for their employees. Now, when you apply for a Green Card for permanent residency, you need to get a sponsor as an employer. There's a huge queue for getting a Green Card after people have been sponsored. It is taking 10 to 15 years for people to get a Green Card. So the US has said that we are going to suspend these companies from applying for Green Cards or endorsing people further. So it will not have any impact because it's very futuristic. And as it is, the number of people on visas by all these companies has gone down in the last three to four years."— ANI (@ANI) October 9, 2026
हालांकि, इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने कहा, "अमेरिका ने किसी को किसी चीज से सस्पेंड नहीं किया है. अमेरिका ने बस यह कहा है कि एडोब और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगी. अब, जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक एम्प्लॉयर के तौर पर स्पॉन्सर की जरूरत होती है. स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद ग्रीन कार्ड पाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी होती है. लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने में 10 से 15 साल लग रहे हैं. इसलिए अमेरिका ने कहा है कि हम इन कंपनियों को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने या लोगों को आगे एंडोर्स करने से सस्पेंड करने जा रहे हैं, तो इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि यह बहुत दूर की बात है. और वैसे भी, पिछले तीन-चार सालों में इन सभी कंपनियों के वीजा पर रहने वाले लोगों की संख्या कम हुई है."
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