ETV Bharat / bharat

यूएस ग्रीन कार्ड सस्पेंशन पर विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई, 'बंधुआ मजदूर वाली टिप्पणी को बताया अपमानजनक'

कॉन्सेप्ट फोटो ( AP )

नई दिल्ली : भारत ने शुक्रवार को अमेरिका के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो जैसी बड़ी ग्लोबल और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अहम ग्रीन-कार्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पर रोक लगाई गई है. भारत ने कहा कि इस कदम से दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी. भारत ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से विदेशी पेशेवरों को 'बंधुआ मजदूर' बताए जाने को पूरी तरह से "बेबुनियाद और बेहद अपमानजनक" करार दिया.

अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने की व्यापक कोशिशों के तहत, ट्रंप प्रशासन ने आठ बड़ी आईटी कंपनियों के लिए 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' (पीईआरएम) प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया और कई यूनिवर्सिटीज की जांच शुरू कर दी. यह फैसला भारत और अमेरिका के रिश्तों में जारी तनाव के बीच लिया गया है.

जिन कंपनियों पर यह कार्रवाई हो रही है, उनमें इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट शामिल हैं. पीईआरएम को अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता पाने का एक रास्ता माना जाता है. अमेरिका के इस फैसले का असर उन हजारों भारतीय टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर पड़ने की उम्मीद है, जो एच-1B वीजा पर अमेरिका आने के बाद स्थायी निवास के लिए एम्प्लॉयर-स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड पर निर्भर रहते हैं. अपनी प्रतिक्रिया में, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि पीईआरएम, एच-1B वीजा प्रोग्राम से अलग है. इसमें कहा गया है कि पीईआरएम एप्लीकेशन को रोकने से मौजूदा एच-1B वीजा की वैलिडिटी या एच-1B वीजा होल्डर्स और उनके आश्रितों के स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ता है, हालांकि प्रभावित कंपनियों के योग्य कर्मचारियों की परमानेंट-रेसिडेंसी और ग्रीन कार्ड प्रोसेस पर कुछ असर पड़ सकता है. विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह भी साफ होना चाहिए कि टैलेंट की आवाजाही दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद है. जहां इससे भारतीयों के लिए मौके बनते हैं, वहीं इससे अमेरिकी कंपनियों को भी बेहतरीन टैलेंट, इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और नौकरी पैदा करने में मदद मिलती है, साथ ही अमेरिका में शेयरहोल्डर्स की संपत्ति भी बढ़ती है." इसमें कहा गया, "इसलिए यह दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद मामला है और हमें उम्मीद है कि इस प्रोसेस से जुड़े सभी लोग इस बात को समझेंगे. अमेरिका की ओर से उठाए गए कदमों से दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलती है."