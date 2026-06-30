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भारत ने अफगानिस्तान में हमलों को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की, इसे गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया

अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत के चमकानी जिले के मंदोखाइल गांव में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के बाद का दृश्य ( AP )

मंत्रालय ने आगे कहा कि यह घटना पाकिस्तान के व्यवहार के एक बड़े पैटर्न का इशारा है. बयान में आगे कहा गया, 'यह पाकिस्तान के लगातार लापरवाह व्यवहार के पैटर्न और अपनी सीमाओं के बाहर हिंसा के हताशाजनक कामों के जरिए अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की उसकी बेकार कोशिश को दिखाता है.'

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत, अफगान इलाके पर पाकिस्तान के एयर-स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए. पाकिस्तान का यह खुला हमला अफगानिस्तान की आजादी पर हमला है और इलाके की शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है.'

एक ऑफिशियल बयान में विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि ये हमले पाकिस्तान के लगातार लापरवाह व्यवहार के पैटर्न को दिखाते हैं और इस्लामाबाद पर अपनी अंदरूनी चुनौतियों से ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

नई दिल्ली: भारत ने सोमवार को अफगान इलाके में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिक मारे गए. भारत ने इस कार्रवाई को अफगानिस्तान की आजादी का उल्लंघन और इलाके की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया.

भारत ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति भी संवेदना जताई और रिपोर्ट किए गए हमलों में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत उन अफगान परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता है और अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना अटूट समर्थन दोहराता है.'

यह बयान पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों पक्तिया, पक्तिका और कुनार में सीमा पार सैन्य हमले करने के बाद आया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए और बड़े पैमाने पर तबाही हुई. तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार के उप प्रवक्ता, हमदुल्ला फितरत ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नागरिकों की संख्या का विवरण देते हुए कहा, 'अब तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कल रात किए गए हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिक मारे गए, जबकि 163 अन्य घायल हो गए. तीन घर पूरी तरह तबाह हो गए.'

पाकिस्तानी मिलिट्री सरकार द्वारा टारगेट की गई खास जगहों की जानकारी देते हुए, फितरत ने कहा कि पक्तिया प्रांत के चमकानी जिले के मंडोखाइल गांव में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने एक आम आदमी के घर पर बमबारी की. इस वजह से घर के एक बुज़ुर्ग आदमी और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि परिवार के दूसरे सदस्य घायल हो गए.'

डिप्टी स्पोक्सपर्सन ने आगे बताया कि बाद में उसी जगह पर बचाव दल को टारगेट करके एक और हमला किया गया. बयान के मुताबिक पक्तिका प्रांत के गियान जिले में मौजूद वालस्ट गांव में एक और जानलेवा हमला हुआ, जहां एक गांव वाले के घर पर हमला हुआ.

इस बीच कुनार प्रांत के मनोगाई जिले के बारोलो गांव में तीसरे हमले की खबर है. पाकिस्तान ने हमलों की पुष्टि की. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रविवार रात कहा कि इस्लामाबाद की सुरक्षा सेनाओं ने सीमा क्षेत्र में हवाई हमलों के साथ-साथ एक अच्छी तरह से प्लान किया गया इंटेलिजेंस-बेस्ड ग्राउंड ऑपरेशन किया था.