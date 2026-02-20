ETV Bharat / bharat

Explained : क्या है पैक्स सिलिका जिसमें शामिल हुआ भारत

नई दिल्ली : भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठजोड़ "पैक्स सिलिका" में शामिल हो गया है. नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में आयोजित एक समारोह में गठबंधन में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और एआई के लिए सप्लाई चेन का निर्माण करना है. अभी इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है. पैक्स का मतलब होता है- शांति, स्थिरता और समृद्धि.

अमेरिका और उनके अन्य सहयोगी देश चाहते हैं कि एआई और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाया है. पैक्स सिलिका के सदस्य देशों में अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल हैं. इन सभी देशों का उद्देश्य है कि सप्लाई चेन पर जिस तरह से चीन का नियंत्रण है, उसका एक विकल्प तैयार किया जाए. कनाडा, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, ओईसीडी और ताइवान भी पैक्स सिलिका के सदस्य हैं, हालांकि, इन देशों ने अभी तक इन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर होने के अवसर पर, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, "हमें बेहद खुशी है कि भारत पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है. अगर आप आज यहां मौजूद कंपनियों को देखें, तो यह हमारे दोनों देशों के लिए एक अविश्वसनीय साझेदारी है, और हम इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तत्पर हैं."

अमेरिकी अधिकारी जैकब हेल्बर्ग ने पैक्स सिलिका को लेकर विस्तार बात की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से 20वीं सदी में दुनिया तेल और स्टील पर चलती थी, ठीक उसी तरह से 21 वीं सदी में कंप्यूटर की भूमिका अहम होगी. उन्होंने कहा कि बिना एआई के आप किसी भी क्षेत्र में विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं. और इसके लिए जिस क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, वह सीमित है. जैकब ने कहा कि कंप्यूटर बनाने के लिए आपको कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिज की जरूरत पड़ती है. उनके अनुसार पैक्स सिलिका एक माध्यम होगा, जिसके जरिए हमलोग इन खनिजों की निर्बाध सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे. हमारा लक्ष्य समृद्धि, तकनीकी विकास और आर्थिक सुरक्षा है.

जैकब ने कहा कि किसी एक देश पर सामग्री, तकनीक या उत्पादों के लिए जरूरत से ज्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने हाल ही में चीन द्वारा अपनाए गए रूख का भी जिक्र किया. हालांकि, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया. दरअसल, जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, तो चीन ने अमेरिका को क्रिटिकल मिनिरल्स की सप्लाई रोकने की धमकी दे दी थी. अमेरिकी अधिकारी जैकब ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए, हमलोग पैक्स सिलिका लेकर आए हैं. इसके जरिए रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की प्लानिंग है.

रेयर अर्थ मेटल्स धरती के अंदर पाए जाने वाले 17 दुर्लभ धातु हैं. आजकल जितने भी आधुनिक हथियार, कंप्यूटर या गाड़ियां बनाई जा रही हैं, सबमें एआई का उपयोग हो रहा है. और उनके लिए जिस चिप्स की जरूरत होती है, उसे बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए. आज की तारीख में चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति पर हावी है. दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन का 60-70 प्रतिशत हिस्सा चीन का है.