Explained : क्या है पैक्स सिलिका जिसमें शामिल हुआ भारत

नई दिल्ली : भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठजोड़ "पैक्स सिलिका" में शामिल हो गया है. नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में आयोजित एक समारोह में गठबंधन में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और एआई के लिए सप्लाई चेन का निर्माण करना है. अभी इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है. पैक्स का मतलब होता है- शांति, स्थिरता और समृद्धि.
अमेरिका और उनके अन्य सहयोगी देश चाहते हैं कि एआई और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाया है. पैक्स सिलिका के सदस्य देशों में अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल हैं. इन सभी देशों का उद्देश्य है कि सप्लाई चेन पर जिस तरह से चीन का नियंत्रण है, उसका एक विकल्प तैयार किया जाए. कनाडा, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, ओईसीडी और ताइवान भी पैक्स सिलिका के सदस्य हैं, हालांकि, इन देशों ने अभी तक इन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर होने के अवसर पर, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, "हमें बेहद खुशी है कि भारत पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है. अगर आप आज यहां मौजूद कंपनियों को देखें, तो यह हमारे दोनों देशों के लिए एक अविश्वसनीय साझेदारी है, और हम इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तत्पर हैं."
अमेरिकी अधिकारी जैकब हेल्बर्ग ने पैक्स सिलिका को लेकर विस्तार बात की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से 20वीं सदी में दुनिया तेल और स्टील पर चलती थी, ठीक उसी तरह से 21 वीं सदी में कंप्यूटर की भूमिका अहम होगी. उन्होंने कहा कि बिना एआई के आप किसी भी क्षेत्र में विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं. और इसके लिए जिस क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, वह सीमित है. जैकब ने कहा कि कंप्यूटर बनाने के लिए आपको कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिज की जरूरत पड़ती है. उनके अनुसार पैक्स सिलिका एक माध्यम होगा, जिसके जरिए हमलोग इन खनिजों की निर्बाध सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे. हमारा लक्ष्य समृद्धि, तकनीकी विकास और आर्थिक सुरक्षा है.
जैकब ने कहा कि किसी एक देश पर सामग्री, तकनीक या उत्पादों के लिए जरूरत से ज्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने हाल ही में चीन द्वारा अपनाए गए रूख का भी जिक्र किया. हालांकि, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया. दरअसल, जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, तो चीन ने अमेरिका को क्रिटिकल मिनिरल्स की सप्लाई रोकने की धमकी दे दी थी. अमेरिकी अधिकारी जैकब ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए, हमलोग पैक्स सिलिका लेकर आए हैं. इसके जरिए रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की प्लानिंग है.
रेयर अर्थ मेटल्स धरती के अंदर पाए जाने वाले 17 दुर्लभ धातु हैं. आजकल जितने भी आधुनिक हथियार, कंप्यूटर या गाड़ियां बनाई जा रही हैं, सबमें एआई का उपयोग हो रहा है. और उनके लिए जिस चिप्स की जरूरत होती है, उसे बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए. आज की तारीख में चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति पर हावी है. दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन का 60-70 प्रतिशत हिस्सा चीन का है.
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पैक्स सिलिका में भारत का प्रवेश केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है और यह द्विपक्षीय संबंधों की समग्र दिशा को और मजबूत करेगा.
महत्वपूर्ण खनिजों और एआई के लिए एक सुरक्षित, लचीली और नवाचार-संचालित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से यह पहल दिसंबर 2025 में शुरू की गई थी. पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन 12 दिसंबर को वाशिंगटन में आयोजित किया गया था. यहीं पर भागीदार देशों ने पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे. घोषणापत्र में कच्चे माल से लेकर सेमीकंडक्टर और एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर तक, आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहन आर्थिक और तकनीकी सहयोग की एक साझा दृष्टि तथा पारस्परिक समृद्धि एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है.
अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा, "भारत ऐसा देश है जहां प्रतिभा का भंडार है, जो प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने के लिए काफी है. भारत की इंजीनियरिंग क्षमता इस महत्वपूर्ण गठबंधन के लिए आवश्यक योग्यताएं प्रदान करती है. प्रतिभा के अलावा, भारत ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमता की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है और हम इसमें भी पूरी तरह से सहभागिता कर रहे हैं." गोर ने सुझाव दिया कि अमेरिका पैक्स सिलिका ढांचे के तहत भारत के साथ विश्वसनीय एआई प्रौद्योगिकियां साझा कर सकता है.
अमेरिकी उप विदेश मंत्री हेलबर्ग ने गठबंधन में शामिल होने के भारत के फैसले की सराहना की और पैक्स सिलिका को आपूर्ति श्रृंखलाओं में दबाव की रणनीति और ब्लैकमेल के खिलाफ एक पहल बताया, जिसे चीन की ओर एक स्पष्ट इशारा माना जा रहा है.
उन्होंने कहा, "हम देखते हैं कि हमारे मित्र और सहयोगी प्रतिदिन आर्थिक दबाव और ब्लैकमेल के खतरों का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपनी संप्रभुता और अपनी समृद्धि के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. हम खुद को एक ऐसी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जूझते हुए पाते हैं जो अत्यधिक केंद्रित है."
उन्होंने कहा, "इसलिए आज, जब हम पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो हम बतौर ‘हथियार’, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को ना कहते हैं, हम ब्लैकमेल को ना कहते हैं और हम मिलकर कहते हैं कि आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, लेकिन हमें इस शब्द के अर्थ के बारे में स्पष्ट होना चाहिए."
"आज हमारे प्रतिभाशाली इंजीनियर भारत में सबसे जटिल और सबसे उन्नत 2-नैनोमीटर चिप्स डिजाइन कर रहे हैं. हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग को लगभग 10 लाख और प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता होगी. ये प्रतिभा कहाँ से आएगी? यहीं से आएगी. आज छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेमीकंडक्टर डिजाइन उपकरण मुफ्त में उपलब्ध हैं. और इसके परिणाम दिख रहे हैं. जब हम चिप्स की बात करते हैं, तो कुछ लोग आलू के चिप्स के बारे में सोचते हैं. भूल जाइए, वे रोते रहेंगे. कभी संसद में रोते हैं, कभी कहीं और. यह सब चलता रहेगा, हमें आगे बढ़ना होगा. देश के पास एक दिशा है, एक स्पष्ट लक्ष्य है, और हमें सेमीकंडक्टर उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है." केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
"हमने देखा है कि चीन दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल उन देशों पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है जिनकी आपूर्ति श्रृंखला इन धातुओं पर निर्भर करती है. अगर चीन इसी तरह खेलता रहेगा, तो दुनिया भर के अन्य देशों के पास कोई खास विकल्प नहीं बचेगा. पैक्स सिलिका इस समस्या को हल करने में मदद करेगी, और भारत को इस तरह की परियोजनाओं में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए. मुझे लगता है कि यह एक सकारात्मक कदम है." जॉन बोल्टन, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका.
