ETV Bharat / bharat

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

9 नवंबर, 2025 की इस तस्वीर में संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, सऊदी अरब में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ. ( PTI )

बैठक के बाद, दोनों पक्षों ने जेद्दा में हज-2026 के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए. बयान में कहा गया है कि भारत के लिए देश कोटा 175,025 निर्धारित किया गया.

इन दोनों नेताओं में सुचारु और आरामदायक तीर्थयात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं, परिवहन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान, दोनों मंत्रियों ने चल रही हज तैयारियों की समीक्षा की. साथ ही समन्वय और रसद सहायता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की. इसके अलावा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थयात्रा प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

नई दिल्ली: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जेद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसमें 2026 में तीर्थयात्रा के लिए भारत का कोटा 175,025 होने की पुष्टि की गई है. रिजिजू 7 से 9 नवंबर तक सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर थे. इसी दौरान रविवार को जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की.

यात्रा के दौरान, रिजिजू ने हज-2026 की चल रही तैयारियों का आकलन करने के लिए रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के साथ एक आंतरिक समीक्षा बैठक भी की.

उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के कल्याण और आराम को सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में मिशन और वाणिज्य दूतावास की टीमों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की. बयान में कहा गया है कि मंत्री ने जेद्दा और ताइफ में हज और उमराह से संबंधित प्रमुख स्थलों, जिनमें टर्मिनल 1 और जेद्दा में हरमैन स्टेशन शामिल हैं. मंत्री ने क्षेत्रीय दौरा भी किया, ताकि तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके.

उन्होंने जेद्दा और ताइफ में प्रवासी भारतीयों के कुछ सदस्यों से भी बातचीत की. "भारत-सऊदी अरब संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम. सऊदी अरब के हज एवं उमराह मंत्री, महामहिम डॉ. तौफीक बिन फवजान अल-रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की और द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए. साल 2026 के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए 1,75,025 का हज कोटा सुरक्षित कर लिया गया है."

इसके साथ ही रिजिजू ने "हज 2026 पर हमारी चर्चाओं ने सभी हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, निर्बाध और आध्यात्मिक रूप से संतुष्टिदायक यात्रा सुनिश्चित करने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की." बयान में कहा गया है कि यह यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच गहरी होती साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह विविध क्षेत्रों, विशेष रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक कल्याण में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

इस यात्रा ने मित्रता, पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना को और मजबूत किया है, जो भारत-सऊदी अरब संबंधों का मार्गदर्शन करती रहती है. तीर्थयात्रियों के कल्याण और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रूप से मजबूत करने में सकारात्मक योगदान देती है.

रिजिजू के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था. इसमें अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर. महाजन और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) राम सिंह शामिल थे. यह यात्रा सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री के निमंत्रण पर की गई थी.