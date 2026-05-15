ETV Bharat / bharat

'भारत को वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए': ट्रंप-जिनपिंग बैठक पर पूर्व राजनयिक की सलाह

विदेश मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक जे.के. त्रिपाठी ने कहा कि दोनों नेता निश्चित रूप से सबसे पहले अपने-अपने हितों को देखेंगे.

Trump Xi Jinping Meeting Beijing
बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए. (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 2:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में अपनी महत्वपूर्ण वार्ता पूरी की. भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक का कहना है कि दुनिया की इन दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच ईरान और ताइवान को लेकर मतभेद अभी भी बने हुए हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, विदेश मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक जे.के. त्रिपाठी ने कहा कि दोनों नेता निश्चित रूप से सबसे पहले अपने-अपने हितों को देखेंगे. त्रिपाठी ने कहा, "भले ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत पूरी हो गई हो, लेकिन ईरान और ताइवान पर मतभेद अभी भी बरकरार हैं."

शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ अपनी इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के दौरान "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप" (Thucydides Trap) का मुद्दा उठाया, तो इस पर त्रिपाठी ने कहा कि महाशक्तियों की इस आपसी प्रतिद्वंद्विता को संभालने पर नए सिरे से दिए जा रहे जोर का भारत पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत वाशिंगटन (अमेरिका) और बीजिंग (चीन) के बीच बढ़ते जटिल भू-राजनीतिक संतुलन को लगातार संभाल रहा है.

द्विपक्षीय वार्ता से पहले, खबरों के मुताबिक शी जिनपिंग ने यह सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका और चीन "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप से उबरकर बड़े देशों के संबंधों का एक नया मॉडल बना सकते हैं." इसके साथ ही उन्होंने ताइवान को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि "ताइवान की आजादी और ताइवान जलडमरूमध्य में शांति, आग और पानी की तरह हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते."

त्रिपाठी के अनुसार, शी जिनपिंग की टिप्पणियां चीन के उस प्रयास को दर्शाती हैं, जिसके तहत वह खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है और साथ ही अमेरिका को चीन को आक्रामक तरीके से घेरने की नीतियों के खिलाफ चेतावनी भी दे रहा है.

उन्होंने कहा, "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का संदर्भ एक याद दिलाता है कि दोनों महाशक्तियां अनियंत्रित प्रतिद्वंद्विता के खतरों को समझती हैं, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में. भारत, एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते, अमेरिका-चीन संबंधों में आने वाली किसी भी कड़वाहट से अछूता नहीं रह सकता."

त्रिपाठी के अनुसार, भारत को 'देखो और इंतजार करो' की नीति अपनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत एक बेहद संवेदनशील स्थिति में है. एक तरफ, नई दिल्ली ने 'क्वाड' (Quadrilateral Security Dialogue) जैसे मंचों के जरिए अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, तो दूसरी तरफ, वह 2020 के पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध के बाद से चीन के साथ अपने कठिन और अनसुलझे सीमा संबंधों को संभाल रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "जब भी इन दोनों वैश्विक महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ता है, भारत का महत्व काफी बढ़ जाता है. अमेरिका भारत को एशिया में एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में देखता है, जबकि चीन भी यह मानता है कि भारत के रणनीतिक फैसले क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं."

थ्यूसीडाइड्स ट्रैप क्या है

जब भी दुनिया में कोई नई ताकत (जैसे चीन), पहले से स्थापित पुरानी महाशक्ति (जैसे अमेरिका) को टक्कर देने लगती है, तो उनके बीच आपसी डर के कारण युद्ध होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है.

यह नाम प्राचीन यूनान के इतिहासकार थ्यूसीडाइड्स के नाम पर रखा गया है. उन्होंने लगभग 2400 साल पहले लिखा था कि जब 'एथेंस' (एक उभरती हुई शक्ति) की ताकत बढ़ी, तो उससे 'स्पार्टा' (पहले से स्थापित शक्ति) के मन में डर पैदा हो गया. इसी डर के कारण दोनों के बीच 'पेलोपोनेसियन युद्ध' हुआ, जिसे टाला नहीं जा सकता था.

"थ्यूसीडाइड्स ट्रैप" को हार्वर्ड के विद्वान ग्राहम एलिसन ने लोकप्रिय बनाया था. एलिसन ने बाद में इस सिद्धांत को आधुनिक भू-राजनीति पर लागू किया. उनका तर्क था कि यदि सावधानी से नहीं संभाला गया, तो उभरते हुए चीन और पहले से स्थापित महाशक्ति अमेरिका के बीच का तनाव सैन्य टकराव का रूप ले सकता है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ट्रंप शी जिनपिंग बैठक बीजिंग
अमेरिका चीन ताइवान विवाद
US CHINA TAIWAN DISPUTE
INDIA AMERICA CHINA RELATIONS
TRUMP XI JINPING MEETING BEIJING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.