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'भारत को वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए': ट्रंप-जिनपिंग बैठक पर पूर्व राजनयिक की सलाह

बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए. ( AFP )

नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में अपनी महत्वपूर्ण वार्ता पूरी की. भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक का कहना है कि दुनिया की इन दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच ईरान और ताइवान को लेकर मतभेद अभी भी बने हुए हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, विदेश मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक जे.के. त्रिपाठी ने कहा कि दोनों नेता निश्चित रूप से सबसे पहले अपने-अपने हितों को देखेंगे. त्रिपाठी ने कहा, "भले ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत पूरी हो गई हो, लेकिन ईरान और ताइवान पर मतभेद अभी भी बरकरार हैं."

शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ अपनी इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के दौरान "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप" (Thucydides Trap) का मुद्दा उठाया, तो इस पर त्रिपाठी ने कहा कि महाशक्तियों की इस आपसी प्रतिद्वंद्विता को संभालने पर नए सिरे से दिए जा रहे जोर का भारत पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत वाशिंगटन (अमेरिका) और बीजिंग (चीन) के बीच बढ़ते जटिल भू-राजनीतिक संतुलन को लगातार संभाल रहा है.

द्विपक्षीय वार्ता से पहले, खबरों के मुताबिक शी जिनपिंग ने यह सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका और चीन "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप से उबरकर बड़े देशों के संबंधों का एक नया मॉडल बना सकते हैं." इसके साथ ही उन्होंने ताइवान को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि "ताइवान की आजादी और ताइवान जलडमरूमध्य में शांति, आग और पानी की तरह हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते."

त्रिपाठी के अनुसार, शी जिनपिंग की टिप्पणियां चीन के उस प्रयास को दर्शाती हैं, जिसके तहत वह खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है और साथ ही अमेरिका को चीन को आक्रामक तरीके से घेरने की नीतियों के खिलाफ चेतावनी भी दे रहा है.

उन्होंने कहा, "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का संदर्भ एक याद दिलाता है कि दोनों महाशक्तियां अनियंत्रित प्रतिद्वंद्विता के खतरों को समझती हैं, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में. भारत, एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते, अमेरिका-चीन संबंधों में आने वाली किसी भी कड़वाहट से अछूता नहीं रह सकता."

त्रिपाठी के अनुसार, भारत को 'देखो और इंतजार करो' की नीति अपनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत एक बेहद संवेदनशील स्थिति में है. एक तरफ, नई दिल्ली ने 'क्वाड' (Quadrilateral Security Dialogue) जैसे मंचों के जरिए अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, तो दूसरी तरफ, वह 2020 के पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध के बाद से चीन के साथ अपने कठिन और अनसुलझे सीमा संबंधों को संभाल रहा है.