भारत SAF नीति शुरू करने के लिए तैयार, उड्डयन मंत्री ने ग्रीन फ्यूल की वकालत की

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल शिखर सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ( ETV Bharat )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: एविएशन आज ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक प्रमुख चालक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास का ईंधन है. यह दुनिाया की जीडीपी में लगभग 4 प्रतिशत योगदान देता है. हालांकि, इसकी एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि विमानन क्षेत्र वैश्विक CO₂ उत्सर्जन में 2 फीसदी से अधिक का योगदान देता है, जिसे अगर नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह 2050 तक तीन गुना हो सकता है. विमानन उद्योग के इस मोड़ पर होने के कारण सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उपयोग हमारे आकाश को कार्बन मुक्त करने के लिए किया जा सकता है. भारत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल शिखर सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने संकेत दिया कि SAF "भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हुए उत्सर्जन को कम करने का एक परिवर्तनकारी अवसर है." उन्होंने टिप्पणी की, "विमानन अब किसी भी परिवहन क्षेत्र की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारे उद्योग का एक सतत विस्तार हो. SAF हमें जलवायु परिवर्तन से जूझते हुए अपने उद्योग को विकसित करने का अवसर देता है." नायडू ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि देश ने 2030 के लक्ष्य वर्ष से नौ साल पहले ही 40 प्रतिशत रेन्युबल इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर ली है, स्थापित रेन्युबल कैपेसिटी में विश्व स्तर पर चौथे नंबर का देश है और 2070 तक नेट-जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा,"दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत को जलवायु संकट पर दुनिया की प्रतिक्रिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए." सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का वादा

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक बायो-बेस्ड फ्यूल है, जो पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में लाइफसाइकिल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 80 फीसदी तक कम कर सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह मौजूदा विमानों और ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे के साथ सहजता से काम करता है, जिससे बेड़े में महंगे बदलावों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. ग्लोबल लेवर पर अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने आग्रह किया है कि 2030 तक विमानन ईंधन का 5 फीसदी SAF हो, जबकि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम (CORSIA) 2027 से कार्बन-तटस्थ उड़ान को अनिवार्य कर देगी. हालांकि, भारत का दृष्टिकोण कंप्लायंस से कहीं आगे जाता है. यह SAF को आत्मनिर्भरता के एक रणनीतिक मार्ग के रूप में देखता है, जिससे उसके कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आएगी और वह खुद को स्वच्छ विमानन ऊर्जा के वैश्विक उत्पादक के रूप में स्थापित कर सकेगा. विमानन की कार्बन चुनौती

भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है. यात्रियों की संख्या हर साल 6.7 फीसदी की दर से बढ़ रही है और इस साल लगभग 1 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है. भारत अगले दो दशकों में हवाई अड्डों की संख्या 150 से बढ़ाकर 350 करने वाला है, जिसका लक्ष्य सालाना 50 करोड़ यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है, लेकिन इस वृद्धि के पर्यावरणीय परिणाम भी हैं. नायडू ने यह भी बताया कि कैसे सरकार की उड़ान योजना ने दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ा है, सुगम्यता का विस्तार किया है और साथ ही समावेशिता को भी मजबूत किया है, जो भारत की नागरिक उड्डयन नीति का एक मूल सिद्धांत है. उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक में हमने 90 हवाई अड्डे और 400 से अधिक विमान जोड़े हैं, जिससे नियमित उड़ानों में 78 फीसदी की वृद्धि हुई है." उन्होंने आगे कहा, "हमारी योजना अगले 20 वर्षों में अपने हवाई अड्डे के नेटवर्क को 350 तक बढ़ाने की है, जिससे सालाना लगभग 50 करोड़ यात्री सेवा प्राप्त कर सकेंगे." भारत के विमानन-संबंधी उत्सर्जन में 2030 तक कुल परिवहन उत्सर्जन के 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है. साथ ही विमानन ईंधन की खपत 2030 के 15 मिलियन टन से बढ़कर 2040 तक 31 मिलियन टन हो जाएगी. इससे 95 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन हो सकता है, जो 2021 की तुलना में पांच गुना वृद्धि है. नायडू ने चेतावनी देते हुए कहा, "टिकाऊ ईंधन के बिना, यह जलवायु प्रगति को उलट देगा, लेकिन मैं इसे चुनौती से ज़्यादा एक अवसर के रूप में देखता हूं. टिकाऊ विमानन ईंधन, विमानन के कार्बन फ़ुटप्रिंट को कम करने का हमारा सीधा रास्ता है." भारत का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रोडमैप

भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो 2027 तक 1 प्रतिशत, 2028 तक 2 फीसदी और 2030 तक 5 पर्सेंट हैं. नायडू ने बताया, "SAF नए इंजन या ईंधन भरने की प्रणालियों की आवश्यकता के बिना विमानन में क्रांति ला सकता है. यह एक ड्रॉप-इन ईंधन है, जो आज ही उपयोग के लिए तैयार है." भारत का अनूठा लाभ इसकी कृषि क्षमता और प्रचुर मात्रा में बायोमास में निहित है, जो फसल अवशेषों, गन्ने के उप-उत्पादों और वानिकी अपशिष्ट से सालाना 750 मिलियन टन से अधिक प्राप्त होता है. उन्होंने कहा, "खेतों से लेकर उड़ानों तक भारत में कृषि अपशिष्ट को हरित विमानन ईंधन में बदलने की क्षमता है." इससे किसान सशक्त हो सकते हैं, पराली जलाना कम हो सकता है और एक नई ग्रामीण-से-वैश्विक वैल्यु चैन का निर्माण हो सकता है." नायडू ने बताया, "SAF नए इंजन या ईंधन भरने की प्रणालियों की आवश्यकता के बिना विमानन में क्रांति ला सकता है. यह एक ड्रॉप-इन ईंधन है, जो आज ही इस्तेमाल के लिए तैयार है."