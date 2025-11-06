भारत SAF नीति शुरू करने के लिए तैयार, उड्डयन मंत्री ने ग्रीन फ्यूल की वकालत की
भारत विमानन क्षेत्र में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक सतत विमानन ईंधन नीति शुरू करेगा.
Published : November 6, 2025 at 3:27 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: एविएशन आज ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक प्रमुख चालक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास का ईंधन है. यह दुनिाया की जीडीपी में लगभग 4 प्रतिशत योगदान देता है. हालांकि, इसकी एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि विमानन क्षेत्र वैश्विक CO₂ उत्सर्जन में 2 फीसदी से अधिक का योगदान देता है, जिसे अगर नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह 2050 तक तीन गुना हो सकता है.
विमानन उद्योग के इस मोड़ पर होने के कारण सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उपयोग हमारे आकाश को कार्बन मुक्त करने के लिए किया जा सकता है. भारत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल शिखर सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने संकेत दिया कि SAF "भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हुए उत्सर्जन को कम करने का एक परिवर्तनकारी अवसर है."
उन्होंने टिप्पणी की, "विमानन अब किसी भी परिवहन क्षेत्र की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारे उद्योग का एक सतत विस्तार हो. SAF हमें जलवायु परिवर्तन से जूझते हुए अपने उद्योग को विकसित करने का अवसर देता है."
नायडू ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि देश ने 2030 के लक्ष्य वर्ष से नौ साल पहले ही 40 प्रतिशत रेन्युबल इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर ली है, स्थापित रेन्युबल कैपेसिटी में विश्व स्तर पर चौथे नंबर का देश है और 2070 तक नेट-जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा,"दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत को जलवायु संकट पर दुनिया की प्रतिक्रिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए."
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का वादा
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक बायो-बेस्ड फ्यूल है, जो पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में लाइफसाइकिल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 80 फीसदी तक कम कर सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह मौजूदा विमानों और ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे के साथ सहजता से काम करता है, जिससे बेड़े में महंगे बदलावों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.
ग्लोबल लेवर पर अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने आग्रह किया है कि 2030 तक विमानन ईंधन का 5 फीसदी SAF हो, जबकि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम (CORSIA) 2027 से कार्बन-तटस्थ उड़ान को अनिवार्य कर देगी.
हालांकि, भारत का दृष्टिकोण कंप्लायंस से कहीं आगे जाता है. यह SAF को आत्मनिर्भरता के एक रणनीतिक मार्ग के रूप में देखता है, जिससे उसके कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आएगी और वह खुद को स्वच्छ विमानन ऊर्जा के वैश्विक उत्पादक के रूप में स्थापित कर सकेगा.
विमानन की कार्बन चुनौती
भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है. यात्रियों की संख्या हर साल 6.7 फीसदी की दर से बढ़ रही है और इस साल लगभग 1 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है. भारत अगले दो दशकों में हवाई अड्डों की संख्या 150 से बढ़ाकर 350 करने वाला है, जिसका लक्ष्य सालाना 50 करोड़ यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है, लेकिन इस वृद्धि के पर्यावरणीय परिणाम भी हैं.
नायडू ने यह भी बताया कि कैसे सरकार की उड़ान योजना ने दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ा है, सुगम्यता का विस्तार किया है और साथ ही समावेशिता को भी मजबूत किया है, जो भारत की नागरिक उड्डयन नीति का एक मूल सिद्धांत है.
उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक में हमने 90 हवाई अड्डे और 400 से अधिक विमान जोड़े हैं, जिससे नियमित उड़ानों में 78 फीसदी की वृद्धि हुई है." उन्होंने आगे कहा, "हमारी योजना अगले 20 वर्षों में अपने हवाई अड्डे के नेटवर्क को 350 तक बढ़ाने की है, जिससे सालाना लगभग 50 करोड़ यात्री सेवा प्राप्त कर सकेंगे."
भारत के विमानन-संबंधी उत्सर्जन में 2030 तक कुल परिवहन उत्सर्जन के 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है. साथ ही विमानन ईंधन की खपत 2030 के 15 मिलियन टन से बढ़कर 2040 तक 31 मिलियन टन हो जाएगी. इससे 95 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन हो सकता है, जो 2021 की तुलना में पांच गुना वृद्धि है.
नायडू ने चेतावनी देते हुए कहा, "टिकाऊ ईंधन के बिना, यह जलवायु प्रगति को उलट देगा, लेकिन मैं इसे चुनौती से ज़्यादा एक अवसर के रूप में देखता हूं. टिकाऊ विमानन ईंधन, विमानन के कार्बन फ़ुटप्रिंट को कम करने का हमारा सीधा रास्ता है."
भारत का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रोडमैप
भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो 2027 तक 1 प्रतिशत, 2028 तक 2 फीसदी और 2030 तक 5 पर्सेंट हैं. नायडू ने बताया, "SAF नए इंजन या ईंधन भरने की प्रणालियों की आवश्यकता के बिना विमानन में क्रांति ला सकता है. यह एक ड्रॉप-इन ईंधन है, जो आज ही उपयोग के लिए तैयार है."
भारत का अनूठा लाभ इसकी कृषि क्षमता और प्रचुर मात्रा में बायोमास में निहित है, जो फसल अवशेषों, गन्ने के उप-उत्पादों और वानिकी अपशिष्ट से सालाना 750 मिलियन टन से अधिक प्राप्त होता है. उन्होंने कहा, "खेतों से लेकर उड़ानों तक भारत में कृषि अपशिष्ट को हरित विमानन ईंधन में बदलने की क्षमता है." इससे किसान सशक्त हो सकते हैं, पराली जलाना कम हो सकता है और एक नई ग्रामीण-से-वैश्विक वैल्यु चैन का निर्माण हो सकता है."
नायडू ने बताया, "SAF नए इंजन या ईंधन भरने की प्रणालियों की आवश्यकता के बिना विमानन में क्रांति ला सकता है. यह एक ड्रॉप-इन ईंधन है, जो आज ही इस्तेमाल के लिए तैयार है."
भारत में बायोमास का लाभ किसानों से लेकर हवाई यात्रियों तक
भारत की अनूठी विशेषता इसकी कृषि क्षमता और प्रचुर जैव ईंधन है, जो फसल अवशेषों, गन्ने के उप-उत्पादों और वन अपशिष्टों से सालाना 750 मिलियन टन से अधिक प्राप्त होता है. उन्होंने कहा, "खेतों से लेकर उड़ानों तक भारत में कृषि अपशिष्टों को हरित विमानन ईंधन में बदलने की क्षमता है. इससे किसान सशक्त हो सकते हैं, पराली जलाना कम हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों से वैश्विक स्तर तक एक नई वैल्यू चैन का निर्माण हो सकता है."
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अपनी रिफाइनरी में प्रोडक्शन के लिए प्रमाणित SAF का पहला भारतीय उत्पादक बनकर इतिहास रच दिया है. यह हल्दीराम जैसी प्रमुख रेस्टोरेंट चैन से प्राप्त प्रयुक्त खाद्य तेल का उपयोग करके सालाना 35,000 टन का उत्पादन करेगा, जो रोजमर्रा के कचरे को स्वच्छ विमानन ईंधन में बदलने का एक अग्रणी उदाहरण है.
इसके अलावा कोटेका इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब भारत का पहला SAF सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो SAF के प्रोडक्शन और अप्रूवल की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा का समाधान कर रहा है.
इसी उद्देश्य से भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) ने गुड़, सिरप और खोई का उपयोग करके गन्ना-आधारित SAF का जीवन चक्र मूल्यांकन (LCA) करने के लिए डेलॉइट, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के साथ साझेदारी की है. इससे लागत, उत्सर्जन लाभ और मापनीयता निर्धारित करने में मदद मिलेगी.
ग्लोबल लेवल पर भी इसी तरह की प्रगति हो रही है. इलिनोइस विश्वविद्यालय, अर्बाना-शैंपेन के शोधकर्ताओं ने उच्च तापमान और उच्च दाब वाले हाइड्रोथर्मल द्रवीकरण का उपयोग करके खाद्य अपशिष्ट को बायोक्रूड तेल में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया विकसित की है. इस बायोक्रूड को फिर SAF में परिष्कृत किया जा सकता है जो विमानन नियंत्रण मानकों को पूरा करता है.
आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ
SAF की कीमत वर्तमान में पारंपरिक जेट फ्यूल की तुलना में तीन से चार गुना ज़्यादा है. हालांकि, उत्पादन बढ़ने और तकनीक के परिपक्व होने के साथ इसकी कीमत में तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है. IATA के अनुसार वैश्विक स्तर पर एसएएफ का उत्पादन 2024 में 1 अरब लीटर तक पहुंच जाएगा, जो 2023 में दोगुना होगा, और 2025 तक 2 अरब लीटर तक पहुंचने का अनुमान है.
2040 तक विमानन उद्योग को सालाना 183 मिलियन टन एसएएफ की आवश्यकता हो सकती है, जो भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा अवसर है. उन्होंने जोर देकर कहा, "लेकिन एसएएफ को अपनाने के लिए और अधिक इनोवेशन, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है. वर्तमान में वैश्विक खपत 0.1 प्रतिशत से भी कम है. हमें मिलकर इस बदलाव को तेज करना होगा."
SAF पॉलिसी और ग्लोबल अलायंस
नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक राष्ट्रीय एसएएफ नीति को अंतिम रूप दे रहा है, जिसकी घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. एक यूनिफाइड एसएएफ इको सिस्टम बनाने के लिए एयरलाइनों, OEMs, ऑयल रिफाइनरी, अनुसंधान संस्थानों और हवाई अड्डा संचालकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक समर्पित कार्य समूह भी गठित किया गया है.
नायडू ने कहा, "हम रिसर्च से लेकर प्रोडक्शन और रेगुलेशन तक सभी पहलुओं को जोड़ रहे हैं. मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मंत्रालय भारत के SAF अभियान को गति देने के लिए कड़े कदम उठा रहा है. SAF नीति की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी."
भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में अपनी भूमिका का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बनाने के लिए कर रहा है. इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग में तेज़ी लाना और SAF उत्पादन एवं प्रमाणन में सहयोग करना है.
42वीं ICAO सभा में भारत ने विकासशील देशों के लिए क्षेत्रीय SAF उत्पादन केंद्रों और तेज़ प्रमाणन प्रक्रियाओं पर भी जोर दिया, इन प्रस्तावों को व्यापक वैश्विक समर्थन मिला.
ईधन की कीमतें तात्कालिकता को रेखांकित करती हैं
भारत अपने हरित ईंधन एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है. वहीं, एयरलाइंस विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतों से जूझ रही हैं. दिल्ली में एटीएफ इस महीने 777 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़कर 94,543.02 रुपये हो गया, जो अक्टूबर में 3.3 प्रतिश की वृद्धि के बाद लगातार दूसरी मासिक वृद्धि है.
मुंबई में कीमतें बढ़कर 88,444.87 रुपये प्रति किलोलीटर हो गईं, जबकि चेन्नई और कोलकाता में क्रमशः 98,089.68 और 97,549.18 रुपये प्रति किलोलीटर थीं. ईंधन की लागत एयरलाइन परिचालन लागत का लगभग 40 फीसदी है, जिससे वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव पड़ता है.
नायडू ने कहा, "एटीएफ की ऊंची कीमतें जैव-आधारित ईंधन की ओर बढ़ने की आवश्यकता को दर्शाती हैं।" "एसएएफ एयरलाइनों को कीमतों में उछाल से बचा सकता है और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकता है."
2070 तक उड़ान पथ पर अग्रसर
भारत के लिए, SAF केवल उत्सर्जन में कमी लाने के बारे में नहीं है, बल्कि इनोवेशन, समावेशिता और स्थिरता के साथ उड़ान के भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में भी है. आने वाले महीनों में, SAF नीति में उत्पादन प्रोत्साहन, प्रमाणन योजनाओं और मिश्रण आवश्यकताओं को संबोधित करने की उम्मीद है.
IOC, ISMA और निजी नवप्रवर्तकों की प्रतिबद्धता के साथ, देश एक वैश्विक SAF उत्पादक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. मंत्री ने संक्षेप में कहा, "हम खुद को याद दिलाते रहते हैं कि हम एक ग्रह हैं और इसके लिए हमें अनेक प्रयास करने होंगे. टिकाऊ विमानन ईंधन हमारे उत्पादन को बढ़ाने और ज़िम्मेदार होने, ऊंची उड़ान भरने और गहरी देखभाल करने के बीच का ब्रिज है ."
