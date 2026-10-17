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मौसम अपडेट: उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट, दक्षिण में बारिश, पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ी गर्मी

मौसम अपडेट: उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट, दक्षिण में बारिश, पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ी गर्मी ( ANI )

नई दिल्ली: भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं उत्तरी राज्य सुबह की ठंडक और शुष्क दिनों की ओर बढ़ रहे हैं. उत्तर-पूर्वी मानसून सक्रिय है, जिसके कारण दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ रही हैं.

इस बीच, उत्तर भारत में बारिश में काफी कमी आने से दोपहर का समय पहले से गर्म हो गया है, जबकि मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान लगातार उच्च बना हुआ है.