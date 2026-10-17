मौसम अपडेट: उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट, दक्षिण में बारिश, पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ी गर्मी
दक्षिणी भारत में जहां बारिश का दौरा जारी है, वहीं उत्तर भारत में मौसम शुष्क और सुबह ठंडी हो रही है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 2:17 PM IST
नई दिल्ली: भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं उत्तरी राज्य सुबह की ठंडक और शुष्क दिनों की ओर बढ़ रहे हैं. उत्तर-पूर्वी मानसून सक्रिय है, जिसके कारण दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ रही हैं.
इस बीच, उत्तर भारत में बारिश में काफी कमी आने से दोपहर का समय पहले से गर्म हो गया है, जबकि मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान लगातार उच्च बना हुआ है.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मानसून ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की शुरुआत कर दी है. इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है, तमिलनाडु के इरोड में 134 मिमी और पलक्कड़ में 104 मिमी बारिश दर्ज की गई है.
IMD के मुताबिक चेन्नई में बादल छाए हुए हैं और गरज के साथ बारिश का दौर जारी है. तापमान 26°C से 31°C के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे मौसम काफी गर्म और उमस भरा बना रहेगा. कुछ इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने से रोजाना की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.
बेंगलुरु में भी बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बौछारें पड़ रही हैं. तापमान 20°C से 29°C के बीच रहने की संभावना है. शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की आशंका से जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
तिरुवनंतपुरम में रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ रही हैं, और दिन का तापमान 32°C के आसपास पहुंच गया है.
उत्तर-पूर्वी मानसून तमिलनाडु और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों के लिए बारिश का महत्वपूर्ण स्रोत है. इसके आगमन से आमतौर पर देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम की स्थिति में बदलाव आता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस अवधि के दौरान होने वाली बारिश इस क्षेत्र में कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है.
शुष्क मौसम की ओर बढ़ रहा उत्तर भारत
दक्षिण में बारिश के हालात के उलट, उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम हो रही हैं. हाल ही में हुई बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के बाद दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं. IMD के अनुसार, यहां दिन का तापमान गर्म रहने की संभावना है, जबकि सुबह और रात का मौसम अधिक आरामदायक होता जा रहा है. पूर्वानुमान के अनुसार वीकेंड पर शुष्क मौसम जारी रहने की संभावना है.
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर धूप खिली हुई है, और कुछ इलाकों में दिन का तापमान 32°C के आसपास पहुंच रहा है. न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास बना हुआ है, हालांकि अलग-अलग स्थानों पर मौसम की स्थिति में बदलाव हो सकता है.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में, हाल ही में मौसम में व्यवधानों के बाद आसमान साफ होने से राहत मिली है. हालांकि, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान कम बना हुआ है, जहां ठंडी हवाएं चलना जारी रह सकती हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश में कमी और रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट उत्तरी मैदानों में मौसमी बदलाव का संकेत है. हालांकि, पूरे इलाके में तापमान में भारी गिरावट बदलती मौसम प्रणाली और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.
पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी
उत्तरी और दक्षिणी भारत में बदलते मौसम के बाद भी, पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गर्म मौसम बना हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में दिन का तापमान काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है, जहां पारा 40°C से 41°C के आसपास पहुंच गया है. शुष्क मौसम और दोपहर की तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है.
अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में रहने वालों को दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त पानी पीना, सीधी धूप में लंबे समय तक रहने से बचना और दोपहर के पीक घंटों में बाहर के कठिन कामों को सीमित करना गर्मी से होने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है.
इस बीच, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गर्म मौसम का अनुभव किया जा रहा है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में तापमान 23°C से 33°C के बीच बना हुआ है. राज्य में हल्की धूप और ज्यादातर स्थिर मौसम बना हुआ है.
दक्षिण में बारिश, उत्तर में सूखे हालात
ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में मौसम प्रणालियों की हलचल और पूर्वोत्तर मानसून की सक्रियता के आधार पर बारिश जारी रह सकती है.
देश के उत्तरी, मध्य और कुछ पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम तुलनात्मक रूप से शुष्क रहेगा. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि अलग-अलग राज्यों और जिलों में बारिश का समय और तीव्रता अलग-अलग हो सकती है.
ये भी पढ़ें-