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भारत बांग्लादेश के साथ 'सकारात्मक' और 'भविष्योन्मुखी' संबंध चाहता है: विदेश मंत्रालय

रणधीर जायसवाल (विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ) ( ANI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चल रहा है और द्विपक्षीय कांसुलर वार्ता को टाल दिया गया है.

5 अगस्त को नई दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअल मीडिया संवाद के बाद, दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में फिर से तनाव आ गया है. भारत-बांग्लादेश कांसुलर वार्ता अगले हफ्ते होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "भारत, बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है." उन्होंने कहा, "इसी के अनुरूप, व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हमारे तय तंत्रों के तहत पहल की गई है और बैठकें आयोजित की गई हैं." जायसवाल ने बताया कि कांसुलर वार्ता (consular dialogue) का अगला दौर, जिसमें यात्रा संबंधी संशोधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी, आपसी सहमति वाली किसी तारीख पर आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा, "भारत इन मौजूदा तंत्रों के माध्यम से बांग्लादेश के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें तकनीकी स्तर की बातचीत भी शामिल है." 5 अगस्त को हसीना के वर्चुअल मीडिया संवाद के बाद, ढाका ने उनके प्रत्यर्पण की अपनी मांग दोहराई. भारत ने इस घटनाक्रम से खुद को अलग रखते हुए कहा कि नई दिल्ली की इसमें कोई भूमिका नहीं थी और न ही उसने हसीना की टिप्पणियों का समर्थन किया. 78 साल की हसीना अगस्त 2024 में अपनी सरकार के गिरने और बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली में रह रही हैं.