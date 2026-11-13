भारत बांग्लादेश के साथ 'सकारात्मक' और 'भविष्योन्मुखी' संबंध चाहता है: विदेश मंत्रालय
शेख हसीना के वर्चुअल मीडिया संवाद के बाद दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में फिर से तनाव आ गया है.
By PTI
Published : November 13, 2026 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चल रहा है और द्विपक्षीय कांसुलर वार्ता को टाल दिया गया है.
5 अगस्त को नई दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअल मीडिया संवाद के बाद, दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में फिर से तनाव आ गया है. भारत-बांग्लादेश कांसुलर वार्ता अगले हफ्ते होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है.
#WATCH | Delhi: On former Bangladesh PM Sheikh Hasina, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Extradition is a legal matter and it will be dealt with accordingly." https://t.co/FHJZxG90cL— ANI (@ANI) November 13, 2026
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "भारत, बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है." उन्होंने कहा, "इसी के अनुरूप, व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हमारे तय तंत्रों के तहत पहल की गई है और बैठकें आयोजित की गई हैं."
जायसवाल ने बताया कि कांसुलर वार्ता (consular dialogue) का अगला दौर, जिसमें यात्रा संबंधी संशोधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी, आपसी सहमति वाली किसी तारीख पर आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा, "भारत इन मौजूदा तंत्रों के माध्यम से बांग्लादेश के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें तकनीकी स्तर की बातचीत भी शामिल है."
5 अगस्त को हसीना के वर्चुअल मीडिया संवाद के बाद, ढाका ने उनके प्रत्यर्पण की अपनी मांग दोहराई. भारत ने इस घटनाक्रम से खुद को अलग रखते हुए कहा कि नई दिल्ली की इसमें कोई भूमिका नहीं थी और न ही उसने हसीना की टिप्पणियों का समर्थन किया. 78 साल की हसीना अगस्त 2024 में अपनी सरकार के गिरने और बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली में रह रही हैं.
हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं : बांग्लादेश सरकार
दूसरी तरफ कुछ दिन पहले अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है. उन्होंने हसीना को पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को भी खारिज कर दिया.
इस्लाम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब हसीना ने एक दिन पहले लंदन की एक विधि फर्म के जरिये नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया. उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा भी जताई.
हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं. 'डेली स्टार' अखबार की खबर के मुताबिक, इस्लाम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास अब मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।
उन्होंने कहा, "अगर हसीना वाकई बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो वह मुकदमे के दौरान ही वापस आ जातीं और मामले का सामना करतीं। वह फैसला आने के 30 दिनों के भीतर भी अपील दायर करने के लिए वापस आ सकती थीं." इस्लाम ने बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973’ का हवाला देते हुए कहा कि मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.
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