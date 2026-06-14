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Explainer: 200 लीटर की सीमा से आपकी जेब और बिजनेस पर कैसे होगा असर

इन पर होगा प्रभाव सरकार के इस नियम का असर किन पर होगा, इस पर बात करते हैं. दरअसल नए नियम का प्रभाव निर्माण कंपनियां, फैक्ट्रियां, खनन कंपनियां के अलावा बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और डीजल जनरेटर का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाले संस्थान पर होगा. ये अब रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन नहीं खरीद सकेंगे. यदि इन्हें तय सीमा से अधिक खरीद करनी है तो अधिकृत बल्क सप्लाई चैनल का सहारा लेना होगा. अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि क्या छोटे कारोबारियों पर भी इसका प्रभाव या असर पड़ेगा. तो बता दें कि जो छोटे कारोबारी अपने रोजाना की जरूरत के लिए सीमित मात्रा में ईंधन खरीदते हैं, उन पर इस नियम का असर सीमित रहने की संभावना है. हालांकि इस नियम से कुछ पंपों की कमर्शियल बिक्री पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इससे फुटकर और थोक कारोबार के पारदर्शिता और बढ़ेगी.

दरअसल केंद्र सरकार इस नियम के जरिए ईंधन के दुरुपयोग को रोकना चाहती है. इसके अलावा खुदरा और थोक बिक्री के अंतर का पारदर्शी करना भी इसका मकसद है. ताकि सप्लाई चेन में और ज्यादा पार्दर्शिता बढ़ सकें. अब समझते हैं कि आखिर सरकार के इस निर्णय का असर किस पर पड़ेगा और किस पर नहीं होगा. क्या इस निर्णय से आपकी जेब भी प्रभावित होगी. क्या इस निर्णय का प्रभाव रेजिडेंशियल सोसायटीज पर भी देखा जा सकेगा.

हैदराबाद : ईरान और अमेरिका तनाव के बीच तेल की किल्लत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकारी अधिसूचना के अनुसार अब रिटेल पेट्रोल पंपों से 200 लीटर से अधिक ईंधन की बिक्री केवल अधिकृत श्रेणियों तक सीमित रहेगी. सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह नियम एमएस (MS) यानि Motor Spirit (पेट्रोल) और HSD यानि हाई स्पीड डीजल के लिए है.

नए नियम का असर इन पर नहीं होगा

जानिए सरकार के इस नियम का असर किन पर नहीं पड़ेगा. इसमें समान्य गाड़ी चलाने वाले लोगों पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं होगा. इसमें दो पहिया वाहन में बाइक-स्कूटर के अलावा कार, एसयूबी व अन्य वाहन मालिक शामिल है. इसके अलावा ऐसे किसान और छोटे कारोबारी जिनकी खपत सीमित मात्रा में है उनपर भी इस नियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा. यदि आप रोजमर्रा के लिए समान्य मात्रा में पेट्रोल-डीजल की खरीद करते हैं तो आप भी ये नियम लागू नहीं होगा. इन लोगों के लिए डीजल की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

क्या हाउसिंग सोसाइटी पर भी लागू होगा ये नियम?

यदि कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी के द्वारा अपने डीजल जनरेटर या अन्य जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की खरीदारी की जाती है, तो उसे भी कमर्शियल या बल्क उपभोक्ता की श्रेणी में माना जा सकता है. अर्थात इस तरह की सोसाइटी को रिटेल पेट्रोल पंप से 200 लीटर से अधिक ईंधन खरीदने के बजाय अधिकृत बल्क सप्लाई का सहारा लेना पड़ सकता है.

कब से लागू होगा नियम?

केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार नया नियम 90 दिन के लिए है और यह लागू किया जा चुका है. साथ ही नया नियम लागू किए जाने के बाद रिटेल आउटलेट्स पर 200 लीटर से अधिक की बिक्री के लिए तय मानकों का पालन करना अब आवश्यक होगा. साथ ही संबंधित कंपनियों और डीलरों को भी इसके अनुरूप अपनी व्यवस्था करनी होगी. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिल सकेगा.

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नियम तोड़ने वालों के साथ क्या होगा

यदि किसी भी रिटेल आउटलेट के द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन की बिक्री की जाती है या नियमों को दरकिनार किया जाता है, तो उसके विरुद्घ लाइसेंस संबंधी कार्रवाई, जुर्माना या अन्य नियामकीय कदम उठाए जा सकते हैं. दूसरी तरफ तेल विपणन कंपनियां और संबंधित एजेंसियां इसकी निगरानी करेंगी. बताया जाता है कि इस नियम के जरिए सरकार अवैध कारोबार पर रोक लगाना चाहती है, साथ ही जमाखोरी करने वालों पर भी शिकंजा कस सकती है. लेकिन एक आम उपभोक्ताओं को इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है.

कमर्शियल बायर्स क्या होते हैं

नए नियम के अंतर्गत कहा गया है कि कमर्शियल बायर पर इसका प्रभाव देखा जा सकेगा. इसको लेकर आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर ये कमर्शियल बायर क्या होते है. दरअसल निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, खनन कंपनियां, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियां, फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां, अस्पताल और डेटा सेंटर, बड़े होटल, मॉल और कॉरपोरेट कैंपस, डीजल जनरेटर का काफी बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाले संस्थान इसमें शुमार होते हैं.

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