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अमेरिका में भारत का पक्ष रखने के लिए लॉबिंग फर्म के साथ डील, ट्रंप के करीबी हैं 'सर्वेसर्वा'

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (फाइल फोटो) ( X/ @narendramodi )

नई दिल्ली : भारत ने ट्रंप प्रशासन से बेहतर संबंध बनाने के लिए लॉबिंग फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फिर से एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अमेरिका में लॉबिंग फर्म के साथ मिलकर काम करना कानून सम्मत है. यह खबर ऐसे समय में आई है, जब यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे पर आने की उम्मीद है. 'फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' के तहत सार्वजनिक की गई जानकारी के अनुसार, भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व टॉप कैंपेन प्रवक्ता और लंबे समय से कम्युनिकेशन सलाहकार रहे जेसन मिलर की कंपनी के साथ अपना लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है.यहां भारतीय दूतावास और मिलर की कंपनी एसएचडब्लू पार्टनर्स एलएलसी के बीच यह कॉन्ट्रैक्ट इस साल 24 अप्रैल को साइन किया गया था और यह 23 अप्रैल, 2027 तक चलेगा. इसमें हर महीने 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की फीस शामिल है, जो सालाना 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर बैठती है.मिलर की कंपनी को भारतीय दूतावास ने पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद हायर किया था. दस्तावेजों के अनुसार, कार्यक्षेत्र में "अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कांग्रेस, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंकों और अन्य संबंधित हितधारकों के समक्ष नीतिगत मामलों पर रणनीतिक परामर्श, सामरिक योजना और सरकारी संबंध सहायता" शामिल है. एसएचडब्लू जरूरत के हिसाब से अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कांग्रेस, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक और अन्य संबंधित पक्षों के सामने पॉलिसी से जुड़े मामलों पर रणनीतिक सलाह, टैक्टिकल प्लानिंग और सरकारी संबंधों में मदद देती है.