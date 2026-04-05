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अजरबैजान के साथ भारत की नई कूटनीतिक बिसात; ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाले इस मुस्लिम देश से क्यों बिगड़े थे रिश्ते?

बाकू में हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की उच्चस्तरीय बैठक के कई मायने, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे.

भारत-अजरबैजान के रिश्ते सुधार की ओर हैं.
भारत-अजरबैजान के रिश्ते सुधार की ओर हैं. (Photo Credit; newsonair.gov.in)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 5, 2026 at 3:10 PM IST

8 Min Read
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हैदराबाद : वर्षों की तल्खी के बाद अब भारत और अजरबैजान के रिश्ते पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले इस मुस्लिम देश ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है. इससे कड़वाहट खत्म होने के आसार हैं. दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं. हालांकि समय-समय पर किन्हीं वजहों से बढ़ी नाराजगी दोनों की दोस्ती में दीवार बनती रही है.

अजरबैजान की राजधानी बाकू में 3 अप्रैल को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की हाई लेवल मीटिंग हुई. विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के अनुसार इसमें व्यापार, ऊर्जा के अलावा आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. भारत-अजरबैजान में अब तक क्या रिश्ते रहे हैं?, दोनों देशों के बीच तल्खी की वजह क्या रही?, दोनों देशों के व्यापारिक संबंध कैसे हैं?, ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में हम ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे...

सबसे पहले बाकू में हुई बैठक के बारे में जानते हैं : विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बाकू में अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव से मुलाकात की. दोनों देशों की इस 6वीं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बैठक में आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई. व्यापार, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और एनर्जी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भी रणनीति बनी. इसके अलावा सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर भी चर्चा हुई.

सचिव (पश्चिम) ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हिकमत हाजीयेव से भी मुलाकात की. newsonair.gov.in के अनुसार भारत और अजरबैजान ने बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की. वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों ने इस बात पर भी चर्चा कि दोनों देशों के रिश्तों पर किसी तीसरे देश का प्रभाव नहीं होगा. यानी दोनों देशों के बीच अब कोई तीसरा देश मनमुटाव की वजह नहीं बनेगा. वहीं अगली बैठक दिल्ली में किए जाने पर भी सहमति बनी.

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अब जानिए भारत-अजरबैजान के रिश्तों में क्यों आई तल्खी? : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान को पाकिस्तान का करीबी दोस्त माना जाता रहा है. तुर्की के प्रभाव में आकर वह कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है. अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया था. इस दौरान अजरबैजान ने न सिर्फ पाकिस्तान का समर्थन किया बल्कि बयान भी दिए थे. इससे तल्खी बढ़ गई थी.

आर्मेनिया को हथियार बेचने के खिलाफ था अजरबैजान : डीडी न्यूज के अनुसार आर्मेनिया और अजरबैजान में तनाव रहता है. इसकी वजह से रूस पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए आर्मेनिया ने भारत से साल 2024 में कई हथियार खरीदे. भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लांचर, 155mm होवित्जर/ATAGS समेत कई स्वदेशी हथियार आर्मेनिया भेजे थे. अजरबैजान को भारत और आर्मेनिया की रक्षा डील पसंद नहीं आई थी. वह भारत से नाराज हो गया था.

कश्मीर मुद्दे पर बयानबाजी से भी नाराजगी : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी की. इससे भारत में नाराजगी देखने को मिली. अजरबैजान ने आरोप लगाया था कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में उसकी पूर्ण सदस्यता का विरोध किया. हालांकि भारत ने इसका खंडन किया था. इसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा.

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भारत-अजरबैजान के बीच कैसे हैं व्यापारिक संबंध संबंध?: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत तंबाकू, चाय, कॉफी, अनाज, रसायन, प्लास्टिक, रबड़, कागज, पेपर बोर्ड के अलावा अन्य कई सामान अजरबैजान भेजता है. वहीं भारत अजरबैजान से मुख्य रूप से कच्चा तेल आयात करता रहा है. इसके अलावा वहां से पशु चारा, जैविक रसायन, चमड़े की वस्तुएं आदि भी अपने देश में आती रहीं हैं. तेल और गैस दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का अहम हिस्सा हैं.

अतेशगाह है दोनों देशों के पुराने रिश्तों का गवाह : www.orfonline.org, indianembassybaku.gov.in, aa.com.tr/en के डेटा के अनुसार बाकू के पास ‘अतेशगाह’ अग्नि मंदिर भारत और अजरबैजान के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक रिश्तों और सांस्कृतिक लेनदेन का एक अच्छा उदाहरण है. जब अजरबैजान पहले के सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तब भारत के अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के साथ रिश्ते मुख्य रूप से मॉस्को के जरिए थे. भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अजरबैजान का दौरा कर चुके हैं.

भारत ने दिसंबर 1991 में अजरबैजान को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दी. अजरबैजान के साथ राजनयिक रिश्ते 28 फरवरी 1992 को बने. मार्च 1999 में बाकू में रेजिडेंट इंडियन मिशन खोला गया. अजरबैजान ने अक्टूबर 2004 में नई दिल्ली में अपना रेजिडेंट मिशन खोला. अप्रैल 2007 में इंडिया-अजरबैजान इंटरगवर्नमेंटल कमीशन बनाने के लिए एक डील साइन हुई. इससे इंडिया को अजरबैजान के साथ मजबूत रिश्ता बनाने में मदद मिली.

अजरबैजान की क्या है खासियत? : trade.gov के डेटा के अनुसार अजरबैजान 80 से ज्यादा देशों के नागरिकों को वीजा-फ्री एंट्री देता है. इनमें दक्षिण कोरिया और सिंगापुर आदि शामिल हैं. इन देशों के लोग 30 दिनों तक वहां रुक सकते हैं. साल 2024 में अजरबैजान की जीडीपी 7460 करोड़ रही. यह साल 2023 से 4.1% ज्यादा थी. अजरबैजान में एक करोड़ से अधिक लोग रहते हैं. यह कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है. यह कई देशों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा है.

इस देश में तेल और गैस का विशाल भंडार है. एक समय यह देश दुनिया की तेल की 50% मांग पूरी करता था. अजरबैजान पर्यटन बोर्ड के अनुसार साल 2024 में 2 लाख से अधिक भारतीयों ने अजरबैजान की यात्रा की थी. इस देश में कई ऐतिहासिक और घूमने लायक जगहें हैं. इनमें बाकू का पुराना शहर (इचेरी), 12वीं सदी का मेडन टावर, 15वीं सदी का शिरवंशाह महल, पारसी अग्नि मंदिर आदि हैं. यहां पर दुनिया के 70% मड वोल्केनो का घर है. मड वोल्केनो एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है. यहां जमीन के नीचे से गरम पानी, कीचड़ (गाद) और मीथेन जैसे निकलकर एक छोटे ज्वालामुखी का टीला बनाती हैं.

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मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत बढ़ा रहा दायरा : इस समय मिडिल ईस्ट के कई देशों में जंग छिड़ी है. इस बीच भारत दूसरे देशों से अपने संबंधों का दायरा बढ़ा रहा है. युद्ध के दौरान काफी भारतीय ईरान में फंस गए. ऐसे हालात में एक-दूसरे के कट्टर विरोधी अजरबैजान और आर्मेनिया ने भारतीयों को वहां से निकालने में मदद की. नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि 204 भारतीय ईरान से अजरबैजान सुरक्षित पहुंच चुके हैं.

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