'भारत में होता है नस्लीय भेदभाव', यूएन की इस रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज
यूएन की नस्लीय भेदभाव समिति ने की टिप्पणी. भारत ने इसे दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित बताया.
Published : August 26, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली : भारत ने बुधवार को "नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति" की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और उन्हें "राजनीति से प्रेरित" तथा "बेहद दुर्भावनापूर्ण" बताया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएन का बयान तथ्यों से परे है.
दरअसल, यूएन की समिति आईसीईआरडी ने फिनलैंड, होंडुरास, भारत और कुवैत की समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की. इसमें उन्होंने भारत पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भारत के एक बड़े हिस्से में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित और रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. समिति के अनुसार यह चिंताजनक खबर है. समिति ने यह भी कहा कि भारत ऐसे सभी आरोपों की तुरंत, गहन और निष्पक्ष जांच करे और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करे. इसी टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है.
विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने 11-12 अगस्त को जिनेवा में आईसीईआरडी के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाली समिति द्वारा जारी टिप्पणियों पर ध्यान दिया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया एक सामान्य संधि-निकाय समीक्षा थी, जिसमें भारत ने रचनात्मक जुड़ाव की भावना के साथ भाग लिया था. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि नस्लीय भेदभाव से निपटने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दृढ़ और अटूट है.
समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, भारत ने अपने संवैधानिक सुरक्षा उपायों, व्यापक कानूनी ढांचे, विविधतापूर्ण मूल्यों और वंचित समुदायों की सुरक्षा के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा, "हालांकि हम तय प्रक्रिया के जरिए समिति की टिप्पणियों का जवाब देंगे, लेकिन भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व वाले अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने समीक्षा बैठक के दौरान ही व्यापक सामान्यीकरण, बिना सबूत के लगाए गए आरोपों या कन्वेंशन के दायरे से बाहर जाने की प्रवृत्ति को खारिज कर दिया था."
मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत रिपोर्ट में मौजूद किसी भी राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण संदर्भ को पूरी तरह से खारिज करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है."
नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाली यूएन समिति (सीईआरडी) ने कानून लागू करने वाले कर्मचारियों द्वारा जातीय और जातीय-धार्मिक समूहों, मूल निवासियों और आदिवासी लोगों (जिनमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति - खासकर दलित - और गैर-नागरिक शामिल हैं) के खिलाफ "बड़े पैमाने पर उल्लंघनों" के आरोपों पर चिंता जताई.
सीईआरडी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के तौर पर काम करता है, जिसका काम सदस्य देशों में सभी तरह के नस्लीय भेदभाव को खत्म करने वाले कन्वेंशन के लागू होने पर नजर रखना है.
11-12 अगस्त को हुई हालिया समीक्षा में भारत की 12वीं और 21वीं संयुक्त आवधिक रिपोर्ट शामिल थीं, जिन्हें 2023 में सीईआरडी को सौंपा गया था. जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के बयान के अनुसार, चर्चाओं में आईसीईआरडी को लागू करने के लिए प्रशासनिक ढांचे, हाशिए पर मौजूद समूहों की प्रगति और पूर्वाग्रह व असहिष्णुता से निपटने के लिए नीतिगत उपायों जैसे कई मुद्दों पर बात की गई.
बयान में कहा गया है, "भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हमारे बहुलवाद, विविधता, बड़े पैमाने और जटिलता, संवैधानिक और कानूनी ढांचे व सुरक्षा उपायों, सकारात्मक कदमों, लोकतांत्रिक जवाबदेही, न्यायिक उपायों, लक्षित सार्वजनिक नीति और निरंतर सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला, क्योंकि हम सभी भारतीयों के लिए समानता, सम्मान और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं."
समीक्षा प्रक्रिया से पता चला कि भारत वैश्विक मानवाधिकार ढांचे के साथ लगातार जुड़ा हुआ है और साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. 1960 के दशक में, जब विकासशील देश उपनिवेशवाद, रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ व्यापक प्रयास कर रहे थे, तब भारत आईसीईआरडी (नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन) पर बातचीत और उसका मसौदा तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल था.
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