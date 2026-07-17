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'भारतीय पक्ष की लापरवाही के कारण बुलेट ट्रेन में देरी', जापानी अधिकारी के दावे को भारत ने किया खारिज

आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण माकिहारा द्वारा एक्स पर एक पोस्ट डालने के बाद आया है. उन्होंने अपने पोस्ट में भारतीय पक्ष पर ढिलाई बरतने के आरोप लगाए हैं. माकिहारा ने लिखा, "भारत में शिंकांसेन परियोजना में मैं स्वयं शामिल था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बैठकों और वार्ताओं में जो बात सबसे अधिक स्पष्ट हुई, वह थी भारतीय पक्ष की घोर लापरवाही, जो बार-बार दोहराई गई."

मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान इस परियोजना पर मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं, और यह भी कहा कि "मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन पर भारत-जापान की बातचीत वास्तव में अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है."

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल को लेकर भारत-जापान के बीच वार्ताएं वास्तव में अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं. जापान ई10 श्रृंखला की ट्रेनें उपलब्ध कराएगा, लेकिन केवल 2030 के दशक की शुरुआत में. विचाराधीन ट्रेन अभी भी विकास के चरण में है. इस बीच, निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है. पहला खंड 2027 में ही खुल जाएगा. इसलिए, दोनों पक्ष भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन से परिचालन शुरू करने पर सहमत हुए हैं."

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं.जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा के बयानों पर आधारित खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमने संदर्भित पोस्ट देखी है. यह एक व्यक्तिगत राय है और तथ्यों से काफी भिन्न है."

नई दिल्ली : भारत ने शुक्रवार को मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना को लेकर जापान के साथ किसी भी तरह के मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया. ये आरोप जापान के एक पूर्व मंत्री द्वारा भारतीय अधिकारियों पर इस प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी करने के लिए लगाए गए थे.

उन्होंने आगे लिखा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी "पूरी तरह से भारतीय पक्ष की गलती" है.उन्होंने दावा किया कि भारतीय अधिकारी "वादे नहीं निभाते" और उन पर वार्ताओं के दौरान "स्वार्थ" साधने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "इस परियोजना में अपना दिल लगाने वाले सभी जापानी लोगों के सम्मान में, मुझे यह कहना ही होगा. मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि इस परियोजना के आगे न बढ़ने का कारण पूरी तरह से भारतीय पक्ष है."

माकिहारा की टिप्पणियां त्सुजिमुरा के एक लेख के बाद आईं, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि मुंबई-अहमदाबाद परियोजना मूल जापानी शिंकानसेन मॉडल से भटक गई है और आरोप लगाया कि भारतीय अधिकारियों को निजी तौर पर पता था कि 2023 का प्रारंभिक परिचालन लक्ष्य अवास्तविक था.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान अगली पीढ़ी की ई10 शिंकानसेन ट्रेनों की आपूर्ति 2030 के दशक की शुरुआत में ही करेगा, क्योंकि "यह ट्रेन अभी भी विकास के चरण में है."मंत्रालय ने आगे कहा कि कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और "पहला खंड 2027 में ही खुल जाएगा. इसलिए, दोनों पक्ष भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ परिचालन शुरू करने पर सहमत हुए हैं."

मंत्रालय ने सिग्नलिंग सिस्टम से संबंधित दावों को भी खारिज करते हुए कहा, "सिग्नलिंग उपकरण का ऑर्डर दे दिया गया है और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है. इस संबंध में जापान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है."मंत्रालय ने यह भी कहा कि "परियोजना का क्रियान्वयन हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने के साझा लक्ष्य के अनुरूप है."

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें जापानी शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया गया है. इसका निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है. पहले चरण के यात्री संचालन की शुरुआत 2027 में होने की उम्मीद है, जबकि जापान की E10 ट्रेन सेटों का विकास पूरा होने के बाद 2030 के दशक की शुरुआत में इन्हें सेवा में शामिल किए जाने की संभावना है.

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