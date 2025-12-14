ETV Bharat / bharat

भारत ने बांग्लादेश के दावों को खारिज किया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए समर्थन दोहराया

भारत ने अपने रुख को दोहराते हुए बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अपने सपोर्ट पर दोबार जोर दिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल (ANI)
By ANI

Published : December 14, 2025 at 8:20 PM IST

ढाका: भारत ने रविवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया. यह बात ढाका के हालिया प्रेस नोट पर प्रतिक्रिया देते हुए और दोनों पड़ोसियों के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक एक्सचेंज के बीच अपनी स्थिति साफ करते हुए कही गई. इस दौरान अपने रुख को दोहराते हुए भारत ने बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अपने सपोर्ट पर जोर दिया.

विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया, "भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 14 दिसंबर 2025 के प्रेस नोट में किए गए दावों को साफ तौर पर खारिज करता है." यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने के कुछ मिनट बाद आया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों पर ढाका की गहरी चिंता जताई गई थी, जिसमें उन पर विदेश से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था.

भरोसेमंद चुनावों बात दोहराई
विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में होने वाले फ्री, फेयर, सबको साथ लेकर चलने वाले और भरोसेमंद चुनावों के पक्ष में अपनी बात लगातार दोहराई है." बांग्लादेश के हितों के खिलाफ कामों के लिए भारतीय इलाके का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

बयान में कहा गया है, "भारत ने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के लोगों के हितों के खिलाफ कामों के लिए नहीं होने दिया है." मंत्रालय ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अंदरूनी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव कराना भी शामिल है."

शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग
यह जवाब बांग्लादेश के उस कड़े बयान के बाद आया है, जिसमें ढाका ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल के प्रत्यार्पण की मांग की थी, उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था और आने वाले चुनावों में रुकावट डालने की कथित कोशिशों पर चिंता जताई थी.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "विदेश मंत्रालय ने आज भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया ताकि बांग्लादेश सरकार की गंभीर चिंता से भारत सरकार को अवगत कराया जा सके कि भगोड़ी शेख हसीना को अपने समर्थकों से बांग्लादेश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भड़काऊ बयान देने की इजाजत दी जा रही है, जिसका मकसद आने वाले संसदीय चुनावों को रोकना है."

बयान में बांग्लादेश ने शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल को बांग्लादेश में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दी गई सजाओं का सामना करने के लिए जल्द से जल्द प्रत्यर्पित करने की अपनी मांग दोहराई है.

बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों को ध्यान दिलाया
मंत्रालय ने भारतीय राजदूत का ध्यान भारत में रह रहे भगोड़े अवामी लीग सदस्यों की बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों की ओर भी दिलाया. आरोप है कि इन गतिविधियों में चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालने के लिए बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें संगठित करना और उन्हें आसान बनाना शामिल है.

मंत्रालय ने राजदूत का ध्यान भारत में रह रहे भगोड़े अवामी लीग सदस्यों की बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों की ओर भी दिलाया, जिसमें आने वाले चुनावों में रुकावट डालने के लिए बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें संगठित करना और उन्हें अंजाम देने में मदद करना शामिल है.

