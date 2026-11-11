भारत ने वीजा सिस्टम बदला, 13 से घटकर 9 हुईं कैटेगरी, फॉर्म भरना हुआ आसान
विदेशी पर्यटकों, छात्रों और मेडिकल टूरिस्ट को राहत मिलेगी. वहीं वीजा की 13 मुख्य श्रेणियां घटकर 9 कर दी गई हैं.
Published : November 11, 2026 at 10:29 PM IST
नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने भारतीय वीजा सिस्टम बदल दिया है. बुधवार को मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब मुख्य वीजा कैटेगरी 13 से घटाकर 9 और सब-कैटेगरी 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सरकार ने भारतीय वीजा प्रणाली को तर्कसंगत और सरल बनाया है. इस बदलाव से विदेशी पर्यटकों, मेडिकल टूरिस्ट, छात्रों, शोधकर्ताओं और निवेशकों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है.
टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है. इसके साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम भी 65-70 प्रतिशत की कटौती की गई है. इससे आवेदकों को कम जानकारी भरनी होगी और आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और तेज होने की उम्मीद है.
इसका मकसद आवेदन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, नया सिस्टम साल के आखिर तक लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी मुख्य वीजा कैटेगरी 22 से घटाकर 13 की गई थीं। उस समय सब-कैटेगरी 63 से घटाकर 49 की गई थीं.
इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध - वर्तमान में ई-वीजा की प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा पूरी की जाती है. इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है.
विजिटर वीजा को दो श्रेणियों में बांटा गया
पहले का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के व्यापक दायरे को दर्शाता है. इस श्रेणी को दो उप-श्रेणियों, V-1 और V-2 में रखा गया है, ताकि आवेदक अपनी प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि के अनुसार उपयुक्त वीजा चुन सकें.
V-1 वीजा: अन्य पात्र विजिटर गतिविधियों के अतिरिक्त, इसमें व्यापार संबंधी बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, छोटी अवधि का मेडिकल ट्रीटमेंट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं. यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाता है.
V-2 वीजा: लंबी अवधि की यात्राओं के लिए, जिसकी वैधता 1, 5 या 10 वर्ष है, जैसा निर्दिष्ट हो. इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियां और पर्वतारोहण शामिल हैं. पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वाला वीजा दिया जा सकता है.
मेडिकल वीजा: इलाज की निरंतरता और बार-बार आने-जाने में आसानी
- मेडिकल वीजा फ्रेमवर्क में पारंपरिक और आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं. M-1 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले इलाज को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं, जबकि M-3 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाला इलाज शामिल है. M-1 और M-3 वीजा, उनके ई-वीजा वेरिएंट सहित, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जा सकते हैं. इसके अनुरूप, मेडिकल अटेंडेंट वीजा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं; M-1 और M-3 वीज़ा धारकों के साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः M-2 और M-4 वीज़ा दिए जाएंगे.
- इस व्यवस्था से मरीजों को बेहतर अंदाजा मिल पाता है कि क्या होने वाला है, खासकर तब जब इलाज में कई बार डॉक्टर से मिलना, फॉलो-अप अपॉइंटमेंट या अलग-अलग चरणों में होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हों.
- मल्टीपल-एंट्री की सुविधा होने से इलाज के दौरान बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत कम हो सकती है, जबकि आयुष के लिए अलग प्रावधान आवेदकों को इलाज का सही तरीका चुनने में मदद करता है.
- अटेंडेंट वीजा की उपलब्धता से साथ आने वाले लोगों द्वारा मदद मिलना भी आसान हो जाती है. इससे भारत में 'मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म' को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के Heal in India (भारत में इलाज) विज़न के अनुरूप है.
स्टूडेंट वीजा: शिक्षा और शोध के लिए कैटेगरी
- स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों में बांटा गया है. S-1 वीजा स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा को कवर करता है। S-2 वीज़ा में भारतीय विश्वविद्यालयों के PhD और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए भारत आने वाले विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र, और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल हैं.
- Study in India पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों के लिए, e-S1 वीजा पांच वर्ष तक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है.
- ये प्रावधान छात्रों को अधिक आसानी से पहचानने योग्य वीजा का रास्ता और शैक्षणिक योजना के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करते हैं.
- पाठ्यक्रम की अवधि से जुड़ी लंबी वैधता प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम कर सकती है और पात्र छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई के दौरान यात्रा करना आसान बना सकती है.
बिजनेस वीजा: निवेश और विशेष गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान
- बिजनेस वीजा श्रेणी को B-1 और B-2 में समेकित किया गया है. B-1 वीजा दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं.
- B-2 वीजा अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं.
- भारतीय कंपनियों द्वारा इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी चेक और आवश्यक रखरखाव, प्रोडक्शन, IT और ERP रैंप-अप, ट्रेनिंग, सप्लाई-चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन और ब्रिंग-अप, सीनियर मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों में नियुक्त विदेशी विषय-विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी कर्मियों के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें know-how, तकनीक और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल है। ऐसे कर्मियों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकता है। पहले यह e-B4 वीजा नामकरण के तहत दिया जाता था.
- यह अंतर व्यावसायिक संगठनों को दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनाते समय अल्पकालिक अनुबंध वाले काम की तुलना में अधिक स्पष्टता देता है.
- तकनीकी विशेषज्ञों के लिए समर्पित प्रावधान औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना और संचालन, तकनीक हस्तांतरण, कर्मियों के प्रशिक्षण और उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञता की समय पर तैनाती को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे कंपनियों और विदेशी पेशेवरों दोनों के लिए निश्चितता में सुधार होता है.
विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा को सुविधाजनक बनाने सरलीकृत वीजा आवेदन फॉर्म
- गृह मंत्रालय ने वीजा की 23 श्रेणियों/उप-श्रेणियों में वीजा आवेदन फॉर्म को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए व्यापक कवायद की है. वीजा की सभी 23 श्रेणियों/उप-श्रेणियों के लिए आवश्यक फील्ड/कॉलम 65 प्रतिशत-70 प्रतिशत कम कर दिए गए हैं.
- इस पहल का उद्देश्य विदेशी नागरिकों से आवश्यक जानकारी को काफी कम करना, वीजा फॉर्म को सरल बनाना है, जबकि वीजा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक विवरणों को बनाए रखना है। इससे आवेदक द्वारा आवेदन पूरा करने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी तथा अधिक केंद्रित जांच और वीजा आवेदन के प्रोसेसिंग की सुविधा देकर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी.
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