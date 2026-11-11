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भारत ने वीजा सिस्टम बदला, 13 से घटकर 9 हुईं कैटेगरी, फॉर्म भरना हुआ आसान

पीएम नरेंद्र मोदी ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने भारतीय वीजा सिस्टम बदल दिया है. बुधवार को मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब मुख्य वीजा कैटेगरी 13 से घटाकर 9 और सब-कैटेगरी 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सरकार ने भारतीय वीजा प्रणाली को तर्कसंगत और सरल बनाया है. इस बदलाव से विदेशी पर्यटकों, मेडिकल टूरिस्ट, छात्रों, शोधकर्ताओं और निवेशकों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है.

टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है. इसके साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम भी 65-70 प्रतिशत की कटौती की गई है. इससे आवेदकों को कम जानकारी भरनी होगी और आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और तेज होने की उम्मीद है.

इसका मकसद आवेदन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, नया सिस्टम साल के आखिर तक लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी मुख्य वीजा कैटेगरी 22 से घटाकर 13 की गई थीं। उस समय सब-कैटेगरी 63 से घटाकर 49 की गई थीं. इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध - वर्तमान में ई-वीजा की प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा पूरी की जाती है. इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है. विजिटर वीजा को दो श्रेणियों में बांटा गया पहले का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के व्यापक दायरे को दर्शाता है. इस श्रेणी को दो उप-श्रेणियों, V-1 और V-2 में रखा गया है, ताकि आवेदक अपनी प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि के अनुसार उपयुक्त वीजा चुन सकें. V-1 वीजा: अन्य पात्र विजिटर गतिविधियों के अतिरिक्त, इसमें व्यापार संबंधी बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, छोटी अवधि का मेडिकल ट्रीटमेंट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं. यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाता है.