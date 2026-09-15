पाकिस्तान ने जैश प्रमुख मसूद अजहर पर बढ़ाई इनाम राशि, भारत ने कहा, 'आंख में धूल झोंकने वाली हरकत'
भारत ने कहा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चकमा देने के लिए पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहता है.
Published : September 15, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली : मंगलवार को भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की राशि बढ़ाने के पाकिस्तान के कदम को "दिखावा" और "झूठी घोषणा" करार दिया. विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से कहा कि वह "खोखली" घोषणाएं करने के बजाय "ठोस कार्रवाई" करे.
पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी 2026 की सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादियों की सूची में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का नाम शामिल किया है. उसे पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी के लिए इनाम की राशि भी 20 लाख पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी गई है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसे "आंख में धूल झोंकने वाली हरकत" बताया. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की ओर से इस तरह के हथकंडे अपनाना और लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं. हमने पहले भी ऐसे हथकंडे देखे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी देश का ऐसे झूठे ऐलान करना—हम सभी जानते हैं कि ये कितने खोखले होते हैं. पाकिस्तान को ऐसे ऐलान करने के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए, जिनका आखिर में कोई नतीजा नहीं निकलता."
#WATCH | Delhi | On Pakistan announcing a reward of PKR 70 lakh on Jaish-e-Mohammed (JeM) chief Masood Azhar, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Such gimmicks and attempts at hoodwinking people by Pakistan are nothing new. We have seen similar gimmicks in the past as well. For a state sponsor of terrorism to make such phoney announcements—we all know how hollow they are. Pakistan must take concrete action rather than make announcements that are ultimately of no consequence..."— ANI (@ANI) September 15, 2026
आपको बता दें कि पाकिस्तान 2021 से ही यह कहता आ रहा है कि अजहर पाकिस्तान में नहीं रहता है और अफगानिस्तान भाग गया है. उस साल, एफआईए ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी.
अजहर को इस लिस्ट में शामिल करने का यह कदम अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक से पहले उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को 'ग्रे लिस्ट' में वापस जाने से बचाना चाहता है. एफएटीएफ एक वैश्विक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग (आतंकवाद के लिए फंडिंग) से निपटने के लिए नियम तय करती है.
एफएटीएफ की नई 'रेड बुक' में 26/11 के मुंबई हमलों से जुड़े 19 आतंकवादी भी शामिल हैं. उन पर हमलावरों को पैसे देने, लॉजिस्टिक्स में मदद करने और हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई नावों का इंतजाम करने जैसे आरोप हैं.मसूद अजहर भारत का नाम 2001 में संसद पर हमले, 2008 के मुंबई हमलों, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले से जुड़ा रहा है. यूएन ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है. भारत ने 1999 में IC-814 विमान के अपहरण के बाद बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई के लिए हुए एक समझौते के तहत उसे रिहा किया था.
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