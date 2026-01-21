ETV Bharat / bharat

प्लीज, माइंड योर प्लेट... हर भारतीय बर्बाद कर रहा 55 किलो खाना, 19 करोड़ लोग रोज भूखे पेट सोते

खाने की बर्बादी में चीन नंबर वन, करता है सालाना 10.86 करोड़ टन बर्बाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

भोजन पर एक व्यक्ति कितना खर्च करता: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey) (HCES) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सालाना एक व्यक्ति को 207.5 किग्रा भोजन की आवश्यकता होती है. जिसके लिए वह महीने में औसतन 2,357.50 रुपए खर्च करता है. इस हिसाब से सालाना खर्च हुआ 28,290 रुपए.

खाने की बर्बादी से भारत में करीब 10.69 लाख करोड़ रुपए का सालाना हो रहा नुकसान. (Photo Credit; ETV Bharat)

कौन सा देश सबसे ज्यादा खाना बर्बाद कर रहा: UNEP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट-2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा खाना चीन में बर्बाद हो रहा है. चीन में सालाना 10.86 करोड़ टन यानी प्रति व्यक्ति 76 किलोग्राम खाना वेस्ट हो रहा है. दूसरा नंबर भारत का आता है, जो 7.82 करोड़ टन (प्रति व्यक्ति 55 किग्रा) सालाना वेस्ट कर रहा है. फूड वेस्ट के मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं है. टॉप-10 की लिस्ट में US 5वें नंबर पर है, यहां प्रति व्यक्ति 73 किग्रा खाना सालाना वेस्ट किया जा रहा है. पाकिस्तान में यह आंकड़ा 130 किग्रा प्रति व्यक्ति है.

प्रति व्यक्ति खाने की बर्बादी के मामले में भारत विश्व में 206वें स्थान पर है. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूरी दुनिया के लिए भूख एक बेहद गंभीर बन चुकी है और इसके खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन है खाने की बर्बादी. साधन संपन्न देशों में शुमार चीन और अमेरिका के आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं. आईए ETV Bharat Explainer में समझते हैं, कहां कितनी बर्बादी हो रही है, इसे कैसे रोका जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के फूड वेस्ट इंडेक्स के अनुसार भारत में सालाना करीब 7.82 करोड़ टन खाने की बर्बादी हो रही है. देश का हर व्यक्ति साल में 55 किलोग्राम खाना बेकार कर रहा. इसकी कीमत करीब 10.69 लाख करोड़ रुपए होती है, हर वर्ष करोड़ों रुपए यूं ही डस्टबिन में जा रहे हैं.

एक नाॅर्मल इंसान को पेट भरने के लिए जितने खाने की जरूरत होती है, उसका करीब 5वां हिस्सा अन्न बर्बाद कर दिया जा रहा है. यानी डस्टबिन में फेंक दिया जाता है. इसलिए अगली बार जब भी किसी पार्टी-समारोह या होटल-रेस्टोरेंट में जाएं तो 'प्लीज, माइंड योर प्लेट'। यानी अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना कम करके आप किसी की थाली में निवाला पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं.

हैदराबाद (समन्वय पाण्डेय): दो जून की रोटी... पापी पेट का सवाल है... भूख की पीड़ा समझने, बताने के लिए ये लाइनें काफी हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में रोज तकरीबन 19-20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं. यही नहीं, देश में जितना खाना सालाना बर्बाद हो रहा, उससे करीब 37.7 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है.

प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद करने में कौन सा देश सबसे आगे. (Photo Credit; ETV Bharat)

फूड वेस्ट के आंकड़ों के अनुसार हर व्यक्ति सालाना करीब 7,516.66 रुपए का भोजन बर्बाद कर रहा है. पूरे देश की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 10.69 लाख करोड़ रुपए होता है. यानी ये भारी-भरकम रकम हम डस्टबिन में फेंक रहे हैं, जो किसी विकास के काम आ सकती है.

खाने की बर्बादी रोकने के उपाय. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत में एक व्यक्ति को जितने फूड की जरूरत, मालदीव में उतना हो रहा वेस्ट: भारत में एक व्यक्ति द्वारा बर्बाद किया गया भोजन उसकी सालाना आवश्यकता का लगभग 26.5% होता है. यानी लगभग एक चौथाई. HCES की रिपोर्ट के अनुसार जितने भोजन की भारत में सालाना एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, उतना खाना मालदीव में व्यक्ति प्रति वर्ष बर्बाद करता है. यानी मालदीव में प्रति व्यक्ति फूड वेस्ट औसतन 207 किलोग्राम है. इस हिसाब से प्रति व्यक्ति फूड वेस्ट के मामले में मालदीव नंबर वन पर है. प्रति व्यक्ति खाने की बर्बादी के मामले में भारत विश्व में 206वें स्थान पर है.

भारत में करीब 20 करोड़ लोग रोज भूखे पेट सोते. (Photo Credit; ETV Bharat)

भोजन कहां, कितनी मात्रा में बर्बाद हो रहा: UNEP की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लोग हर साल 1 अरब टन से अधिक भोजन फेंक देते हैं. इसमें सबसे ज्यादा खाना घरों से बर्बाद हो रहा है, जो दुनिया के फूड वेस्ट का 60 फीसदी होता है. घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति फूड वेस्ट का औसत 79 किग्रा सालाना है.

खाना बर्बाद क्यों हो रहा. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुपर मार्केट और अन्य व्यवसाय भी बड़ी मात्रा में फूड वेस्ट कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सुपर मार्केट, होटल-रेस्टोरेंट में प्रतिवर्ष 290 मिलियन टन भोजन बर्बाद होता है, जबकि अन्य व्यवसाय से 131 मिलियन टन भोजन बर्बाद हो रहा है.

घर की रसोई से सबसे ज्यादा खाना हो रहा बर्बाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

भोजन की बर्बादी के क्या हैं कारण

फूड वेस्ट सबसे ज्यादा घर की रसोई से होता है. जब हम ऐसे व्यंजन बनाते हैं जो खाए ही नहीं जाते, या फ्रिज और रसोई की अलमारियों में खाना सड़ने के लिए छोड़ देते हैं.

फूड वेस्ट फसल कटाई के समय भी होता है. खेतों में खराब भंडारण सुविधाओं के कारण कीड़े और फफूंद फसलों को नष्ट कर देते हैं. एनएबीकॉन्स के 2022 के अध्ययन के अनुसार, भारत में 12.49 मिलियन टन अनाज बर्बाद होता है.

प्राकृतिक आपदाएं और वन्यजीवों के हमले से भी बड़ी मात्रा में फूड वेस्ट होता है.

ज्यादा तापमान वाले देशों में भोजन की बर्बादी अधिक होती है, चाहे वह घरेलू स्तर पर हो या फसल कटाई के बाद के चरण में.

जरूरत से ज्यादा खाना बनाना या परोसना. पार्टियों में अक्सर इतना खाना होता है कि उसे पूरा खत्म करना संभव नहीं होता. लोग बचा हुआ खाना नहीं खाते और उसे फेंक देते हैं.

होटल-रेस्टोरेंट में अक्सर खाना अधूरा रह जाता है और खाने योग्य बचा हुआ खाना भी वहीं छोड़ दिया जाता है.

दुकानों पर छूट के कारण लोग अक्सर बिना सोचे-समझे बड़ी मात्रा में खाने-पीने की चीजें करीद लेते हैं. इनमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो उनके नियमित भोजन में फिट नहीं बैठतीं और उपयोग से पहले ही खराब हो जाती हैं.

बिना किसी प्लान के रेस्टोरेंट में भोजन करना या फूड डिलीवरी करवाना भी घर के भोजन के उपयोग से पहले ही खराब होने का कारण बनता है.

फूड वेस्ट से सोसाइटी को कितना नुकसान: रिपोर्ट के अनुसार, जब भोजन नष्ट या बर्बाद हो जाता है, तो उसके उत्पादन में उपयोग किए गए सभी संसाधन, जैसे पानी, जमीन, ऊर्जा, श्रम और धन भी व्यर्थ हो जाता है. इसके अलावा, कचरे के ढेर में फूड वेस्ट के पड़े होने से हानिकारक मीथेन गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है.

एक भारतीय को सालाना 207.5 किग्रा भोजन की जरूरत होती है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कितने लोगों को नहीं मिलता पर्याप्त भोजन: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization of the United Nations) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्वस्थ आहार प्राप्त करने में असमर्थ लोगों की संख्या 586.5 मिलियन यानी 58.65 करोड़ है. इसके साथ ही कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 172.1 मिलियन यानी 17.21 करोड़ है. 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index) में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है. 25.8 के स्कोर के साथ, भारत में भूख का स्तर गंभीर है.

कौन कर रहा सबसे ज्यादा खाना बर्बाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

पर्याप्त भोजन न मिलने की क्या है वजह: UNFAO के अनुसार दुनिया में लगभग 67.3 करोड़ लोग हर रात भूखे सोते हैं. साथ ही, 1.66 अरब हेक्टेयर भूमि (60% कृषि भूमि) जटिल प्रथाओं के कारण खराब हो चुकी है. दुनिया में हंगर (भूख) का कारण पर्याप्त भोजन उत्पादन की कमी नहीं है, बल्कि इसका कुशलतापूर्वक उत्पादन करने और वितरित करने में विफलता है. 20 देशों में युद्ध, आंतरिक संघर्ष और असुरक्षा भूख के प्रमुख कारण बने हुए हैं, जिससे लगभग 14 करोड़ लोग गंभीर फूड इनसिक्योरिटी (Food Insecurity) का सामना कर रहे हैं.

GHI कैसे करता है रैंकिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

