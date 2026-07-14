International Physics Olympiad: जेईई एडवांस्ड टॉपर कनिष्क जैन व ऋषित गर्ग बने गोल्ड मेडलिस्ट, भारत पांच स्वर्ण के साथ विश्व में नंबर वन
ओलंपियाड का पहला चरण नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स (NSEP) इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स (IAPT) ने आयोजित किया था.
Published : July 14, 2026 at 9:23 AM IST
कोटा: इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कोलंबिया के बुकारामांगा में 4 से 12 जुलाई के बीच आयोजित हुआ था. इंटरनेशनल कंपटीशन में कोटा के स्टूडेंट्स कनिष्क जैन और ऋषित गर्ग ने गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके अलावा सभी पांचों भारतीय प्रतिभागी गोल्ड मेडलिस्ट रहे. भारत 87 देशों में नंबर वन पर रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया X पर भारतीय टीम को बधाई दी है. टीम में कनिष्क जैन, श्रेष्ठ सुरैया, रिद्धेश बेंडाले, ऋषित गर्ग व स्वरित जोशी शामिल हैं. इनमें स्वरित जोशी 11वीं पास कर चुके हैं, जबकि शेष 12वीं पासआउट स्टूडेंट हैं.
इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट और विश्व की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से स्टडी और स्कॉलरशिप का ऑफर पाने वाले कनिष्क जैन ने कहा कि कोटा में मिला एकेडमिक सपोर्ट बेस्ट था. फाइनल में कई देशों के स्टूडेंट्स से मिलने का मौका मिला. अपनी पूरी नॉलेज और तैयारी का उपयोग किया, जिसके बदौलत सफलता हासिल की.
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An outstanding performance by our youngsters!— Narendra Modi (@narendramodi) July 13, 2026
Congratulations to the Indian contingent of Kanishk Jain, Riddhesh Anant Bendale, Rishit Garg, Shresth Suraiya and Svarit Joshi for winning Gold Medals at the 56th International Physics Olympiad (IPhO) 2026 held in Bucaramanga,… pic.twitter.com/oiAVLy110P
JEE एडवांस्ड 2026 में ऑल इंडिया रैंक 18 प्राप्त कर IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में B.Tech में एडमिशन ले चुके रिद्धेश बेंडाले ने कहा कि इंटरनेशनल ओलंपियाड में बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ ही देश का नाम रोशन करना बहुत अच्छा लग रहा है. ऑल इंडिया रैंक 109 प्राप्त कर IIT दिल्ली की CS ब्रांच से B.Tech करने जा रहे ऋषित गर्ग ने कहा कि कोटा में जो तैयारी हुई वह हर परीक्षा में काम आएगी. यह प्रदर्शन भी उसी का परिणाम है. कक्षा 11 में उपलब्धि हासिल करने वाले स्वरित जोशी ने कहा कि यदि सही समय पर सही शुरुआत की जाती है तो रिजल्ट अच्छे आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.
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निजी कोचिंग संस्थान के CEO नितिन कुकरेजा ने इसे ओलंपियाड में चयन की बड़ी सफलता और भारतीय टीम के प्रथम स्थान पर रहने को गौरव की बात बताया. ओलंपियाड का पहला चरण नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स (NSEP) इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स (IAPT) ने आयोजित किया. इसके बाद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) ने दूसरा चरण इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड (INPhO) आयोजित किया. तीसरा चरण ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप (OCSC) हुआ, जिसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पांच सदस्यीय टीम का चयन हुआ. चौथा और अंतिम चरण 56वां इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कोलंबिया के बुकारामांगा में हुआ, जिसमें विश्व के 87 देशों के 381 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. भारतीय टीम के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पांचों गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम लहराया.