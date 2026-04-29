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भीषण हीटवेव के बीच भारत ने बिजली की सप्लाई बढ़ाई, पीक डिमांड रिकॉर्ड 256.1 गीगावाट पर पहुंची

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: भीषण गर्मी में बिजली की खपत में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए, भारत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी मौजूद ऊर्जा स्रोत, थर्मल, रिन्यूएबल, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है. देश ने 25 अप्रैल को पहले ही 256.1 गीगावाट (GW) का अब तक का सबसे ज्यादा स्तर रिकॉर्ड किया है. यह नया आंकड़ा पिछले सबसे ज्यादा स्तर से काफी अधिक है, जो मई 2024 में रिकॉर्ड किए गए 250 गीगावाट के पीक और जनवरी 2026 में 245.4 GW के पीक को पार कर गया है, जो पूरे देश में बिजली की खपत में लगातार और संरचनात्मक बढ़ोतरी को दिखाता है. अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी तेज गर्मी की लहरों, आर्थिक बढ़ोतरी और घरों में बिजली के बढ़ते इस्तेमाल, खासकर कूलिंग अप्लायंसेज (शीतलन उपकरण) के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से हो रही है. बिजली मंत्रालय के मुताबिक, ग्रिड ने बिना किसी कमी के रिकॉर्ड मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो बेहतर तैयारी और मजबूत सिस्टम समन्वय को दिखाता है. देश ने पीक के दौरान पड़ोसी देशों को बिजली आयात भी बनाए रखा, जिससे सप्लाई की काफी होने का भरोसा दिखता है. बिजली की काफी उपलब्धता

केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में बिजली की मौजूदा और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए काफी बिजली उपलब्ध है. मनोहर ने हाल ही में संसद में कहा, "देश की मौजूदा इंस्टॉल्ड जेनरेशन कैपेसिटी 520.511 गीगावाट है. भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 296.388 गीगावाट नई जेनरेशन कैपेसिटी जोड़कर बिजली की कमी की गंभीर समस्या को हल किया है, जिससे देश बिजली की कमी से काफी बिजली वाला बन गया है." उन्होंने कहा कि सप्लाई की गई ऊर्जा जरूरत के हिसाब से रही है, बस थोड़ा सा अंतर है जो आम तौर पर राज्य के ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में रुकावटों के कारण होता है. मनोहर ने कहा, "इसलिए कमी का अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर कोई असर नहीं पड़ा है." गर्मी और ग्रोथ के साथ डिमांड बढ़ रही है

गर्मी के मौसम में बिजली की पीक डिमांड में यह बढ़ोतरी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बड़े हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच हुई है, जिससे एयर कंडीशनिंग, कूलिंग वगैरह के लिए बिजली की खपत बढ़ गई है. भारत में नए हाई पर पहुंचने से पहले ही 252.07 गीगावाट की पीक डिमांड दर्ज की गई थी, जो ग्रिड पर लगातार दबाव दिखाता है. ईटीवी भारत से ऊर्जा एक्सपर्ट सतविंदर सिंह मान ने कहा, "अधिक डिमांड तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है. मौजूदा स्तर पर, ज्यादा डिमांड वाले समय में भारत में रोजाना बिजली की खपत लगभग 5,000–5,500 मिलियन यूनिट (MU) होने का अनुमान है, और बहुत ज्यादा गर्मी वाले दिनों में यह और भी ज्यादा हो सकती है." हालांकि, अनुमानों के मुताबिक इस साल के आखिर में पीक डिमांड लगभग 270 GW तक पहुंच सकती है, इसलिए सरकार पावर सिस्टम पर लगातार दबाव के लिए तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि सूरज डूबने के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन में तेज गिरावट के कारण भारत के पावर ग्रिड पर रात में सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जबकि बढ़ते तापमान के बीच बिजली की खपत बनी हुई है. शाम को लगभग 150 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऑफलाइन हो जाती है, इसलिए सिस्टम कोयले, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर है. मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा गर्मी और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कोयला प्लांट में जबरदस्ती बिजली जाने से हालात और खराब हो गए हैं. सभी स्रोत मौजूद हैं

बढ़ते डिमांड को मैनेज करने के लिए, सरकार थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रोपावर और परमाणु ऊर्जा समेत अलग-अलग तरह की ऊर्जा पर भरोसा कर रही है. थर्मल पावर (कोयला और गैस) से ज्यादातर बिजली मिलती रहती है, जिससे बेस लोड में स्थिरता बनी रहती है. रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर) जेनरेशन दिन के समय बिजली की डिमांड से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है. जबकि हाइड्रोपावर अचानक बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए लचीलापन देता है और परमाणु ऊर्जा लगातार और भरोसेमंद बेसलोड सप्लाई देती है.