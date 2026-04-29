भीषण हीटवेव के बीच भारत ने बिजली की सप्लाई बढ़ाई, पीक डिमांड रिकॉर्ड 256.1 गीगावाट पर पहुंची
भीषण गर्मी के बीच भारत ने अब तक की सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया है.
Published : April 29, 2026 at 5:00 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भीषण गर्मी में बिजली की खपत में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए, भारत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी मौजूद ऊर्जा स्रोत, थर्मल, रिन्यूएबल, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है. देश ने 25 अप्रैल को पहले ही 256.1 गीगावाट (GW) का अब तक का सबसे ज्यादा स्तर रिकॉर्ड किया है.
यह नया आंकड़ा पिछले सबसे ज्यादा स्तर से काफी अधिक है, जो मई 2024 में रिकॉर्ड किए गए 250 गीगावाट के पीक और जनवरी 2026 में 245.4 GW के पीक को पार कर गया है, जो पूरे देश में बिजली की खपत में लगातार और संरचनात्मक बढ़ोतरी को दिखाता है.
अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी तेज गर्मी की लहरों, आर्थिक बढ़ोतरी और घरों में बिजली के बढ़ते इस्तेमाल, खासकर कूलिंग अप्लायंसेज (शीतलन उपकरण) के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से हो रही है.
बिजली मंत्रालय के मुताबिक, ग्रिड ने बिना किसी कमी के रिकॉर्ड मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो बेहतर तैयारी और मजबूत सिस्टम समन्वय को दिखाता है. देश ने पीक के दौरान पड़ोसी देशों को बिजली आयात भी बनाए रखा, जिससे सप्लाई की काफी होने का भरोसा दिखता है.
बिजली की काफी उपलब्धता
केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में बिजली की मौजूदा और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए काफी बिजली उपलब्ध है. मनोहर ने हाल ही में संसद में कहा, "देश की मौजूदा इंस्टॉल्ड जेनरेशन कैपेसिटी 520.511 गीगावाट है. भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 296.388 गीगावाट नई जेनरेशन कैपेसिटी जोड़कर बिजली की कमी की गंभीर समस्या को हल किया है, जिससे देश बिजली की कमी से काफी बिजली वाला बन गया है."
उन्होंने कहा कि सप्लाई की गई ऊर्जा जरूरत के हिसाब से रही है, बस थोड़ा सा अंतर है जो आम तौर पर राज्य के ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में रुकावटों के कारण होता है. मनोहर ने कहा, "इसलिए कमी का अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर कोई असर नहीं पड़ा है."
गर्मी और ग्रोथ के साथ डिमांड बढ़ रही है
गर्मी के मौसम में बिजली की पीक डिमांड में यह बढ़ोतरी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बड़े हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच हुई है, जिससे एयर कंडीशनिंग, कूलिंग वगैरह के लिए बिजली की खपत बढ़ गई है. भारत में नए हाई पर पहुंचने से पहले ही 252.07 गीगावाट की पीक डिमांड दर्ज की गई थी, जो ग्रिड पर लगातार दबाव दिखाता है.
ईटीवी भारत से ऊर्जा एक्सपर्ट सतविंदर सिंह मान ने कहा, "अधिक डिमांड तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है. मौजूदा स्तर पर, ज्यादा डिमांड वाले समय में भारत में रोजाना बिजली की खपत लगभग 5,000–5,500 मिलियन यूनिट (MU) होने का अनुमान है, और बहुत ज्यादा गर्मी वाले दिनों में यह और भी ज्यादा हो सकती है."
हालांकि, अनुमानों के मुताबिक इस साल के आखिर में पीक डिमांड लगभग 270 GW तक पहुंच सकती है, इसलिए सरकार पावर सिस्टम पर लगातार दबाव के लिए तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि सूरज डूबने के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन में तेज गिरावट के कारण भारत के पावर ग्रिड पर रात में सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जबकि बढ़ते तापमान के बीच बिजली की खपत बनी हुई है.
शाम को लगभग 150 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऑफलाइन हो जाती है, इसलिए सिस्टम कोयले, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर है. मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा गर्मी और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कोयला प्लांट में जबरदस्ती बिजली जाने से हालात और खराब हो गए हैं.
सभी स्रोत मौजूद हैं
बढ़ते डिमांड को मैनेज करने के लिए, सरकार थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रोपावर और परमाणु ऊर्जा समेत अलग-अलग तरह की ऊर्जा पर भरोसा कर रही है. थर्मल पावर (कोयला और गैस) से ज्यादातर बिजली मिलती रहती है, जिससे बेस लोड में स्थिरता बनी रहती है.
रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर) जेनरेशन दिन के समय बिजली की डिमांड से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है. जबकि हाइड्रोपावर अचानक बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए लचीलापन देता है और परमाणु ऊर्जा लगातार और भरोसेमंद बेसलोड सप्लाई देती है.
सरकारी डेटा के मुताबिक, 2025-26 (जनवरी 2026 तक) के बीच, भारत की थर्मल पावर जेनरेशन कैपेसिटी (ताप विद्युत उत्पादन क्षमता) 10,79,911.61 मिलियन यूनिट थी, इसके बाद 45,193.67 मिलियन यूनिट न्यूक्लियर पावर थी. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 247,440.98 था और बड़े हाइड्रो पावर की जेनरेशन कैपेसिटी 1,50,039.12 मिलियन यूनिट है.
अधिकारियों ने कहा कि डिमांड को उन्नत संसाधन पर्याप्तता प्लानिंग, जेनरेशन की कुशल शेड्यूलिंग राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र के बीच वास्तविक समय समन्वय के जरिए पूरा किया गया.
कैपेसिटी बूस्ट सप्लाई को समर्थन करता है
सतविंदर सिंह मान ने कहा कि भारत की रिकॉर्ड डिमांड को संभालने की क्षमता के पीछे एक बड़ा कारक वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 65 गीगावाट जेनरेशन कैपेसिटी का बढ़ना रहा है. इस विस्तार ने समग्र विद्युत प्रणाली को मजबूत किया है और पीक लोड पर कार्य करने की इसकी क्षमता में सुधार किया है.
उन्होंने कहा, "सरकार ने ट्रांसमिशन आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने पर भी फोकस किया है, जिससे बिजली को अतिरिक्त इलाकों से अभाव वाले इलाकों में कुशलतापूर्वक ले जाया जा सके. ट्रांसमिशन कॉरिडोर के बेहतर इस्तेमाल से हाई-डिमांड समय के दौरान अड़चन या बाधा से बचने में मदद मिली है."
रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है
दिन के व्यस्ततम घंटों में सौर ऊर्जा एक अहम हिस्सा बनकर उभरी है, जिससे कोयले से बनने वाले बिजली के उत्पादन पर निर्भरता कम हुई है. हाइड्रोपावर और दूसरे लचीला स्रोत उतार-चढ़ाव को संतुलन करके और ग्रिड स्थिरता बनाए रखकर नवीकरणीय ऊर्जा को पूरा करते हैं.
हालांकि, जानकार चेतावनी देते हैं कि जैसे-जैसे रिन्यूएबल कैपेसिटी (नवीकरणीय क्षमता) बढ़ेगी, भरोसेमंद सप्लाई पक्का करने के लिए एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी में निवेश और भी जरूरी हो जाएगा.
भविष्य के लिए तैयारी
उर्जा खपत के और बढ़ने की उम्मीद के साथ, अधिकारी बिजली उत्पादन को और अधिक मजबूत करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं. इन उपायों में पूर्वानुमान प्रणालीको बेहतर बनाना, एजेंसियों के बीच तालमेल में सुधार करना और थर्मल प्लांट के लिए पर्याप्त ईंधन सप्लाई पक्का करना शामिल है.
मान ने कहा, "बिना किसी रुकावट के रिकॉर्ड बिजली की डिमांड को पूरा करने की भारत की क्षमता पावर सेक्टर की प्लानिंग में तरक्की का संकेत देती है. लेकिन खपत तेजी से बढ़ने के साथ, इस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए लगातार निवेश, नवाचार और रिसोर्स का सावधानी से प्रबंधन करना होगा.” जैसे-जैसे देश में लगातार गर्मी बढ़ रही है, पावर सेक्टर एक जरूरी परीक्षा का सामना कर रहा है. दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा में से एक में भरोसा बनाए रखते हुए बढ़ती डिमांड को पूरा करना.
भारत ने अब तक की सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया
बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने हाल ही में संसद में बताया है कि भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 250 गीगावाट की अब तक की सबसे ज़्यादा डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया है. उन्होंने कहा, 'एनर्जी सप्लाई' और 'पीक डिमांड' पूरी की गई है, जो 'ऊर्जा की जरूरत' और 'पीक डिमांड' के बराबर है, बस थोड़ा सा अंतर है जो आम तौर पर राज्य के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में रुकावटों की वजह से है."
नाइक के अनुसार, 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (EPS) के मिडटर्म रिव्यू के अनुसार, वित्त वर्ष 2029-30 के लिए ज्यादा बिजली की मांग और ऊर्जा की ज़रूरत क्रमशः 345 GW और 2388 BU होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2031-32 के लिए, अधिक बिजली की मांग और ऊर्जा की जरूरत क्रमशः 388 GW और 2703 BU होने का अनुमान है.
राष्ट्रीय विद्युत योजना
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) के बनाए राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) के मुताबिक, 2031-32 तक 'इंस्टॉल्ड जेनरेशन कैपेसिटी' करीब 8,73,736 MW होगी. इसमें करीब 5,07,411 MW कैपेसिटी नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स शामिल हैं, जिसमें 3,64,566 MW सोलर, 1,21,895 MW विंड, 15,500 MW बायोमास, 5,450 MW स्मॉल हाइड्रो शामिल हैं.
अभी तक, कुल 524 GW इंस्टॉल्ड जेनरेशन कैपेसिटी में से करीब 215.5 GW गैर-पारंपरिक स्रोत से है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास फरवरी तक देश में विंड, सोलर, बायोमास, बगास, स्मॉल हाइड्रो और दूसरे- वेस्ट टू एनर्जी वगैरह नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से 2,83,621.23 मिलियन यूनिट बिजली बनाने की क्षमता थी.
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