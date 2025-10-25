ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु-मुंबई के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन जल्द, 5 घंटे कम होगा यात्रा का समय

बेंगलुरु-मुंबई के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन जल्द, 5 घंटे कम होगा यात्रा का समय ( File/ ANI )

बेंगलुरु: भारतीय रेल देश भर में ट्रेनों की गति बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि यात्रा के समय को कम किया जा सकेगा. इसके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इसी कड़ी में, भारत के दो प्रमुख महानगरों मुंबई और बेंगलुरु के बीच की यात्रा के समय को कम करने और किफायती बनाने की तैयारी चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करके इन दोनों शहरों के बीच यात्रा को तेज और अधिक आरामदायक बनाने जा रही है, जो दोनों शहरों के बीच सम्पर्क सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है. साथ ही यात्रा समय भी कम हो जाएगा. वर्तमान में बेंगलुरु और मुंबई को जोड़ने वाली एकमात्र सीधी ट्रेन उद्यान एक्सप्रेस है. इस ट्रेन से लगभग 1,136 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे 35 मिनट में पूरी होती है. यह मार्ग डोड्डाबल्लापुर, गुंटकल, रायचूर, यादगीर, कलबुर्गी और सोलापुर से होकर गुजरता है, और एक दिशा में 32 और वापसी यात्रा में 31 स्टॉप पड़ते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी सुपरफास्ट ट्रेन हुबली शहर से होकर चलेगी और तेज और अधिक कुशल यात्र विकल्प प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. यह रेल सेवा यात्रियों, खासकर व्यापार या पर्यटन के लिए यात्रा करने वालों के लिए आरामदायक, बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम अनुभव प्रदान करेगी.