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न्यूक्लियर एनर्जी में सुपरपावर बनेगा भारत; खत्म होगी बिजली की किल्लत, जानिए- क्या है PFBR प्रोजेक्ट

तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब दूसरे चरण में, यूरेनियम के लिए दूसरे देशों पर खत्म होगी निर्भरता.

न्यूक्लियर एनर्जी में रूस के बाद भारत का रुतबा.
न्यूक्लियर एनर्जी में रूस के बाद भारत का रुतबा. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 3:57 PM IST

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हैदराबाद : देश के विकास में एनर्जी की भूमिका काफी अहम होती है. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ का रोडमैप भी तैयार होता है. दुनिया में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच अपने देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. तमिलनाडु के कलपक्कम में PFBR प्रोजेक्ट अब दूसरे चरण में पहुंच गया है. यह प्रोजेक्ट भारत को न्यूक्लियर एनर्जी का 'सुपरपावर' बना देगा.

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के लिए 3 चरण निर्धारित किए गए हैं. इसके जरिए देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज-3 का रास्ता साफ होगा. थोरियम से परमाणु बिजली बनाना संभव हो जाएगा. यह भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का मजबूत हिस्सा है. एक्सपर्ट का दावा है कि प्रोजेक्ट के तीसरे स्टेज में प्रवेश करते ही इतनी बिजली बनने लगेगी कि सदियों तक देश को ऊर्जा संकट से नहीं जूझना पड़ेगा.

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार साल 2024 के मार्च महीने में भारत के पहले PFBR की कोर लोडिंग (ईंधन भरने) की शुरुआत पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई थी. इसे तैयार करने में 200 से अधिक कंपनियों को कलपुर्जों का इस्तेमाल किया गया है. यह स्वदेशी इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है. अभी तक यह टेक्नोलॉजी केवल रूस के पास थी. अब भारत इसे अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है.

क्या है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर?, दुनिया के किन अन्य देशों में इस दिशा में काम हो रहा है?. इस प्रोजेक्ट से अपने देश को क्या लाभ होगा?, देश में कितनी बिजली की डिमांड है?, कितनी सप्लाई हो रही है?. थोरियम-यूरेनियम क्या है?, वर्तमान समय में इसका कहां-कहां प्रयोग होता है?, किन राज्यों में मिलते हैं?, भविष्य में इनका इस्तेमाल और कहां हो सकता है?. आईए विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं...

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की पहली क्रिटिकैलिटी : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में बड़ा मुकाम हासिल किया है. बीते 6 अप्रैल को PFBR ने अपनी पहली क्रिटिकैलिटी हासिल की. यानी स्व-धारित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की स्थिति हासिल कर ली. आसान भाषा में यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु के टूटने से निकले न्यूट्रॉन अगले परमाणु को तोड़ते हैं.

यह सिलसिला बिना किसी बाहरी मदद के लगातार चलता रहता है. क्रिटिकैलिटी प्राप्त करना बहुत बड़ी कामयाबी है. यह इस बात का सबूत है कि अब हम इस मशीन से असल में बिजली बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

भारत को कई दशक के बाद बड़ी सफलता मिली है.
भारत को कई दशक के बाद बड़ी सफलता मिली है. (Photo Credit; Getty)

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कितनी है PFBR की क्षमता? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की प्रेस रिलीज के अनुसार रिएक्टर की क्षमता 500 मेगावाट है. इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (BHAVINI) ने कलपक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया है. सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की कल्पना भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने की थी. प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉ. श्रीकुमार जी. पिल्लई के अनुसार इससे बिजली और ईंधन दोनों तैयार होंगे.

यह दशकों की मेहनत का नतीजा है. इससे भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा. यह 'नेट जीरो' एनर्जी यानी प्रदूषण मुक्त भारत की ओर एक बड़ा कदम है. कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और बिना रुके मिलने वाली क्लीन एनर्जी की गारंटी देगा. संसदीय स्थायी समिति के अनुसार शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत 3 हजार 492 करोड़ थी, बाद में यह बढ़कर 8 हजार 181 करोड़ हो गई.

PFBR के कितने चरण, कैसे करेगा काम? : पीआईबी के अनुसार प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कुल 3 चरण हैं. पहले चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है. इससे बिजली बनती है. इसके साथ ही प्लूटोनियम भी उत्पन्न होता है. इसके बाद दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है.

इस चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम जलता है. इस प्रक्रिया में जितने ईंधन का इस्तेमाल होता है, उससे कहीं ज्यादा पैदा भी होता है. इस ईंधन का इस्तेमाल थोरियम से यूरेनियम-233 बनाने के लिए किया जाएगा. कल्पक्कम की इस स्वदेशी तकनीक ने 6 अप्रैल 2026 को अपने दूसरे चरण में प्रवेश किया. जबकि इसके पहले चरण की शुरुआत साल 2024 में 4 मार्च को हुई थी. इसके बाद इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की शुरुआत होगी. तीसरे स्टेप में दूसरे चरण से पैदा हुए यूरेनियम-233 का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाएगा.

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पीएफबीआर परियोजना से भारत को क्या लाभ होगा? : डीडी न्यूज, पीआईबी के अनुसार भारत ने साल 2070 तक प्रदूषण मुक्त यानी नेट जीरो ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है. प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसमें अहम भूमिका निभाएगा. यह एक 'पावर हाउस' की तरह है. यह लगातार बिजली देता रहेगा. इस प्रक्रिया में थोरियम का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा. यह रिएक्टर बहुत ही किफायती है. यह समझदारी से काम करता है. इसमें पानी की जगह तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है. यह रिएक्टर 'जीरो वेस्ट' के सिद्धांत पर चलता है. यह इस्तेमाल किए गए परमाणु कचरे को फेंकने के बजाय उसे रीसाइकिल करके फिर से ईंधन बना लेता है.

पीएफबीआर बिजली बनाने के साथ-साथ अपना ईंधन खुद पैदा करता है. यह देश में यूरेनियम की कमी को आसानी से पूरा करेगा. यह थोरियम को अगली पीढ़ी के ईंधन यानी यूरेनियम-233 में बदल देता है. इससे अपने देश के लोगों को सैकड़ों साल तक लगातार बिजली मिलती रहेगी. यह देश में सीमित यूरेनियम होने के बावजूद भरपूर एनर्जी पैदा करता है. यह तकनीक भारत को एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी के मामले में मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी.

PFBR प्रोजेक्ट से देश में ऊर्जा का संकट खत्म हो जाएगा.
PFBR प्रोजेक्ट से देश में ऊर्जा का संकट खत्म हो जाएगा. (Photo Credit; Getty)

साल 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य : पीआईबी के अनुसार भारत सरकार ने साल 2047 तक लगभग 100 GW (गीगावाट) परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तैयार किया है. इसमें NPCIL ने अकेले 54 GW का योगदान देने की रणनीति तैयार की है. मौजूदा समय यह क्षमता केवल 8 गीगावाट ही है. वर्तमान न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 2032 तक लगभग 22 GW तक बढ़ाने की योजना है. भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं लेकिन थोरियम अधिक मात्रा में है.

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भारत के पास होगा ईंधन का अटूट भंडार : भविष्य की रणनीति थोरियम के उपयोग पर टिकी है. यह सीधे तौर पर ऊर्जा नहीं दे सकता. लिहाजा इसे रिएक्टर के भीतर पहले 'फिसाइल' यूरेनियम-233 में बदलना पड़ता है. इस प्रोग्राम का मकसद सीमित यूरेनियम रिसोर्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है. PFBR थोरियम का लगातार इस्तेमाल कर लंबे समय तक के लिए ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देता है. मतलब साफ है कि इस तकनीक से भारत के पास ईंधन का ऐसा अटूट भंडार होगा कि उसे किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

साल 2025 में बिजली आपूर्ति में आया सुधार : सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डेटा के अनुसार साल 2025 में देश ने बिजली क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की. बिजली बनाने, आपूर्ति करने और लोगों के घरों तक कनेक्शन पहुंचाने में काफी सुधार देखा गया. बिजली की ज्यादा डिमांड को भी पूरा किया गया. साल 2025 में देश में बिजली की कमी घटकर 0.03% पर पहुंच गई. यह साल 2013-14 के 4.2% के स्तर से काफी बेहतर है. यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी बिजली की डिमांड रही. करीब-करीब उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया.

प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में बढ़ोतरी : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक अपने देश में सालाना प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2024-25 में बढ़कर 1460 यूनिट हो गई है. यह साल 2013-14 में 957 यूनिट थी. ग्रामीण इलाकों में बिजली की औसत उपलब्धता साल 2014 में 12.5 घंटे के करीब थी. अब यह 22.6 घंटे हो गई है. वहीं शहरी इलाकों में अब 23.4 घंटे तक बिजली मिलती है. जबकि 2014 में 22.1 घंटे ही मिलती थी. बिजली की खपत बढ़ने के साथ ही सप्लाई में भी सुधार आया है.

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देश में कितनी बढ़ेगी बिजली की खपत? : पीआईबी के अनुसार साल 2032 तक देश में बिजली की मांग 458 गीगावाट तक पहुंच जाएगी. इसे पूरा करने के लिए सरकार अगले कुछ वर्षों में देश के बिजली नेटवर्क (ग्रिड) को और शक्तिशाली बनाने जा रही है. इसके लिए तारों का जाल बिछाने के लिए 9.16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की साल 2024 के डेटा के अनुसार भारत सौर ऊर्जा (Solar) और पवन ऊर्जा (Wind) के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक देश की आधी से ज्यादा बिजली कोयले के बजाय सूरज, हवा और पानी जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बने.

दुनिया के अन्य कौन से देश अपना रहे ये तकनीक? : इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) और वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा कुछ अन्य देशों में भी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर काम चल रहा है. इनमें चीन, जापान आदि देश शामिल हैं. भारत में यह अभी कमीशनिंग फेज में है. यानी प्रोजेक्ट के उपकरणों, कार्य क्षमता और सुरक्षा आदि की बारीकी से जांच चल रही है. भारत मौजूदा तकनीक के अलावा कमर्शियल ब्रीडर रिएक्टर (FBR-600) बनाने का भी प्लान बना रहा है.

बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए चल रहे कई प्रयास.
बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए चल रहे कई प्रयास. (Photo Credit; Getty)

न्यूक्लियर एनर्जी निर्माण में रूस नंबर 1 : रूस अभी अकेला ऐसा देश है जो कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसे BN-600 और BN-800 चला रहा है. वहां इसका विस्तार करने का काम लगातार चल रहा है. मौजूदा समय न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में रूस नंबर वन है. वहीं चीन के पास एक एक्टिव फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम है. हालांकि यह अभी काफी सीमित स्तर पर है. जापान ने पहले भी प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर (जैसे मोनजू) बनाए हैं.

अभी इस पर रिसर्च चल रहा है. इसे व्यावसायिक स्तर पर नही लाया गया है. जबकि फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया में ये प्रोजेक्ट धीमे पड़ गए हैं. अमेरिका ने 1960 के दशक में फर्मी 1 रिएक्टर बनाया था, लेकिन यह फेल हो गया. कई देशों ने इस पर अरबों रुपये खर्च किए, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई. इस लिहाज से भारत की इस उपलब्धि को काफी अहम माना जा रहा है.

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क्या है थोरियम, कहां होता है इस्तेमाल? : वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और पीआईबी के अनुसार थोरियम एक कुदरती तौर पर मिलने वाला रेडियोएक्टिव पदार्थ है. यह चट्टानों, मिट्टी और पानी में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है. यह 4 तरह (थोरियम-232, थोरियम-234, थोरियम-231 और थोरियम-228) का होता है. जब यह टूटता है तो यह थोड़ी मात्रा में रेडिएशन छोड़ता है. यह यूरेनियम के रेडियोएक्टिव क्षय से बनता है.

मोनाजाइट, थोराइट और थोरियानाइट जैसे मिनरल में भरपूर थोरियम होता है. इस मेटल के लिए इनकी माइनिंग की जाती है. थोरियम में रंग भरने के गुण होते हैं, जिससे यह सिरेमिक ग्लेज (मिट्टी के बर्तनों या टाइलों पर पकाने के बाद चढ़ने वाली एक पतली, कांच जैसी परत) में काम आता है. थोरियम का इस्तेमाल लालटेन मेंटल में भी बहुत ज्यादा होता है. अब नए तरीके में थोरियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में किया जाएगा.

इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के तीसरे स्टेज में थोरियम का इस्तेमाल होगा. यह लगभग कभी खत्म न होने वाला एनर्जी सोर्स है. थोरियम से भी ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती हैं. इसकी वजह से यह एनर्जी का एक साफ सोर्स है. थोरियम का बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल तभी शुरू हो सकता है जब यूरेनियम 233 या प्लूटोनियम रिसोर्स की भरपूर सप्लाई उपलब्ध हो.

न्यूक्लियर पावर के लिए आने वाले समय में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में पूरी दुनिया का करीब 25% थोरियम है. यह दुनियाभर में सबसे ज्यादा है. वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के डेटा के अनुसार ब्राजील में 6.32 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में 5.95 लाख टन, मिस्र में 3.8 लाख टन थोरियम का भंडार है.

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थोरियम भंडार के मामले में अपना देश सबसे आगे है.
थोरियम भंडार के मामले में अपना देश सबसे आगे है. (Photo Credit; Getty)

देश में कितना यूरेनियम, किन राज्यों में है भंडार? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो और परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (AMD) के साल 2025 के डेटा के अनुसार भारत में साल 2018 में कुल यूरेनियम का भंडार 2.7 लाख टन था, जबकि साल 2025 में यह करीब 4.3 लाख टन हो गया. देश के आंध्र प्रदेश के कडप्पा बेसिन और तुम्मलपल्ले, झारखंड के जादूगोड़ा बेल्ट, तेलंगाना, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में यूरेनियम पाया जाता है.

आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यूरेनियम : तुम्मलपल्ले में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है. यह देश के कुल भंडार का करीब 23% है. झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में 70% से अधिक भंडार है. राजस्थान के सीकर और मेघालय में भी बड़े भंडार पाए गए हैं. cdc.gov के अनुसार यूरेनियम (U-235 और U-238) एक हेवी मेटल है. ये प्राकृतिक वातावरण में पाए जाते हैं. ये लगभग सभी चट्टानों, मिट्टी और पानी में पाए जा सकते हैं. U-235 का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट और नेवी के जहाजों और सबमरीन को चलाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है.

यूरेनियम भंडार में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 : U-235 का प्रयोग न्यूक्लियर हथियारों में भी किया जा सकता है. वहीं U-238 का इस्तेमाल रेडिएशन शील्डिंग के लिए या आर्मर-पियर्सिंग (टैंक का स्टील कवच, बुलेटप्रूफ ग्लास या कंक्रीट की दीवारें भेदने वाले) हथियारों में प्रोजेक्टाइल के तौर पर किया जा सकता है. दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है. यह वैश्विक भंडार का करीब 28% है. वहीं कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक (वैश्विक आपूर्ति का 40%) देश है.

दुनिया ने भारत की तकनीक का माना लोहा : भारत जैसी तकनीक (PFBR) के लिए दुनियों के कई देश अरबों रुपये खर्च कर चुके हैं, हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर डॉ. राफेल ग्रोसी ने सोशल मीडिया X पर ट्वीट कर भारत की इस उपलब्धि की तारीफ की. PFBR सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन तकनीक पर आधारित है. इससे आने वाले समय में दूसरे देशों से यूरेनियम का आयात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

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