जरूरत 4000 टन, प्रोडक्शन सिर्फ 3 टन; चीन पर निर्भरता खत्म कर 6000 टन घर में ही रेयर अर्थ मैगनेट बनाएगा भारत
चीन को जोर का झटका धीरे से देने के लिए भारत ने ₹7,280 करोड़ का मेगा प्लान तैयार किया. 5 प्रोडक्शन प्लांट लगाने की तैयारी.
Published : October 17, 2026 at 5:06 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): India Rare Earth Magnet Production: इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और बस... भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अभी चीन के भरोसे रफ्तार पकड़ रहे हैं. दरअसल, इन गाड़ियों (EV Motor Magnet) की मोटर में लगने वाला छोटा-सा मैगनेट ही असली इंजन है. इस हाई-परफॉर्मेंस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) को भारत साल भर में सिर्फ 3 टन ही बना पाता है. जबकि, जरूरत 4000-7000 टन की होती है.
इस खाई को पाटने के लिए 90% तक मैगनेट चीन से मंगाना पड़ता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. अब इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत ने मेगा प्लान बनाया है. ₹7,280 करोड़ की REPM योजना (REPM Scheme) के तहत 5 नए इंटीग्रेटेड प्लांट लगेंगे और 2033 तक 6000 टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से समझिए कि आखिर रेयर अर्थ मैगनेट इतना 'कीमती' क्यों बन गया है और चीन की पकड़ कैसे टूटेगी?
देश में मैगनेट की खपत कितनी: देश में परमानेंट मैगनेट की कुल खपत वर्तमान में लगभग 53,700 मीट्रिक टन सालाना है. इसमें केवल हाई-परफॉर्मेंस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) की घरेलू मांग लगभग 4,000 से 7,000 मीट्रिक टन सालाना है. ये विशेष और बेहद शक्तिशाली चुम्बक होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मोटर्स, डिफेंस उपकरण, एयरोस्पेस और विंड टर्बाइन में किया जाता है. यह डेटा मुख्य रूप से देश में होने वाले वित्तीय वर्ष 2025 के आयात पर आधारित है. दरअसल, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% से अधिक हिस्सा आयात करता है. इसमें बड़ा हिस्सा चीन से आता है.
चीन 85% पूरी करता देश की मैगनेट डिमांड: विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का 80% से 90% रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare Earth Magnet) चीन से आयात (China Import) करता है. बाकी का हिस्सा अमेरिका, जापान और सिंगापुर जैसे देशों से मंगाता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश ने कुल 53,748 मीट्रिक टन रेयर अर्थ मैग्नेट और उससे संबंधित आइटम्स का आयात किया था. जो करीब ₹1,850 करोड़ का था. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 85% से 90% चीन का था. इस कुल आयात में जापान की हिस्सेदारी 8% से 10%, अमेरिका की 2% से 3%, सिंगापुर और यूके की 1% से 2% थी.
चीन ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर भारत को दिया तगड़ा झटका: वर्ष 2025 में चीन ने रेयर अर्थ मैगनेट के निर्यात पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. इससे भारतीय उद्योगों को भारी झटका लगा था. हालांकि, बाद में कड़ी शर्तों के साथ चुनिंदा भारतीय कंपनियों को फिर से लाइसेंस दिए गए.
चीन ने भारतीय कंपनियों को मैग्नेट आयात करने के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू तो किया लेकिन, इसके साथ में '0.1% का सख्त नियम' और शर्त जोड़ी कि इन मैग्नेट्स को अमेरिका को दोबारा निर्यात नहीं किया जा सकता और ना ही सेना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. चीन के इस दबाव को दूर करने के लिए ही भारत ने घरेलू स्तर पर ₹7,280 करोड़ की मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू की है.
भारत की ₹7,280 करोड़ की मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना क्या है: चीन पर निर्भरता खत्म करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्र सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (REPM) को मंजूरी दी है. इसके तहत देश में 5 नए इंटीग्रेटेड मैग्नेट प्लांट्स लगाए जाएंगे.
अक्टूबर 2026 में एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी नेक्सॉन जियोकेम ने आंध्र प्रदेश में ₹1,250 करोड़ का प्लांट लगाने का एलान किया है, जो सालाना 600 टन हाई-ग्रेड मैग्नेट बनाएगा. इस योजना के तहत देश में हर साल 6,000 टन मैग्नेट बनाने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है. ताकि ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और रक्षा उपकरणों की मांग को देश में ही पूरा किया जा सके.
नए इंटीग्रेटेड मैग्नेट प्लांट्स 7 में पूरी क्षमता से करेंगे उत्पादन: रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) योजना के तहत 6,000 मीट्रिक टन सालाना घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य 7 साल की अवधि में पूरा किया जाना है. सरकार (Ministry of Heavy Industries) के आधिकारिक बयानों के अनुसार, स्थानीय स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन 2026 के अंत तक ही शुरू हो जाएगा.
योजना के शुरुआती 2 साल यानी 2026 से 2028 तक का समय कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए दिया गया है. प्लांट्स तैयार होने के बाद, अगले 5 साल यानी 2028 से 2033 तक सरकार कंपनियों को उनके उत्पादन और बिक्री के आधार पर ₹6,450 करोड़ का 'सेल्स-लिंक्ड इंसेंटिव' देगी.
क्या सरकार का मेगा प्लान देश की डिमांड पूरी करने सक्षम होगा: सरकार ने प्रतिवर्ष 6,000 टन तक सिंटर्ड नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन चुंबक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए योजना शुरू की है. ये उच्च क्षमता वाले चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों, विंद टर्बाइन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों के लिए आवश्यक हैं. लेकिन, ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के शोध के अनुसार, 2035 तक भारत में रेयर अर्थ मैगनेट्स की कुल डिमांड 12,000 से 16,000 टन तक पहुंच सकती है.
दरअसल, समय के साथ देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग, विंड एनर्जी विस्तार बढ़ेगा. जिससे रेयर अर्थ मैगनेट की डिमांड भी बढ़ेगी. यानी, योजना संभावित आवश्यकता का केवल 44 प्रतिशत ही पूरा कर पाएगी. हालांकि, आधिकारिक पूर्वानुमानों के अनुसार, 2030 तक मांग 8,220 टन रहने का अनुमान है. ऐसे में तीन-चौथाई हिस्से की जरूरत ही पूरी हो पाएगी.
देश का पहला देश का पहला रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट कहां है: वर्तमान में व्यावसायिक स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने वाला देश में केवल 1 प्लांट पूरी तरह चालू है. यह सरकारी कंपनी IREL (India) Limited का विशाखापत्तनम (Vizag) प्लांट है, जो देश का पहला रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट है.
यहां मुख्य रूप से समैरियम-कोबाल्ट (Samarium-Cobalt) मैग्नेट का उत्पादन होता है. जो रेयर अर्थ मैग्नेट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च श्रेणी है. यह नियोडिमियम मैग्नेट (NdFeB) की तुलना में ये थोड़े महंगे होते हैं. इनका प्रयोग मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, लड़ाकू विमान, ड्रोन, पनडुब्बी, सैटेलाइट, रॉकेट इंजन, रेसिंग कार की हाई-परफॉर्मेंस मोटर्स आदि में होता है.
मोबाइल से लेकर कार-बस तक में प्रयोग होता मैगनेट: आज आपके हाथ में या आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सामान हैं, उन सभी में मैगनेट का प्रयोग होता है. टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और साउंड सिस्टम के स्पीकर्स में आवाज पैदा करने के लिए मैग्नेट का उपयोग होता है.
फ्रिज के दरवाजों की सील में, माइक्रोवेव ओवन में, वाशिंग मशीन और मिक्सी-ग्राइंडर की मोटर्स में भी चुंबक लगता है. इसके अलावा, ईवी की ट्रैक्शन मोटर को चलाने के लिए सबसे शक्तिशाली नियोडिमियम (Rare Earth) मैग्नेट का उपयोग किया जाता है. कारों (India EV Industry) के वाइपर, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंसर और स्टार्टर मोटर्स में भी चुम्बक लगे होते हैं.
MRI जांच मशीन में लगे होते हैं सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट: अस्पतालों में होने वाले मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैन में बेहद शक्तिशाली सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, जो मानव शरीर के आंतरिक अंगों की साफ तस्वीरें लेते हैं. इसके अलावा, कुछ चिकित्सा पद्धतियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. साथ ही बड़े विंड टर्बाइन्स के जनरेटर में बिजली पैदा करने के लिए भारी मात्रा में रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है. कबाड़खानों और स्टील प्लांटों में भारी लोहे या स्टील के कचरे को उठाने और अलग करने के लिए बड़े इलेक्ट्रोमैगनेट का उपयोग किया जाता है.
मिसाइल और बुलेट ट्रेन में भी चुंबक: मिसाइल गाइडिंग सिस्टम और रडार में भी हाईपावर चुंबक लगे होते हैं, जिनके जरिए सटीक निशाना लगाने और तरंगों को पकड़ने में मदद मिलती है. इसके अलावा, बुलेट ट्रेन यानी मैग्लेव ट्रेनें चुम्बकीय लेविटेशन तकनीक पर चलती हैं, जिससे ट्रेन बिना पटरियों को छुए हवा में तैरती हुई 500 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से दौड़ती हैं.
साथ ही कार्ड के पीछे लगी काली स्ट्रिप जो लगी होती है उसमें भी मैगनेट होता है जो आपकी बैंकिंग जानकारी स्टोर रखती है. कपड़ों या कीमती सामानों पर लगे सिक्योरिटी टैग को हटाने के लिए काउंटर पर चुंबकीय डिटेक्टर लगे होते हैं. इसके अलावा, खिलौनों और स्टेशनरी में भी चुंबक का प्रयोग होता है.
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