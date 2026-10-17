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जरूरत 4000 टन, प्रोडक्शन सिर्फ 3 टन; चीन पर निर्भरता खत्म कर 6000 टन घर में ही रेयर अर्थ मैगनेट बनाएगा भारत

चीन पर निर्भरता खत्म कर 6000 टन घर में ही रेयर अर्थ मैगनेट बनाएगा भारत. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): India Rare Earth Magnet Production: इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और बस... भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अभी चीन के भरोसे रफ्तार पकड़ रहे हैं. दरअसल, इन गाड़ियों (EV Motor Magnet) की मोटर में लगने वाला छोटा-सा मैगनेट ही असली इंजन है. इस हाई-परफॉर्मेंस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) को भारत साल भर में सिर्फ 3 टन ही बना पाता है. जबकि, जरूरत 4000-7000 टन की होती है.

इस खाई को पाटने के लिए 90% तक मैगनेट चीन से मंगाना पड़ता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. अब इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत ने मेगा प्लान बनाया है. ₹7,280 करोड़ की REPM योजना (REPM Scheme) के तहत 5 नए इंटीग्रेटेड प्लांट लगेंगे और 2033 तक 6000 टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से समझिए कि आखिर रेयर अर्थ मैगनेट इतना 'कीमती' क्यों बन गया है और चीन की पकड़ कैसे टूटेगी?