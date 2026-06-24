ETV Bharat / bharat

भारत ने एवरेस्ट पर्वतारोही 'ग्रीन बूट्स' की पहचान की, शव वापस लाने के लिए मिशन की तैयारी

नई दिल्ली: भारत तीन दशकों से "ग्रीन बूट्स" के नाम से मशहूर एवरेस्ट पर्वतारोही के अवशेष बरामद करने के लिए एक मिशन की तैयारी कर रहा है. DNA टेस्टिंग से पता चला है कि वह एक भारतीय सैनिक था. न्यूज एजेंसी AFP को मिले डॉक्यूमेंट्स से यह पता चला है.

बर्फ में जमा हुआ यह शव एवरेस्ट पर आसानी से पहचाने जाने योग्य स्थलचिह्न (Landmark) में से एक बन गया है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है.

यह शव, जिसका नाम पर्वतारोही के पहने हुए खास लाइम-कलर बूट्स के नाम पर रखा गया है, मई 1996 से लगभग 8,500 मीटर (27,887 फीट) की ऊंचाई पर एक गुफा में पड़ा है, जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक भयानक बर्फीले तूफान में आठ पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी.

लंबे समय तक माना जा रहा था कि पर्वतारोही की पहचान भारतीय सुरक्षा बल इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के त्सेवांग पलजोर (Tsewang Paljor) के तौर पर हुई है. इसके बजाय, ITBP ने कहा कि उसने पुष्टि की है कि यह पलजोर का सहकर्मी, दोर्जे मोरुप (Dorje Morup) था, जो एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई पर पलजोर के दो साथियों में से एक था.

ITBP ने "रिट्रीवल ऑपरेशन" (बचाव अभियान) के लिए बोलियों के लिए एक टेंडर निकाला है, जिसमें कहा गया है कि उसने 2024 में किए गए "पहले की सत्यापन प्रक्रिया" से पुष्टि की थी कि यह मोरुप था. भारत सरकार की साइट पर पोस्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स में उस खोज यात्रा (Expedition) की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि DNA सैंपल इकट्ठा करना शामिल था. यह पहली बार है जब अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर शव की पहचान बताई है.