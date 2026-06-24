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भारत ने एवरेस्ट पर्वतारोही 'ग्रीन बूट्स' की पहचान की, शव वापस लाने के लिए मिशन की तैयारी

एवरेस्ट पर्वतारोही 'ग्रीन बूट्स' का शव मई 1996 से लगभग 8,500 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में पड़ा है.

India preparing mission to recover Body of Everest climber known as Green Boots after DNA testing
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By AFP

Published : June 24, 2026 at 1:29 PM IST

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नई दिल्ली: भारत तीन दशकों से "ग्रीन बूट्स" के नाम से मशहूर एवरेस्ट पर्वतारोही के अवशेष बरामद करने के लिए एक मिशन की तैयारी कर रहा है. DNA टेस्टिंग से पता चला है कि वह एक भारतीय सैनिक था. न्यूज एजेंसी AFP को मिले डॉक्यूमेंट्स से यह पता चला है.

बर्फ में जमा हुआ यह शव एवरेस्ट पर आसानी से पहचाने जाने योग्य स्थलचिह्न (Landmark) में से एक बन गया है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है.

यह शव, जिसका नाम पर्वतारोही के पहने हुए खास लाइम-कलर बूट्स के नाम पर रखा गया है, मई 1996 से लगभग 8,500 मीटर (27,887 फीट) की ऊंचाई पर एक गुफा में पड़ा है, जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक भयानक बर्फीले तूफान में आठ पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी.

लंबे समय तक माना जा रहा था कि पर्वतारोही की पहचान भारतीय सुरक्षा बल इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के त्सेवांग पलजोर (Tsewang Paljor) के तौर पर हुई है. इसके बजाय, ITBP ने कहा कि उसने पुष्टि की है कि यह पलजोर का सहकर्मी, दोर्जे मोरुप (Dorje Morup) था, जो एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई पर पलजोर के दो साथियों में से एक था.

ITBP ने "रिट्रीवल ऑपरेशन" (बचाव अभियान) के लिए बोलियों के लिए एक टेंडर निकाला है, जिसमें कहा गया है कि उसने 2024 में किए गए "पहले की सत्यापन प्रक्रिया" से पुष्टि की थी कि यह मोरुप था. भारत सरकार की साइट पर पोस्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स में उस खोज यात्रा (Expedition) की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि DNA सैंपल इकट्ठा करना शामिल था. यह पहली बार है जब अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर शव की पहचान बताई है.

ऊंचाई पर से शवों को निकालना एक बड़ा मिशन है, जिसके लिए कई पर्वतारोही की जरूरत होती है. 1920 के दशक में शुरू हुई खोज यात्रा के बाद से पहाड़ पर 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और कई शव अभी भी ऊपर पर मौजूद हैं. कई बर्फ में छिप गए हैं या गहरी दरारों में समा गए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने से कुछ शव उभरने लगे हैं.

कुछ नाम, जैसे "ग्रीन बूट्स", उन पर्वतारोहियों ने दिए हैं जो चोटी पर चढ़ने की अपनी कोशिश में उनसे आगे निकल जाते हैं.

ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी, जो 1924 में चोटी पर चढ़ने की कोशिश के दौरान लापता हो गए थे, उनकी बॉडी 1999 में मिली. उनके साथ चोटी पर चढ़ने गए पर्वतारोही एंड्रयू इरविन, कभी नहीं मिले -- और न ही उनका कैमरा, जो चोटी पर फतह पाने का सबूत दे सकता है जो पर्वतारोहण के इतिहास को फिर से लिख सकता है.

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