इंडिया पोस्ट ने बेंगलुरु में कर्नाटक का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस खोला

कर्नाटक पोस्टल सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल के. प्रकाश (बाएं) जेनरेशन Z थीम वाले पोस्ट ऑफिस के लॉन्च के दौरान। ( ETV Bharat )

किताबों और बोर्ड गेम्स से भरा एक “बुक बूथ” स्टूडेंट्स को रोजाना के कामों के अलावा इस जगह पर समय बिताने के लिए बढ़ावा देता है. वहीं दीवारों पर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के बनाए आर्टवर्क लगे हैं, जो बेंगलुरु के कल्चर, इंडिया पोस्ट के सफर और कैंपस लाइफ को दिखाते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया Gen-Z पोस्ट ऑफिस में पारंपरिक पोस्ट ऑफिस से इतर स्टूडेंट के लिए केंद्रित स्थान के बारे में सोचा गया है. यह डिजिटल, वाई-फाई, चार्जिंग पॉइंट्स, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन और कैफे जैसी सुविधाओं के साथ एक आधुनिक, यूथ-फ्रेंडली पोस्ट ऑफिस है जो पारंपरिक डाकघरों को नया रूप दे रहा है.

पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कर्नाटक पोस्टल सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल के. प्रकाश ने आचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्टर (एकेडमिक्स) डॉ. भागीरथी वी. की मौजूदगी में किया. इस मौके पर एक खास पिक्चर पोस्टकार्ड भी जारी किया गया जिसमें इवेंट के लिए खास कैंसलेशन की जानकारी दी गई थी.

यह पहल इंडिया पोस्ट के स्टूडेंट्स के सामने खुद को पेश करने के तरीके में एक बदलाव दिखाती है, जिसका मकसद एजुकेशनल जगहों पर पोस्टल सर्विस को अधिक आसान और काम का बनाना है.

बेंगलुरु: इंडिया पोस्ट ने कर्नाटक का पहला जेन जेड (Gen-Z) पोस्ट ऑफिस बुधवार को शुरू किया गया है. इसे उचितनगर में आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खोला गया है, इसे युवा यूजर्स को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें पोस्टल सर्विस को कैंपस-फ्रेंडली, डिजिटल और क्रिएटिव माहौल के साथ जोड़ा गया है.

यहां पर मॉडर्न टच वाली डिजिटल सर्विसेज स्टूडेंट्स जगह को आकार देते हैं. युवा यूजर्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए, पोस्ट ऑफिस जल्दी और आसान ट्रांजैक्शन के लिए सेल्फ-बुकिंग कियोस्क और क्यूआर कोड-बेस्ड पेमेंट ऑप्शन देता है.

इतना ही नहीं एक “MyStamp” काउंटर विजिटर्स को पर्सनलाइज़्ड स्टैम्प प्रिंट करने की सुविधा देता है, जो इंडिया पोस्ट की लंबे समय से चली आ रही डाक टिकट संग्रह सेवाओं में एक मॉडर्न स्तर को जोड़ता है.

लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के. प्रकाश ने कहा, “भारतीय डाक एक 170 साल पुराना संगठन है जो महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है. यह पहल मॉडर्न माहौल में सर्विस देकर Gen-Z से जुड़ने की एक कोशिश है. कैंपस के स्टूडेंट भविष्य को दिखाते हैं, और यह उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ने की दिशा में एक कदम है.”

कुछ इस तरह से दिखता है Gen Z पोस्ट ऑफिस का नजारा (ETV Bharat)

बेंगलुरु वेस्ट डिवीजन के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस सूर्या के अनुसार, पोस्ट ऑफिस को बनाने में स्टूडेंट्स ने अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, “इस जगह का कॉन्सेप्ट और काम स्टूडेंट्स की एक्टिव भागीदारी से बनाया गया है. यह ‘स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स द्वारा, स्टूडेंट्स के लिए’ के आइडिया पर आधारित है.”

उन्होंने कहा कि ऑन-कैंपस पार्सल पैकेजिंग सर्विस से स्टूडेंट्स को अपना सामान आसानी से और सुरक्षित रूप से भेजने में मदद मिलेगी. प्रोजेक्ट में शामिल स्टूडेंट्स ने भी ऐसी ही राय दी. विनीता ने कहा कि टीम को शुरू में कर्नाटक में अपनी तरह के पहले कॉन्सेप्ट को लागू करने में शक था.

लक्ष्मी ने कहा कि इस आइडिया ने पोस्ट ऑफिस की आम इमेज को चैलेंज किया, जबकि मधु ने बताया कि जगह को अच्छा बनाने के लिए इसमें चमकीले रंग, एक कॉफी मशीन और एक बुकशेल्फ जैसी चीजें शामिल की गईं.

गौरतलब है कि इंडिया पोस्ट का प्लान है कि वह देश भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस Gen-Z-थीम वाले मॉडल को अपनाए, जिससे यह पता चलता है कि यूजर की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपनी सर्विस को बदलने की कोशिशें ज्यादा हो रही हैं.

