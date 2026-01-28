ETV Bharat / bharat

प्लेन क्रैश... अजित पवार से पहले देश ने खोईं कई बड़ी हस्तियां, पढ़िए- ऐसे हादसों ने कब-कब लोगों को झकझोरा

हैदराबाद। खबरों की दुनिया के लिए बुधवार एक मनहूस सुबह जैसी रही. लोगबाग रोजमर्रा की सामान्य दिनचर्चा शुरू कर ही रहे थे कि एनसीपी नेता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत झकझोर गई. वह कद्दावर राजनेता शरद पवार के भतीजे थे और परिवार-पार्टी से बगावत करके महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. अजित बुधवार को चार्टर्ड विमान से जिला पंचायत चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, तभी सुबह करीब पौने नौ बजे के आसपास विमान की लैंडिंग के दौरान हादसा हो गया. विमान में आग लग गई और जब तक किसी तरह का राहत-बचाव हो पाता वह जलकर पूरी तरह से खाक हो गया. इस हादसे में दो क्रू मेंबर सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों का असमय निधन हो गया.



66 साल के अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे थे. दो-दो बार पृथ्वीराज चाव्हाण और देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते और एक-एक बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए. यह पहली बार नहीं है जब विमान दुर्घटनाओं में किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री या नामी शख्सियतों की इस तरह से जान गई हो. पहले भी स्तब्ध कर देने वाले कई हादसे हुए हैं.... आइये डालते हैं उन पर एक नजर.

1. विजय रूपाणी, पूर्व सीएम गुजरात: लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गई. 2025 में 12 जून को हुए हादसे ने हर किसी को बुरी तरह से हिला दिया। इस भयावह हादसे में रूपाणी सहित 260 लोगों की मौत हो गई. सिर्फ एक पैसेंजर मौत के मुंह से जिंदा बचा था. मरने वालों में 19 लोग ऐसे भी थे जो विमान के एक मेडिकल काॅलेज की बिल्डिंग पर गिरने से चपेट में आए.