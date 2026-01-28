ETV Bharat / bharat

प्लेन क्रैश... अजित पवार से पहले देश ने खोईं कई बड़ी हस्तियां, पढ़िए- ऐसे हादसों ने कब-कब लोगों को झकझोरा

66 साल के अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे, चुनाव प्रचार के लिए बारामती जाते समय निजी विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त

प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे. (Photo Credit Etv Bharat)
Published : January 28, 2026 at 11:54 AM IST

हैदराबाद। खबरों की दुनिया के लिए बुधवार एक मनहूस सुबह जैसी रही. लोगबाग रोजमर्रा की सामान्य दिनचर्चा शुरू कर ही रहे थे कि एनसीपी नेता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत झकझोर गई. वह कद्दावर राजनेता शरद पवार के भतीजे थे और परिवार-पार्टी से बगावत करके महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. अजित बुधवार को चार्टर्ड विमान से जिला पंचायत चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, तभी सुबह करीब पौने नौ बजे के आसपास विमान की लैंडिंग के दौरान हादसा हो गया. विमान में आग लग गई और जब तक किसी तरह का राहत-बचाव हो पाता वह जलकर पूरी तरह से खाक हो गया. इस हादसे में दो क्रू मेंबर सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों का असमय निधन हो गया.


66 साल के अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे थे. दो-दो बार पृथ्वीराज चाव्हाण और देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते और एक-एक बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए. यह पहली बार नहीं है जब विमान दुर्घटनाओं में किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री या नामी शख्सियतों की इस तरह से जान गई हो. पहले भी स्तब्ध कर देने वाले कई हादसे हुए हैं.... आइये डालते हैं उन पर एक नजर.

1. विजय रूपाणी, पूर्व सीएम गुजरात: लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गई. 2025 में 12 जून को हुए हादसे ने हर किसी को बुरी तरह से हिला दिया। इस भयावह हादसे में रूपाणी सहित 260 लोगों की मौत हो गई. सिर्फ एक पैसेंजर मौत के मुंह से जिंदा बचा था. मरने वालों में 19 लोग ऐसे भी थे जो विमान के एक मेडिकल काॅलेज की बिल्डिंग पर गिरने से चपेट में आए.


2. जनरल बिपिन रावत, देश के पहले सीडीएस: इस हृदयविदारक दुर्घटना के बाद शायद कोई होगा जिसकी आंख नम न हुई हो. 8 दिसंबर, 2021 को जनरल रावत सहित
13 लोग की विमान दुर्घटना में नहीं रहे. जनरल रावत सैन्य हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के कूनूर स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में संबोधन के लिए जा रहे थे. कई सैन्य अधिकारियों के अलावा विमान में जनरल रावत की पत्नी भी सवार थी. विडंबना देखिए कि 8 दिसंबर को भी बुधवार ही था.


3. दोरजी खांडू, अरुणाचल सीएम: अप्रैल 30, 2011 को अरुणाचल के तत्कालीन सीएम दोरजी खांडू सहित 5 लोग हेलिकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे. ये सभी तवांग से ईटानगर जा रहे थे और उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया. बाद में खांडू का शव चीन सीमा के पास जंगलों में बरामद किया गया.


4. वाईएसआर रेड्डी, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम वाईएसआर रेड्डी की मौत झकझोरने वाली रही जब 3 सितंबर को उनका बेल 430 हेलिकॉप्टर चित्तूर के घने जंगलों में क्रैश हो गया.

