इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी, जॉर्डन और मिस्र के रास्ते बनेगा 'सेफ पैसेज'

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भीषण रूप ले चुकी है. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है. जवाब में ईरान द्वारा इजराइल और खाड़ी देशों पर किए गए मिसाइल व ड्रोन हमलों ने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया है. इस बीच, इजराइल में मौजूद हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

राजदूत जेपी सिंह का बड़ा बयान: 'जैसे ही मौका मिलेगा, घर लाएंगे'

इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि भारतीय दूतावास वहां फंसे प्रत्येक भारतीय के संपर्क में है. राजदूत ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए हर संभव योजना पर काम कर रही है.

जेपी सिंह ने निकासी योजना का खुलासा करते हुए कहा, "हमने फिर से नई एडवाइजरी जारी की है. हमारी योजना भारतीयों को सड़क मार्ग के जरिए मिस्र (Egypt) या जॉर्डन के रास्ते बाहर निकालने की है. जो भी रास्ता सबसे अधिक सुरक्षित होगा, उसे चुना जाएगा." हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि फिलहाल सड़क मार्ग से यात्रा करना जोखिम भरा है, इसलिए दूतावास एक 'सुरक्षित विंडो' का इंतजार कर रहा है.