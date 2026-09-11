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यूरिया, क्रूड-एलपीजी और कोयला ढुलाई में हर साल खर्च होते हैं 72 खरब रुपए, भारत बनाएगा 100 मर्चेंट शिप, कंटेनर

देश की मैरीटाइम इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां आने की उम्मीद है. ( Photo-Etv Bharat )

हैदराबाद. क्या आप जानते हैं कि भारत को विदेशों से क्रूड, एलपीजी, यूरिया, कोयला व अन्य कई जरूरी चीजें इंपोर्ट करके देश तक लाने में हर साल अरबों डाॅलर खर्च करना पड़ता है. सामान ढोकर लाने वाले समुद्री जहाज को किराया देकर, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मर्चेंट शिप हैं ही नहीं. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मेगा प्लान बनाया है.

मेगा प्लान के तहत आने वाले 5 सालों में भारत 100 मर्चेंट शिप्स का निर्माण करेगा. इससे विदेशी कंपनियों के जहाजों पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी. प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(PIB) की रिलीज के मुताबिक केंद्रीय शिपिंग, पोर्ट व वाटरवेज मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने एक प्रोग्राम के दौरान अपने भाषण में इसका उल्लेख किया.

दरअसल, नेशनल शिपिंग बोर्ड(एनएसबी) ने अगस्त में नई दिल्ली में पहली बार 'सागर संवाद' का आयोजन किया था. कार्यक्रम का थीम रखा गया- 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' और 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' के लिए रोडमैप तैयार करना. तमाम सरकारी अफसर, शिपिंग कंपनियों के मालिक, फाइनेंसर और मैरीटाइम ट्रेनिंग से निकले नए रंगरूट कैडेट.

क्रूड, यूरिया, एलपीजी के लिए हर साल 75 अरब डाॅलर का फ्रेट चार्ज

भारत अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर यूरिया, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी का आयात करता है. इसके लिए देश भारी-भरकम विदेशी मुद्रा डाॅलर खर्च करना पड़ता है. पीआईबी के मुताबिक भारत को हर साल फ्रेट चार्ज(ढुलाई) के रूप में विदेशी शिपिंग लाइंस को लगभग 75 अरब डाॅलर यानी करीब 72 खरब रुपए भुगतान करना पड़ता है. अपनी मैरीटाइम फ्लीट में नए मर्चेंट शिप बढ़ाकर भारत इसी खर्च को बचाना चाहता है.

भारत की मैरीटाइम फ्लीट में 1600 मर्चेंट शिप्स

दरअसल, भारत समुद्री जहाजों की संख्या, मर्चेंट शिपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री के हिसाब से साल 2047 तक दुनिया के टाॅप-5 देशों में शामिल होना चाहता है. फाॅर्चून इंडिया का डाटा बताता है कि मौजूदा समय में भारत के पास तकरीबन 1600 मर्चेंट शिप की फ्लीट है. लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए पर्याप्त नहीं है.

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