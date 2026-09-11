यूरिया, क्रूड-एलपीजी और कोयला ढुलाई में हर साल खर्च होते हैं 72 खरब रुपए, भारत बनाएगा 100 मर्चेंट शिप, कंटेनर
इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री; दुनिया के टाॅप-5 देशों में शामिल होगा भारत, पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में आएंगी 20 लाख नौकरियां
Published : September 11, 2026 at 4:28 PM IST
हैदराबाद. क्या आप जानते हैं कि भारत को विदेशों से क्रूड, एलपीजी, यूरिया, कोयला व अन्य कई जरूरी चीजें इंपोर्ट करके देश तक लाने में हर साल अरबों डाॅलर खर्च करना पड़ता है. सामान ढोकर लाने वाले समुद्री जहाज को किराया देकर, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मर्चेंट शिप हैं ही नहीं. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मेगा प्लान बनाया है.
मेगा प्लान के तहत आने वाले 5 सालों में भारत 100 मर्चेंट शिप्स का निर्माण करेगा. इससे विदेशी कंपनियों के जहाजों पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी. प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(PIB) की रिलीज के मुताबिक केंद्रीय शिपिंग, पोर्ट व वाटरवेज मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने एक प्रोग्राम के दौरान अपने भाषण में इसका उल्लेख किया.
दरअसल, नेशनल शिपिंग बोर्ड(एनएसबी) ने अगस्त में नई दिल्ली में पहली बार 'सागर संवाद' का आयोजन किया था. कार्यक्रम का थीम रखा गया- 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' और 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' के लिए रोडमैप तैयार करना. तमाम सरकारी अफसर, शिपिंग कंपनियों के मालिक, फाइनेंसर और मैरीटाइम ट्रेनिंग से निकले नए रंगरूट कैडेट.
क्रूड, यूरिया, एलपीजी के लिए हर साल 75 अरब डाॅलर का फ्रेट चार्ज
भारत अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर यूरिया, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी का आयात करता है. इसके लिए देश भारी-भरकम विदेशी मुद्रा डाॅलर खर्च करना पड़ता है. पीआईबी के मुताबिक भारत को हर साल फ्रेट चार्ज(ढुलाई) के रूप में विदेशी शिपिंग लाइंस को लगभग 75 अरब डाॅलर यानी करीब 72 खरब रुपए भुगतान करना पड़ता है. अपनी मैरीटाइम फ्लीट में नए मर्चेंट शिप बढ़ाकर भारत इसी खर्च को बचाना चाहता है.
भारत की मैरीटाइम फ्लीट में 1600 मर्चेंट शिप्स
दरअसल, भारत समुद्री जहाजों की संख्या, मर्चेंट शिपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री के हिसाब से साल 2047 तक दुनिया के टाॅप-5 देशों में शामिल होना चाहता है. फाॅर्चून इंडिया का डाटा बताता है कि मौजूदा समय में भारत के पास तकरीबन 1600 मर्चेंट शिप की फ्लीट है. लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए पर्याप्त नहीं है.
भारत ने शुरू की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, 10,000 करोड़ का फंड
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिपिंग फ्लीट बढ़ाने के लिए कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना शुरू की गई है. भारत सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है. दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी मैर्स्क ने भी अपने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारतीय कंपनियों पर भरोसा जताया है.
नए पोर्ट्स के निर्माण के साथ-साथ भारत अपने बंदरगाहों(पोर्ट्स) की क्षमता भी बढ़ा रहा है. 2047 तक यह कैपेसिटी चार गुना बढ़कर 10,000 मिलियन टन सालाना हो जाएगी. कुल मिलाकर भारत घरेलू शिपिंग और शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम और ग्लोबल मैरीटाइम में भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहता है.
क्या है नेशनल शिपिंग बोर्ड
असल में नेशनल शिपिंग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1958 में की गई. मकसद था- भारत की शिपिंग पाॅलिसी बनाना, मंत्रालय का सलाह-मशविरा देना और शिप मालिकों, मर्चेंट नेवी में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों और टैक्स देने वालों के हितों का ख्याल रखना. दिलचस्प है कि एनएसबी जिस जहाजरानी मंत्रालय को सलाह देता है, उससे भी पुराना है.
मर्चेंट शिपिंग सेक्टर में जाॅब्स के भी अच्छे अवसर
मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 डाॅक्यूमेंट के मुताबिक देश की समुद्री सेवाओं से जुड़ी इंडस्ट्री में साल 2030 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख तक रोजगार पैदा होने की संभावना है. इसमें पोर्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग और सीफेरिंग व मैरीन एसेट्स जैसे सेक्टर्स में युवाओं के लिए भरपूर मौके होंगे.
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