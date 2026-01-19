ETV Bharat / bharat

रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को जारी किया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) में भारत ने 16वां स्थान हासिल किया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को नई दिल्ली में इस सूचकांक को जारी किया, जिसमें 154 देशों को शामिल किया गया है. RNI 2026 सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, उसके बाद स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का स्थान है. साइप्रस चौथे स्थान पर है, जबकि स्वीडन को पांचवां स्थान मिला है.

आरएनआई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF) द्वारा तीन साल के लंबे एकेडमिक और पॉलिसी अभ्यास के बाद तैयार किया गया है. भारत के धर्म और वैश्विक कल्याण के सभ्यतागत नैतिक मूल्यों पर आधारित, यह इंडेक्स राष्ट्रीयता और प्रगति के आस-पास ग्लोबल डिस्कोर्स को फिर से फ्रेम करने की कोशिश करता है.

WFI एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो कड़ी रिसर्च और बातचीत के जरिये नैतिक नेतृत्व, जिम्मेदार शासन और सतत वैश्विक भविष्य को बढ़ावा देने वाले विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) मुंबई जैसे संस्थानों ने इंडेक्स की बौद्धिक नींव और कार्यप्रणाली को बनाने में अहम शैक्षणिक भूमिका निभाई.

आरएनआई को पावर या इकोनॉमिक आउटपुट के बजाय जिम्मेदारी के नजरिए से नेशनल परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक मानक रूपरेखा पर आधारित है जो हिस्सेदारी, सतत विकास, शांति और नैतिक शासन पर जोर देता है. साथ ही यह अनुभव के हिसाब से मजबूत और दुनिया भर में तुलना करने लायक भी है.