रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला

ग्लोबल थिंक टैंक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों का विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया गया है.

India placed at 16th among 154 countries in Responsible Nations Index 2026
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को जारी किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 9:00 PM IST

नई दिल्ली: रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) में भारत ने 16वां स्थान हासिल किया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को नई दिल्ली में इस सूचकांक को जारी किया, जिसमें 154 देशों को शामिल किया गया है. RNI 2026 सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, उसके बाद स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का स्थान है. साइप्रस चौथे स्थान पर है, जबकि स्वीडन को पांचवां स्थान मिला है.

आरएनआई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF) द्वारा तीन साल के लंबे एकेडमिक और पॉलिसी अभ्यास के बाद तैयार किया गया है. भारत के धर्म और वैश्विक कल्याण के सभ्यतागत नैतिक मूल्यों पर आधारित, यह इंडेक्स राष्ट्रीयता और प्रगति के आस-पास ग्लोबल डिस्कोर्स को फिर से फ्रेम करने की कोशिश करता है.

WFI एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो कड़ी रिसर्च और बातचीत के जरिये नैतिक नेतृत्व, जिम्मेदार शासन और सतत वैश्विक भविष्य को बढ़ावा देने वाले विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) मुंबई जैसे संस्थानों ने इंडेक्स की बौद्धिक नींव और कार्यप्रणाली को बनाने में अहम शैक्षणिक भूमिका निभाई.

आरएनआई को पावर या इकोनॉमिक आउटपुट के बजाय जिम्मेदारी के नजरिए से नेशनल परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक मानक रूपरेखा पर आधारित है जो हिस्सेदारी, सतत विकास, शांति और नैतिक शासन पर जोर देता है. साथ ही यह अनुभव के हिसाब से मजबूत और दुनिया भर में तुलना करने लायक भी है.

सूचकांक जिम्मेदारी के तीन मुख्य स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है, जैसे आंतरिक जिम्मेदारी - अपने नागरिकों की भलाई, सम्मान और सशक्तीकरण के प्रति एक राष्ट्र का दायित्व; पर्यावरणीय जिम्मेदारी - पारिस्थितिक संरक्षण और सतत विकास के लिए एक राष्ट्र की प्रतिबद्धता; और बाहरी जिम्मेदारी - अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर एक राष्ट्र का आचरण और योगदान.

आरएनआई के लिए डेटा भरोसेमंद और सार्वजनिक रूप से सुलभ अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से लिया जाता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, IMF, WHO, FAO, ILO, और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट शामिल हैं, और इसमें 2023 तक का डेटा इस्तेमाल किया जाता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि तुलना वाला माहौल भौगोलिक रूप से बड़ा और सामाजिक-आर्थिक रूप से संतुलित हो.

क्षेत्रों, आय वर्गीकरण और विकास के हिसाब से रैंकिंग बनाकर, RNI इस बात की बारीक समझ देता है कि अलग-अलग शासन सिस्टम, सामाजिक-आर्थिक हालात और ऐतिहासिक पथ पर जिम्मेदारी कैसे दिखती है. यह सूचकांक शासन नैतिकता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में दुनिया भर के बदलावों को दिखाता है - जो आज के वर्ल्ड ऑर्डर में जिम्मेदारी की एक मजबूत झलक देता है.

