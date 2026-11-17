COP31 में भारत का बड़ा संदेश: जलवायु संकट से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर उठाने होंगे कदम
तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने LeadIT 3.0 लॉन्च किया. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : November 17, 2026 at 3:28 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील की है. भारत ने कहा कि भू-राजनीतिक संघर्षों और विकास की अलग-अलग प्राथमिकताओं जैसे कई मुद्दों की वजह से इस दिशा में बड़ी चुनौतियां आ रही हैं. भारत का मानना है कि इन चुनौतियों के कारण आपसी सहयोग और भी जरूरी हो जाता है, खासकर उद्योगों के क्षेत्र में, जहां प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना काफी कठिन है.
तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 के 'लीडआईटी (LeadIT - लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन) इंडस्ट्री लीडर्स राउंडटेबल' कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया. इस कार्यक्रम का विषय 'समाधानों का विस्तार और सहयोग को मजबूत करना: लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का तीसरा चरण' था. भारत सरकार की ओर से और इस समूह के सह-अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विभिन्न देशों से आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया.
उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं. इनमें देशों के बीच चल रहे संघर्ष, ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता, ऊर्जा असुरक्षा और विकास की अलग-अलग प्राथमिकताएं शामिल हैं. मंत्री ने जोर देकर कहा कि इन समस्याओं को देखते हुए उद्योगों में सहयोग बेहद अहम है, क्योंकि यहां उत्सर्जन कम करना मुश्किल है और यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धा, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है.
मंत्री ने यह भी कहा कि भारत पर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और बुनियादी ढांचा बनाने की दोहरी जिम्मेदारी है. एक टिकाऊ और कम कार्बन वाले भविष्य की ओर बढ़ते हुए भारत का मानना है कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा दोनों लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलना होगा.
Addressed the Leadership Group for Industry Transition at the LeadIT Industry Leaders Roundtable on the sidelines of COP31 in Antalya, Türkiye. LEADIT’s membership has grown to 20 countries and 33 companies. I am delighted to welcome Brazil as our newest country member. This strengthens the Global South’s voice and creates further opportunities for South-South cooperation. From 2027 to 2030, LeadIT 3.0 will also focus on establishing partnerships to scaling projects, mobilising capital and delivering results. Steel, cement and transport will remain core sectors, while the platform remains open to new sectors and technologies. Our focus will be to move from feasibility studies to pilots, demonstration and replication, while connecting technology providers with industrial demand. Glad to note India's achievements under the leadership of PM Shri @narendramodi ji were given a round of applause at the session and the country's commitment was termed as a guiding light for other Nations in the fight against climate change. 🔗 https://t.co/axbywzsLwz— Bhupender Yadav (@byadavbjp) November 17, 2026
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने 2030 की समय-सीमा से पहले ही अपने पहले 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' के मुख्य लक्ष्यों को हासिल करके जलवायु के क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व दिखाया है.
उन्होंने कहा, "अपने संशोधित NDC लक्ष्यों के तहत, हमने 2005 से 2022 के बीच कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 37.38% की कमी की है. इसके साथ ही, हमने तय समय से पांच साल पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित 50% बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. हमारे अतिरिक्त वनों द्वारा कार्बन सोखने की क्षमता भी लगभग 2.44 अरब टन CO2 के बराबर पहुंच गई है, जो हमें अपने 2030 के लक्ष्य के और करीब ले आती है."
मंत्री ने बताया कि इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बेहद जरूरी है. 'लीडआईटी' (LeadIT) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में भारत और स्वीडन के नेतृत्व में शुरू किया गया यह मंच सरकारों और उद्योगों को उन क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए एक साथ काम करने का रास्ता देता है, जहां प्रदूषण कम करना काफी मुश्किल है.
यादव ने आगे कहा, "अपने दूसरे चरण में, LeadIT बातचीत से आगे बढ़कर काम करने की दिशा में बढ़ा है. इसने भारत-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत व्यापार-से-व्यापार साझेदारी को बढ़ावा दिया है. इसके तहत स्टील और सीमेंट क्षेत्र में 11 शुरुआती परियोजनाओं को सहयोग दिया जा रहा है. यह साझेदारी अब कम कार्बन वाले भारी वाहनों के क्षेत्र में भी फैल गई है. इन परियोजनाओं में हाइड्रोजन से लोहा बनाना, औद्योगिक गर्मी के लिए बिजली का उपयोग, कार्बन को सोखना और उसका दोबारा इस्तेमाल करना, सीमेंट बनाने में क्लिंकर का विकल्प ढूंढना, उद्योगों में कचरे का पुनः उपयोग और सीमेंट की मांग कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है."
उन्होंने बताया कि इस मंच ने 'क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स' के तहत दक्षिण अफ्रीका की निवेश योजना और कम कार्बन वाले सीमेंट के लिए इथियोपिया की सरकारी-निजी भागीदारी का भी समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इसके 'ग्रीन स्टील' और 'ग्रीन सीमेंट' तकनीक ट्रैकर्स, अध्ययन दौरों और कार्यशालाओं ने भी आपसी ज्ञान साझा करने और क्षमता बढ़ाने में मदद की है.
उन्होंने कहा, "हमारे सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 20 देश और 33 कंपनियां हो गई है. मुझे अपने सबसे नए सदस्य देश के रूप में ब्राज़ील की घोषणा और स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. इससे 'ग्लोबल साउथ' की आवाज मजबूत होती है और इन देशों के बीच आपसी सहयोग के नए अवसर पैदा होते हैं."
इस अवसर पर मंत्री ने 'लीडआईटी 3.0' की भी शुरुआत की और इस मंच के प्रति भारत तथा स्वीडन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.
मंत्री ने कहा, "2027 से 2030 तक, LeadIT 3.0 अपना ध्यान केवल साझेदारी बनाने के बजाय परियोजनाओं को बड़े स्तर पर ले जाने, पूंजी जुटाने और ठोस परिणाम देने पर केंद्रित करेगा. स्टील, सीमेंट और परिवहन इसके मुख्य क्षेत्र बने रहेंगे, हालांकि यह मंच नए क्षेत्रों और तकनीकों के लिए भी खुला रहेगा."
उन्होंने आगे कहा कि इस चरण का मार्गदर्शन तीन मुख्य प्राथमिकताएं करेंगी. पहली, औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से तकनीक का विकास और उसका विस्तार करना. दूसरी, परियोजनाओं को निवेश और वित्तीय सहायता से जोड़ने के लिए पूंजी जुटाना और जोखिम कम करना, जिसमें कार्बन बाज़ार और कर्मचारियों के नए कौशल विकास से जुड़ी मदद भी शामिल है.
तीसरी प्राथमिकता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान शुरुआती जांच-पड़ताल से आगे बढ़कर पायलट प्रोजेक्ट्स, उनके प्रदर्शन और उन्हें बड़े पैमाने पर दोहराने पर होगा, साथ ही तकनीक देने वालों को उद्योगों की मांग से जोड़ा जाएगा. उन्होंने भाग लेने वाले देशों और कंपनियों से आह्वान किया कि वे उद्योगों में बदलाव के अपने वादों को हकीकत में बदलने के लिए एक साथ आएं.
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