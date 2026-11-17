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COP31 में भारत का बड़ा संदेश: जलवायु संकट से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर उठाने होंगे कदम

तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 के 'लीडआईटी' कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया. ( @/x.com/byadavbjp )

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील की है. भारत ने कहा कि भू-राजनीतिक संघर्षों और विकास की अलग-अलग प्राथमिकताओं जैसे कई मुद्दों की वजह से इस दिशा में बड़ी चुनौतियां आ रही हैं. भारत का मानना है कि इन चुनौतियों के कारण आपसी सहयोग और भी जरूरी हो जाता है, खासकर उद्योगों के क्षेत्र में, जहां प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना काफी कठिन है.

तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 के 'लीडआईटी (LeadIT - लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन) इंडस्ट्री लीडर्स राउंडटेबल' कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया. इस कार्यक्रम का विषय 'समाधानों का विस्तार और सहयोग को मजबूत करना: लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का तीसरा चरण' था. भारत सरकार की ओर से और इस समूह के सह-अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विभिन्न देशों से आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया.