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पायलट हैं या बंधुआ मजदूर! जानिए, क्यों हमारे हवाई जहाजों की कमान संभाल रहे हैं विदेशी?

नई दिल्ली: भारत में विदेशी पायलटों पर लगातार बढ़ती निर्भरता ने देश में पायलटों की कमी के कारणों पर एक नई बहस छेड़ दी है. 'एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (ALPA India) का तर्क है कि इस कमी की मुख्य वजह विमानन उद्योग की आंतरिक कमियां हैं, न कि उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के सख्त नियम.

यह बयान इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कॉकपिट की घटती कार्यक्षमता और बढ़ती परिचालन लागत को संशोधित एफडीटीएल नियमों से जोड़ा था.

इस तर्क को खारिज करते हुए, एएलपीए इंडिया ने दावा किया है कि महंगे कैडेट पायलट प्रोग्राम, पायलटों का एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में जाने पर लगी पाबंदियां और वेतन को लेकर कम प्रतिस्पर्धा ने मिलकर घरेलू पायलटों की उपलब्धता को सीमित कर दिया है. इसी वजह से विमानन कंपनियों को विदेशी पायलटों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

एसोसिएशन के अनुसार, भारत ने साल 2020 से 2024 के बीच लगभग 5,700 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए, जबकि अगले दशक में अनुमानित रूप से 25,000 से 30,000 पायलटों की जरूरत है. एसोसिएशन ने संसद की एक स्थायी समिति की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसने इस बड़े अंतर को "प्रणालीगत ढांचागत कमी" बताया है.

एएलपीए इंडिया ने यह भी आरोप लगाया कि एयरलाइंस द्वारा चलाए जाने वाले कैडेट पायलट प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षुओं से 60 लाख रुपये से लेकर 1.25 करोड़ रुपये तक वसूले जाते हैं. यह अंतरराष्ट्रीय टाइप-रेटिंग लागत से काफी अधिक है, और इसके बावजूद नौकरी की कोई गारंटी नहीं दी जाती. उन्होंने आगे दावा किया कि प्रमुख एयरलाइंस के बीच पायलटों को न तोड़ने के कथित समझौतों और लंबी नोटिस अवधि जैसी पाबंदियों ने पायलटों के लिए प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया है और घरेलू टैलेंट पाइपलाइन को कमजोर किया है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

एसोसिएशन का कहना है कि विदेशी कमांडरों पर एयरलाइंस की बढ़ती निर्भरता को इस बात का सबूत नहीं माना जाना चाहिए कि भारत के पायलट थकान नियम बहुत सख्त हैं. बल्कि यह पायलटों की ट्रेनिंग, भर्ती और उन्हें नौकरी पर बनाए रखने में आ रही गहरी बुनियादी चुनौतियों को दर्शाता है.

यह मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब एयरलाइंस लगातार तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं. उद्योग के आंकड़े दिखाते हैं कि साल 2026 की पहली छमाही में जारी किए गए 1,331 कमर्शियल पायलट लाइसेंसों में से लगभग 540 (40.6%) विदेशी फ्लाइंग स्कूलों में ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवारों को दिए गए थे, जो विदेशी ट्रेनिंग पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है.

इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से यह भी पता चला है कि भारत में 25,001 लाइसेंस प्राप्त एक्टिव पायलट हैं. हालांकि, इनमें से केवल 11,400 से 14,000 पायलटों के ही प्रमुख घरेलू एयरलाइंस में कार्यरत होने का अनुमान है.

विमानन क्षेत्र के दिग्गज अजय जसरा ने कहा कि पायलटों की इस कमी के लिए केवल एफडीटीएल नियमों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "पायलटों की कमी मुख्य रूप से एफडीटीएल नियमों के कारण नहीं है. बड़ी चुनौती भारतीय विमानन कंपनियों और विदेशी एयरलाइंस द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही भर्तियों के कारण अनुभवी पायलटों का जाना है. जब प्रशिक्षित पायलट बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ते हैं, तो एक ऐसा तात्कालिक अंतर पैदा हो जाता है जिसे भरना मुश्किल होता है."

जसरा ने कहा कि यदि भर्ती की योजना पहले से बना ली जाए, तो एयरलाइंस आमतौर पर टाइप-रेटिंग और कन्वर्शन ट्रेनिंग के जरिए पायलटों की कमी को संभाल सकती हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि एक ही समय पर कई भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा की जाने वाली भर्ती के कारण अनुभवी कमांडरों और फर्स्ट ऑफिसर्स की जगह नए पायलटों को रखना मुश्किल हो जाता है.