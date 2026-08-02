पायलट हैं या बंधुआ मजदूर! जानिए, क्यों हमारे हवाई जहाजों की कमान संभाल रहे हैं विदेशी?
FDTL नियमों पर बहस के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि पायलट की कमी स्ट्रक्चरल दिक्कतों की वजह से है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : August 2, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: भारत में विदेशी पायलटों पर लगातार बढ़ती निर्भरता ने देश में पायलटों की कमी के कारणों पर एक नई बहस छेड़ दी है. 'एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (ALPA India) का तर्क है कि इस कमी की मुख्य वजह विमानन उद्योग की आंतरिक कमियां हैं, न कि उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के सख्त नियम.
यह बयान इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कॉकपिट की घटती कार्यक्षमता और बढ़ती परिचालन लागत को संशोधित एफडीटीएल नियमों से जोड़ा था.
इस तर्क को खारिज करते हुए, एएलपीए इंडिया ने दावा किया है कि महंगे कैडेट पायलट प्रोग्राम, पायलटों का एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में जाने पर लगी पाबंदियां और वेतन को लेकर कम प्रतिस्पर्धा ने मिलकर घरेलू पायलटों की उपलब्धता को सीमित कर दिया है. इसी वजह से विमानन कंपनियों को विदेशी पायलटों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
एसोसिएशन के अनुसार, भारत ने साल 2020 से 2024 के बीच लगभग 5,700 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए, जबकि अगले दशक में अनुमानित रूप से 25,000 से 30,000 पायलटों की जरूरत है. एसोसिएशन ने संसद की एक स्थायी समिति की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसने इस बड़े अंतर को "प्रणालीगत ढांचागत कमी" बताया है.
एएलपीए इंडिया ने यह भी आरोप लगाया कि एयरलाइंस द्वारा चलाए जाने वाले कैडेट पायलट प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षुओं से 60 लाख रुपये से लेकर 1.25 करोड़ रुपये तक वसूले जाते हैं. यह अंतरराष्ट्रीय टाइप-रेटिंग लागत से काफी अधिक है, और इसके बावजूद नौकरी की कोई गारंटी नहीं दी जाती. उन्होंने आगे दावा किया कि प्रमुख एयरलाइंस के बीच पायलटों को न तोड़ने के कथित समझौतों और लंबी नोटिस अवधि जैसी पाबंदियों ने पायलटों के लिए प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया है और घरेलू टैलेंट पाइपलाइन को कमजोर किया है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.
एसोसिएशन का कहना है कि विदेशी कमांडरों पर एयरलाइंस की बढ़ती निर्भरता को इस बात का सबूत नहीं माना जाना चाहिए कि भारत के पायलट थकान नियम बहुत सख्त हैं. बल्कि यह पायलटों की ट्रेनिंग, भर्ती और उन्हें नौकरी पर बनाए रखने में आ रही गहरी बुनियादी चुनौतियों को दर्शाता है.
यह मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब एयरलाइंस लगातार तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं. उद्योग के आंकड़े दिखाते हैं कि साल 2026 की पहली छमाही में जारी किए गए 1,331 कमर्शियल पायलट लाइसेंसों में से लगभग 540 (40.6%) विदेशी फ्लाइंग स्कूलों में ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवारों को दिए गए थे, जो विदेशी ट्रेनिंग पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है.
इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से यह भी पता चला है कि भारत में 25,001 लाइसेंस प्राप्त एक्टिव पायलट हैं. हालांकि, इनमें से केवल 11,400 से 14,000 पायलटों के ही प्रमुख घरेलू एयरलाइंस में कार्यरत होने का अनुमान है.
विमानन क्षेत्र के दिग्गज अजय जसरा ने कहा कि पायलटों की इस कमी के लिए केवल एफडीटीएल नियमों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "पायलटों की कमी मुख्य रूप से एफडीटीएल नियमों के कारण नहीं है. बड़ी चुनौती भारतीय विमानन कंपनियों और विदेशी एयरलाइंस द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही भर्तियों के कारण अनुभवी पायलटों का जाना है. जब प्रशिक्षित पायलट बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ते हैं, तो एक ऐसा तात्कालिक अंतर पैदा हो जाता है जिसे भरना मुश्किल होता है."
जसरा ने कहा कि यदि भर्ती की योजना पहले से बना ली जाए, तो एयरलाइंस आमतौर पर टाइप-रेटिंग और कन्वर्शन ट्रेनिंग के जरिए पायलटों की कमी को संभाल सकती हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि एक ही समय पर कई भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा की जाने वाली भर्ती के कारण अनुभवी कमांडरों और फर्स्ट ऑफिसर्स की जगह नए पायलटों को रखना मुश्किल हो जाता है.
उन्होंने आगे कहा, "हालांकि सख्त एफडीटीएल नियम उसी पुराने शेड्यूल को चलाने के लिए जरूरी पायलटों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अधिक बुनियादी मुद्दा बड़ी भारतीय और विदेशी एयरलाइंस द्वारा की जा रही आक्रामक भर्ती के कारण अनुभवी पायलटों का तेजी से नौकरी छोड़ना है."
अनुभवी कमर्शियल पायलट और पूर्व एयरलाइन कार्यकारी कैप्टन शक्ति लुंबा ने कहा कि इस बहस में पायलटों की अलग-अलग श्रेणियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए. लुंबा ने ईटीवी भारत को बताया, "पायलटों की कमी कहना एक सामान्य और अस्पष्ट बात है. असल समस्या 'कैप्टनों' की कमी की है. ऐसा लगता है कि 'फर्स्ट ऑफिसर्स' (सह-पायलटों) की कोई खास कमी नहीं है."
एएलपीए इंडिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से कैडेट पायलट प्रोग्राम की लागत और भर्ती पर लगी कथित पाबंदियों से जुड़े मुद्दों की जांच करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही एसोसिएशन का मानना है कि थकान से जुड़े सुरक्षा नियमों को कमजोर करने के बजाय ट्रेनिंग, भर्ती और पायलटों की आवाजाही के नियमों में सुधार करने से ही भारत में पायलटों की कमी का एक स्थाई समाधान मिल सकेगा.
विमानन विशेषज्ञ और 'एवियालाज कंसल्टेंट्स' के सीईओ संजय लाजर ने कहा, "भारत में पायलटों की कमी उड़ान ड्यूटी नियमों के बजाय गहरी ढांचागत समस्याओं का नतीजा है. महंगी पायलट ट्रेनिंग, कथित गुटबंदी, डीजीसीए की लाइसेंसिंग प्रणाली में कमियां, ट्रेनिंग सुधारों में देरी और एयरलाइंस के शोषक कैडेट प्रोग्रामों- इन सभी वजहों ने मिलकर योग्य पायलटों की कमी पैदा की है."
लाजर ने पायलटों के मौजूदा रोजगार ढांचे की आलोचना करते हुए कहा कि उनके साथ व्यावहारिक रूप से "बंधुआ मजदूर" जैसा व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे आसानी से अपनी कंपनी नहीं बदल सकते. उनके अनुसार, पायलटों को अक्सर एयरलाइंस और रेगुलेटर (डीजीसीए) दोनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता होती है, और इस पूरी प्रक्रिया में छह महीने से लेकर एक साल तक का समय लग जाता है.
उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों को हटाने से एक निष्पक्ष श्रम बाजार बनेगा, जिससे पायलट आसानी से एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में जा सकेंगे और उन्हें बाजार के हिसाब से सही सैलरी मिल सकेगी.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एयरलाइंस आपसी समझौतों के जरिए अनौपचारिक रूप से भारतीय पायलटों की सैलरी को एक सीमित दायरे में बांधकर रखती हैं, जबकि दूसरी ओर विदेशी पायलटों को बहुत ज्यादा वेतन और सुविधाएं देती हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के तौर-तरीके भारतीय पायलटों की कमाई को दबाते हैं और इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करते हैं.
लाजर ने भारत में बड़ी संख्या में बेरोजगार कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों की ओर भी इशारा किया. उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग 3,500 प्रशिक्षित पायलट बिना नौकरी के हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से कई पायलट एयरलाइन भर्ती के लिए जरूरी टाइप-रेटिंग प्रोग्राम का खर्च उठाने में असमर्थ हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि एयरलाइंस के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपनी कम से कम 10% रिक्तियों को इन बेरोजगार सीपीएल धारकों के समूह से भरें.
फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) नियमों का बचाव करते हुए, लाजर ने कहा कि पायलटों और केबिन क्रू के लिए थकान से जुड़े नियम विमानन सुरक्षा के बेहद महत्वपूर्ण उपाय हैं. इन्हें कभी भी एक वैकल्पिक लागत बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने भारतीय उड्डयन क्षेत्र में व्यापक ढांचागत सुधारों की मांग की, जिसकी शुरुआत डीजीसीए (DGCA) से होकर पूरे एयरलाइन उद्योग तक होनी चाहिए.
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