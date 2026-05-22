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कभी शान थी बैलगाड़ी, आज फिर बन रही इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट! याद आई किराए मुसहर की कहानी?

गांवों में फिर बढ़ी बैलगाड़ियों की आवाजाही : निस्खा गांव के किसान तंजील उर रहमान खान कहते हैं कि आधुनिक संसाधनों के बीच लोग भले बैलगाड़ी भूल गए थे, लेकिन पूर्वजों की चीजें एक दिन काम जरूर आती हैं. तंजील कहते हैं कि उनके गांव से पेट्रोल पंप 18 किलोमीटर दूर है. पहले लोग डिब्बे में तेल लाकर वाहन चलाते थे, लेकिन अब पेट्रोल पंप वालों ने डिब्बे में तेल देना बंद कर दिया है. ऐसे में गांव की महिलाएं भी बाजार जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं.

बैलगाड़ी से हर दिन 1500 रुपए तक कमाई : विनय यादव के मुताबिक अब उनकी दो बैलगाड़ियां गांव से दूसरे गांव तक सामान पहुंचा रही हैं और हर दिन 1000 से 1500 रुपए तक की आमदनी हो रही है. उनका कहना है कि लोग महंगा किराया देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए बैलगाड़ी उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प बन गई है.

''60 हजार रुपए में दो जोड़ी बैल और भैंस खरीदे हैं. घर में कबाड़ बन चुकी पुरानी बैलगाड़ियों की मरम्मत कराई और अब उन्हीं से माल ढुलाई कर रहे हैं.'' - विनय यादव, ट्रैक्टर बंद करके बैलगाड़ी चलाने वाले गाड़ीवान

ट्रैक्टर छोड़ फिर बैलगाड़ी पर लौटे किसान : समय के साथ मोटर गाड़ियों और ट्रैक्टरों ने बैलगाड़ियों की जगह ले ली. गया जिले के करमोनी गांव निवासी विनय यादव के पास खुद का ट्रैक्टर है. पहले वे खेती के साथ ट्रैक्टर से सामान ढुलाई का काम करते थे. लेकिन डीजल संकट ने उनकी कमर तोड़ दी. अब उनका ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ा रहता है.

बैलगाड़ी पर टैक्स और लाइसेंस : बाबू किराय मुसहर जब सांसद बने, उसके बाद उन्होंने बैलगाड़ियों को व्यवस्थित करने के लिए टैक्स और लाइसेंस की व्यवस्था लागू कराई थी. उस दौर में हर बैलगाड़ी पर टीन की प्लेट में अंकित नंबर लगाना अनिवार्य था. गांवों में बैलगाड़ियों का पंजीकरण होता था और यह ग्रामीण परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता था.

बिहार के पहले दलित सांसद थे बाबू किराय मुसहर : बैलगाड़ी की चर्चा के बीच एक बार फिर बिहार के पहले दलित सांसद बाबू किराय मुसहर का नाम भी सामने आने लगा है. बाबू किराय मुसहर वर्ष 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर भागलपुर-पुर्णिया आरक्षित सीट से सांसद चुने गए थे. उन्हें गरीबों और मेहनतकश समाज की आवाज माना जाता था.

फिर लौटने लगी बैलगाड़ी : कभी गांव-देहात की पहचान रही बैलगाड़ी अब फिर से लोगों के रोजगार, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम सहारा बनती जा रही है. गया के करमोनी, निस्खा, फजलाहा, गोडवा डीह, नववा डीह, मानसी डीह, मुंशीचक, कुरुमडीह, कुशा, पकरी, बाराचट्टी, इमामगंज, बांके बाजार, डोभी, बोधगया और शेरघाटी जैसे कई गांवों में हजारों बैलगाड़ियां फिर से सक्रिय हो चुकी हैं.

''मेरे दादा बैलगाड़ी और पालकी से यात्रा करते थे. आज हालात ऐसे हैं कि खेत-खलिहान तक सामान पहुंचाने के लिए फिर बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है. गांव के टेंपो और ट्रैक्टर तेल नहीं मिलने के कारण बंद पड़े हैं.''- तंजील उर रहमान खान, किसान

ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन का सहारा बनी बैलगाड़ी (ETV Bharat)

महिलाएं भी बैलगाड़ी से पहुंच रहीं बाजार : ग्रामीण महिला सुशीला देवी कहती हैं कि पहले वे टेंपो से बाजार जाती थीं, लेकिन अब तेल नहीं मिलने के कारण टेंपो बंद हो गए हैं. उनका कहना है कि बैलगाड़ी का किराया भी लगभग टेंपो जितना ही है और गांव के गरीब परिवारों के लिए यही सबसे सस्ता साधन बन गया है.

खेती में फिर लौटे हर-बैल : ईंधन संकट का असर सिर्फ परिवहन पर नहीं बल्कि खेती पर भी पड़ा है. धान रोपनी से पहले खेतों की जुताई का समय शुरू हो चुका है, लेकिन डीजल नहीं मिलने के कारण ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कम हो गया है.ऐसे में छोटे किसान फिर हर-बैल लेकर खेतों में उतर आए हैं. कई गांवों में वर्षों बाद बैलों से खेत जोते जा रहे हैं.

''पहले ट्रैक्टर से 100 रुपए प्रति कट्ठा जुताई होती थी, लेकिन अब भाड़ा दोगुना हो चुका है. ऊपर से ट्रैक्टर मालिक तेल नहीं मिलने की बात कहकर खेत जोतने से मना कर रहे हैं.''- संजय यादव, किसान

परिवहन के रूप में इस्तेमाल हो रही बैलगाड़ी (ETV Bharat)

बैलगाड़ी बनी कम खर्च वाला विकल्प : ग्रामीणों के मुताबिक बैलगाड़ी का खर्च बहुत कम है. बैलों के चारे और गाड़ी की ग्रीसिंग मिलाकर सप्ताह में करीब 1000 रुपए का खर्च आता है. गाड़ीवान अनिल यादव बताते हैं कि ''बैलगाड़ी से प्रतिदिन 750 से 1000 रुपए तक की कमाई हो जाती है. अब बैलगाड़ियों में लोहे के पहिए लगने लगे हैं, जिससे वे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो गई हैं.''

कभी शान की सवारी थी बैलगाड़ी : 80 वर्षीय विशुन धारी बताते हैं कि उनके समय में बैलगाड़ी शान की सवारी मानी जाती थी. उनकी खुद की बारात सात बैलगाड़ियों से गई थी. उन्होंने अपने बेटे की शादी भी बैलगाड़ी से कराई थी. उन्होंने बताया कि- ''साल 2000 के बाद बैलगाड़ी चलनी बंद हो गई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि फिर बैलगाड़ी की लगाम संभालनी पड़ रही है. अब वे खुद के काम के साथ दूसरों का सामान भी ढो रहे हैं.''

खेती किसानी में बैलगाड़ी का बढ़ा इस्तेमाल (ETV Bharat)

1990 से चला रहे बैलगाड़ी : राजू यादव बताते हैं कि वे 1990 से बैलगाड़ी चला रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में यह घाटे का काम हो गया था, लेकिन तेल संकट के बाद उनकी कमाई फिर बढ़ गई है. वे 5 किलोमीटर तक सामान ढुलाई के लिए 250 रुपए किराया लेते हैं और दिनभर में तीन ट्रिप कर 700 से 800 रुपए तक कमा लेते हैं.

इको फ्रेंडली है बैलगाड़ी : विशेषज्ञ मानते हैं कि बैलगाड़ी सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है. इसमें पेट्रोल-डीजल की जरूरत नहीं होती, प्रदूषण नहीं फैलता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोजगार भी मिलता है.

हल-बैल के जरिए गया में खेती (ETV Bharat)

राजनीति में भी रही बैलगाड़ी की पहचान : एक दौर था जब बैलगाड़ी नेताओं और फिल्मी सितारों की भी पसंदीदा सवारी हुआ करती थी. श्रीकृष्ण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और शहीद जगदेव प्रसाद जैसे नेताओं ने बैलगाड़ी की सवारी की थी. हिंदी फिल्मों में भी बैलगाड़ी का खास महत्व रहा है.

फिल्मों में बैलगाड़ी : राज कपूर की फिल्म 'तीसरी कसम', दिलीप कुमार की 'गंगा जमुना', 'मदर इंडिया' और 'नदिया के पार' जैसी फिल्मों में बैलगाड़ी ग्रामीण जीवन की पहचान बनकर उभरी थी. स्थानीय कलाकार इमरान अली बताते हैं कि फिल्म 'तीसरी कसम' में इस्तेमाल हुई बैलगाड़ी और गाड़ीवान की व्यवस्था बिहार से की गई थी. उस दौर में बैलगाड़ी वाले दृश्य फिल्मों की सफलता की पहचान माने जाते थे.

फिर लौट रहा है पुराना दौर? : अगर ईंधन संकट और महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो ग्रामीण भारत में बैलगाड़ी फिर आम सवारी बन सकती है. ग्रामीणों को अब डर सताने लगा है कि कहीं उनका जीवन फिर से “ब्लैक एंड व्हाइट दौर” की तरफ न लौट जाए. हालांकि कई लोग इसे गांवों की पुरानी संस्कृति और आत्मनिर्भरता की वापसी भी मान रहे हैं.

आधुनिक युग में फिर बैलगाड़ी : एक समय में आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूट चुकी बैलगाड़ी आज फिर बिहार के गांवों में उम्मीद का पहिया बनकर लौट रही है. महंगे ईंधन और परिवहन संकट के बीच यह पारंपरिक साधन अब रोजगार, खेती और ग्रामीण जीवन का मजबूत सहारा बन चुका है. बाबू किराय मुसहर के दौर की लाइसेंस वाली बैलगाड़ी आज फिर सड़कों पर दिख रही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह मजबूरी कम और शान ज्यादा थी, जबकि आज यह जरूरत भी है और पर्यावरण बचाने का संदेश भी.

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