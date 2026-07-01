ETV Bharat / bharat

मोदी और शरीफ से अपील, 'भारत-पाक शुरू करे बातचीत', लेटर लिखने वालों में फारूख अब्दुल्ला, मणिशंकर अय्यर और राजद नेता शामिल

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली : क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत शुरू होनी चाहिए ? यह सवाल पिछले कई दिनों से लगातार पूछा जा रहा है ? इस चर्चा को उस समय बल मिला, जब मीडिया में ट्रैक टू डिप्लोमेसी को लेकर कुछ खबरें आईं. हालांकि, भारत सरकार ने इस तरह की किसी भी बातचीत के होने से इनकार किया है. इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान के करीब 117 प्रमुख लोगों ने एक पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच स्थिति को सामान्य करने का आग्रह किया है. जिन लोगों ने पत्र लिखे हैं, उनमें 61 भारत की ओर से और 56 पाकिस्तान की ओर से हैं. इन प्रमुख हस्तियों में भारत की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, राजद नेता मनोज झा, प.बंगाल के हुमायू कबीर प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि दोनों के बीच जारी दुश्मनी की वजह से लाखों युवाओं को अवसर, समृद्धि और सुरक्षित भविष्य नहीं मिल पा रहा है. इन लोगों ने यह चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद लिखी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ से संयुक्त रूप से अपील की है कि वे दोनों देशों के बीच शांति, बातचीत और सामान्य द्विपक्षीय संबंध बहाल करने की दिशा में ठोस और लगातार कदम उठाएं. चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से जारी की गई है. पाकिस्तान की ओर से पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में वहां के विदेश मंत्री रह चुके खुर्शीद महमूद कसूरी, अशरफ जहांगीर काजी और परवेज हुडभॉय जैसे लोग शामिल हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच फिर से राजनयिक संबंध बहाल करने का अनुरोध किया है. चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, वीजा सेवाएं सामान्य हो जाए, और कमर्शियल उड़ानों के लिए एयरस्पेस को शीघ्र से शीघ्र खोला जाए. हालांकि, भारत सरकार का मत साफ है. सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां जारी रखता है और वह भारत में आंतकवादियों को भेजता रहेगा, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है. जम्मू, जम्मू-कश्मीर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का मुद्दा सामने है. कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी है. मेरा मानना ​​है कि भारत सरकार को चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखे हैं. हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद कारगिल में घुसपैठ हुई. देश की संसद पर हमला हुआ. जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ली, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री मोदी खुद लाहौर गए थे. भारत बातचीत से पीछे नहीं हटता. दुनिया के सभी छोटे-बड़े देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर एक तरफ कोई भारत को आंखें दिखाता है, तो दूसरी तरफ बातचीत का कोई रुख नहीं होना चाहिए. ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं. 'आतंक और बातचीत' कभी एक साथ नहीं हो सकते. जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, वे भी यह बात जानते हैं. लेकिन उस पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए यह बातचीत की चिट्ठी लिखी गई है, कौन गारंटी देगा कि वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा?"