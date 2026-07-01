मोदी और शरीफ से अपील, 'भारत-पाक शुरू करे बातचीत', लेटर लिखने वालों में फारूख अब्दुल्ला, मणिशंकर अय्यर और राजद नेता शामिल
ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरों के बीच 117 हस्तियों ने लिखी चिट्ठी. पढ़ें पूरी खबर.
Published : July 1, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली : क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत शुरू होनी चाहिए ? यह सवाल पिछले कई दिनों से लगातार पूछा जा रहा है ? इस चर्चा को उस समय बल मिला, जब मीडिया में ट्रैक टू डिप्लोमेसी को लेकर कुछ खबरें आईं. हालांकि, भारत सरकार ने इस तरह की किसी भी बातचीत के होने से इनकार किया है. इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान के करीब 117 प्रमुख लोगों ने एक पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच स्थिति को सामान्य करने का आग्रह किया है.
जिन लोगों ने पत्र लिखे हैं, उनमें 61 भारत की ओर से और 56 पाकिस्तान की ओर से हैं. इन प्रमुख हस्तियों में भारत की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, राजद नेता मनोज झा, प.बंगाल के हुमायू कबीर प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि दोनों के बीच जारी दुश्मनी की वजह से लाखों युवाओं को अवसर, समृद्धि और सुरक्षित भविष्य नहीं मिल पा रहा है.
इन लोगों ने यह चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद लिखी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ से संयुक्त रूप से अपील की है कि वे दोनों देशों के बीच शांति, बातचीत और सामान्य द्विपक्षीय संबंध बहाल करने की दिशा में ठोस और लगातार कदम उठाएं. चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से जारी की गई है.
पाकिस्तान की ओर से पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में वहां के विदेश मंत्री रह चुके खुर्शीद महमूद कसूरी, अशरफ जहांगीर काजी और परवेज हुडभॉय जैसे लोग शामिल हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच फिर से राजनयिक संबंध बहाल करने का अनुरोध किया है. चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, वीजा सेवाएं सामान्य हो जाए, और कमर्शियल उड़ानों के लिए एयरस्पेस को शीघ्र से शीघ्र खोला जाए.
हालांकि, भारत सरकार का मत साफ है. सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां जारी रखता है और वह भारत में आंतकवादियों को भेजता रहेगा, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है.
जम्मू, जम्मू-कश्मीर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का मुद्दा सामने है. कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी है. मेरा मानना है कि भारत सरकार को चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखे हैं. हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद कारगिल में घुसपैठ हुई. देश की संसद पर हमला हुआ. जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ली, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री मोदी खुद लाहौर गए थे. भारत बातचीत से पीछे नहीं हटता. दुनिया के सभी छोटे-बड़े देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर एक तरफ कोई भारत को आंखें दिखाता है, तो दूसरी तरफ बातचीत का कोई रुख नहीं होना चाहिए. ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं. 'आतंक और बातचीत' कभी एक साथ नहीं हो सकते. जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, वे भी यह बात जानते हैं. लेकिन उस पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए यह बातचीत की चिट्ठी लिखी गई है, कौन गारंटी देगा कि वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा?"
इस मामले को लेकर मेजर जनरल (रिटायर्ड) ध्रुव कटोच ने कहा, "सबसे पहले तो, जिन लोगों ने यह पत्र लिखा है, उनमें से कुछ भारत से हैं और कुछ पाकिस्तान से, लेकिन कोई भी किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. वे सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, जिन्होंने पहले भी ऐसे पत्र लिखे हैं. वे जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा. अगर पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदलता है और आतंकवाद को जारी रखता है, जैसा कि वह पिछले 30-40 सालों से कर रहा है, तो ऐसे पत्र का क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस पर विचार भी करेगी."
वैसे, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस पत्र का समर्थन किया है. उनका कहना है, "यह एक अच्छी पहल है और हम उनकी अपील का समर्थन करते हैं. अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात होगी. इससे सबसे ज्यादा फायदा जम्मू-कश्मीर को ही होगा. जब दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे, तो रास्ते भी खुल जाएंगे. जब दिल मिलते हैं, तो रास्ते भी खुल जाते हैं. आज दिल बंद हैं, लेकिन जब वे खुलेंगे, तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे. दुनिया में हर जगह शांति की जरूरत है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है."
राजद सांसद मनोज झा ने लिखा, "महात्मा गांधी का हमेशा से यह मानना था—और हमने भी हमेशा यही कहा है—कि देश (सरकार) और उसके नागरिकों के बीच फर्क किया जाना चाहिए. सरकार के सामने कई जटिल चुनौतियां होती हैं, जैसे पानी के विवाद और आतंकवाद. हम कई विरोधाभास भी देख रहे हैं. जैसे, पहलगाम की घटना के ठीक बाद दुबई में क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं. क्या यह पाखंड नहीं है? 'ट्रैक II' डिप्लोमेसी में शामिल होने के साथ-साथ ऐसे पाखंड से बचने का एकमात्र तरीका है—स्पष्टता. अगर मैं पिछले तीन महीनों में आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के बयानों का विश्लेषण करू, तो यह साफ हो जाता है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है. इसलिए, सरकार को अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए. हालांकि, लोगों के बीच आपसी संपर्क—जैसे संगीत, साहित्य, कार्टून—के मामले में हमें उम्मीद थी कि दोनों नेता प्रतिबंधों को कम करने और बंटवारे के समय से चले आ रहे संपर्कों को बहाल करने की दिशा में कदम उठाएंगे."
पत्र लिखने वालों ने व्यापार और यात्रा के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर को फिर से खोलने, श्रीनगर-मुजफ़्फ़राबाद बस सेवा को दोबारा शुरू करने और सीमा-पार संपर्क बढ़ाने वाली दूसरी पहलों की भी मांग की है. उनकी दलील है कि भारत और पाकिस्तान में दुनिया की लगभग करीब पांचवीं आबादी रहती है. हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है. दोनों देशों के लोग ऐसे भविष्य के हकदार हैं जो शांति, विकास, आपसी संपर्क और सहयोग पर आधारित हो, न कि लगातार अविश्वास और टकराव पर."
हस्ताक्षर करने वालों ने भरोसे को बढ़ाने वाले कदमों के तौर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, पाकिस्तान की नीलम घाटी में शारदा पीठ तक पहुंचने और सीमा के दोनों ओर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की यात्रा को आसान बनाने की भी अपील की है. इसमें कहा गया, "हम आपसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप आम लोगों की उम्मीदों को सुनें और अलग-थलग रहने के बजाय जुड़ाव, दुश्मनी के बजाय बातचीत और टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता चुनें. दक्षिण एशिया का भविष्य बंटवारे और संघर्ष से नहीं, बल्कि शांति, समृद्धि और साझा तरक्की से तय होना चाहिए."
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