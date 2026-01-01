ETV Bharat / bharat

भारत-पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की, एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला न करने पर हुए सहमत

भारत-पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का समझौता दोनों पक्षों को एक-दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला करने से रोकता है.

भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बाइलेटरल समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 2:52 PM IST

नई दिल्ली: तीन दशक से ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए, भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बाइलेटरल समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की. यह समझौता दोनों पक्षों को एक-दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला करने से रोकता है.

गौर करें तो लिस्ट का आदान-प्रदान ऐसे समय में हुआ है, जब पिछले मई महीने में चार दिन की मिलिट्री लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ठंडे पड़े हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि लिस्ट का आदान-प्रदान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के प्रोविजन के तहत हुआ.

यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद में डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए एक साथ किया गया.

MEA ने कहा, "भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए, भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के तहत आने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी की लिस्ट का आदान-प्रदान किया."

गौर करें तो यह एग्रीमेंट 31 दिसंबर, 1988 को साइन किया गया था और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था.

इस समझौते के तहत दोनों देशों को हर कैलेंडर साल की पहली जनवरी को एग्रीमेंट के तहत आने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी के बारे में एक-दूसरे को बताना जरूरी है.

MEA ने एक छोटे बयान में कहा, "दोनों देशों के बीच ऐसी लिस्ट का यह लगातार 35वां एक्सचेंज है, पहला 1 जनवरी 1992 को हुआ था."

