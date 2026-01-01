भारत-पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की, एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला न करने पर हुए सहमत
भारत-पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का समझौता दोनों पक्षों को एक-दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला करने से रोकता है.
Published : January 1, 2026 at 2:52 PM IST
नई दिल्ली: तीन दशक से ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए, भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बाइलेटरल समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की. यह समझौता दोनों पक्षों को एक-दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला करने से रोकता है.
गौर करें तो लिस्ट का आदान-प्रदान ऐसे समय में हुआ है, जब पिछले मई महीने में चार दिन की मिलिट्री लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ठंडे पड़े हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि लिस्ट का आदान-प्रदान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के प्रोविजन के तहत हुआ.
India and Pakistan today exchanged, through diplomatic channels, simultaneously at New Delhi and Islamabad, the list of Nuclear Installations and facilities, covered under the Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations and Facilities between India and… pic.twitter.com/dasrCfZxys— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026
यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद में डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए एक साथ किया गया.
MEA ने कहा, "भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए, भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के तहत आने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी की लिस्ट का आदान-प्रदान किया."
गौर करें तो यह एग्रीमेंट 31 दिसंबर, 1988 को साइन किया गया था और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था.
इस समझौते के तहत दोनों देशों को हर कैलेंडर साल की पहली जनवरी को एग्रीमेंट के तहत आने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी के बारे में एक-दूसरे को बताना जरूरी है.
MEA ने एक छोटे बयान में कहा, "दोनों देशों के बीच ऐसी लिस्ट का यह लगातार 35वां एक्सचेंज है, पहला 1 जनवरी 1992 को हुआ था."
ये भी पढ़ें- SHANTI Bill क्या है? न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलेगा रास्ते