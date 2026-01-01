ETV Bharat / bharat

भारत-पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की, एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला न करने पर हुए सहमत

भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बाइलेटरल समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: तीन दशक से ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए, भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बाइलेटरल समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की. यह समझौता दोनों पक्षों को एक-दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला करने से रोकता है. गौर करें तो लिस्ट का आदान-प्रदान ऐसे समय में हुआ है, जब पिछले मई महीने में चार दिन की मिलिट्री लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ठंडे पड़े हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि लिस्ट का आदान-प्रदान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के प्रोविजन के तहत हुआ. यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद में डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए एक साथ किया गया.