नक्सली आतंक के खात्मे के कगार पर भारत : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ( ANI )

पणजी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत नक्सल-माओवादी आतंक को उखाड़ फेंकने के कगार पर है और इस संकट से मुक्त हुए 100 से ज्यादा जिले इस साल गरिमापूर्ण ढंग से दिवाली मनाएंगे. गोवा तट पर आईएनएस विक्रांत पर सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए मोदी ने सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की और कहा कि उन्होंने माओवादी आतंक के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं और एक दशक पहले के 125 जिलों से उनके प्रभाव को घटाकर केवल 11 जिलों तक सीमित कर दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा, "यह हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और साहस का ही परिणाम है कि देश ने पिछले कुछ वर्षों में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह उपलब्धि माओवादी आतंकवाद के उन्मूलन से संबंधित है. देश नक्सल-माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है." 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश भर में लगभग 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे और पिछले एक दशक में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण अब यह संख्या घटकर केवल 11 रह गई है. उन्होंने कहा, "इन 11 जिलों में से केवल तीन जिले ही अब उनके प्रभाव में हैं." प्रधानमंत्री ने कहा, "100 से अधिक जिले अब माओवादी आतंक से मुक्त हैं और पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं और शानदार दिवाली मना रहे हैं." उन्होंने कहा, "ऐसे कई जिलों में लोग पहली बार दिवाली मना रहे हैं. जीएसटी बचत उत्सव के दौरान इन इलाकों में रिकॉर्ड बिक्री और खरीदारी हो रही है. जिन जिलों में कभी माओवादी आतंक के कारण संविधान का जिक्र तक नहीं होता था, वहां अब स्वदेशी का मंत्र गूंज रहा है."