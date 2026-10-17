ETV Bharat / bharat

अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम, भारत ने घटना पर गहरी चिंता जताई

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका के इलिनोइस में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर गोलीबारी की कथित साजिश पर "गहरी चिंता" जताई है और अमेरिका से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने को कहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही. इलिनोइस की घटना को "गहरी चिंता का विषय" बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "साथ ही, यह कुछ ऐसा है जो अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम और नस्लीय भेदभाव के बढ़ते मामलों को उजागर करता है."

जायसवाल ने कहा, "हमने उस कार्रवाई पर ध्यान दिया है जो अमेरिकी जांच अधिकारियों ने इस घटना के बाद की है. लेकिन, हम अमेरिकी पक्ष से अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं." बीते रविवार को इलिनोइस के ऑरोरा (Aurora) में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मास शूटिंग की साजिश करने के आरोप में शिकागो के पास पैलेटाइन में 19 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया. साजिश नाकाम हो गई थी, क्योंकि लड़के के पास मौजूद बंदूक जाम हो गई और फायर नहीं हो सकी. आरोपी को 14 अक्टूबर को अदालत में पेश किया गया और उस पर आतंकी धमकी देने और अवैध तरीके से हथियार रखने के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. भारत ने गुरुवार को कहा था कि वह अमेरिका के इलिनोइस में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी करने की कथित साजिश की खबरों से गहरी चिंता में है और इस बात पर जोर दिया था कि यह घटना अमेरिका में नस्लीय शत्रुता और भारत-विरोधी नफरत को लेकर बढ़ती चिंताओं को और बढ़ाती है.