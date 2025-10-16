ETV Bharat / bharat

पड़ोसी देशों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत, अफगानिस्तान-पाक संघर्ष पर बोला भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

नई दिल्ली: भारत ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष पर प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "तीन बातें स्पष्ट हैं - पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है, दूसरी, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और तीसरी, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने ही क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है." अफगानिस्तान के साथ संघर्ष में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अपने पुराने नापाक इदारों को जाहिर करते हुए भारत की तरफ उंगली उठा रहा है. पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों से चिढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा तनाव में काबुल पर भारत के लिए छद्म युद्ध (proxy war) लड़ने का आरोप लगाया. टीवी चैनल जियो न्यूज को दिए साक्षात्कार में आसिफ ने कहा, "इस समय, काबुल दिल्ली के लिए छद्म युद्ध लड़ रहा है." अगले कुछ दिनों में काबुल में भारतीय दूतावास बहाल करने की घोषणा

विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन का अगले कुछ दिनों में भारतीय दूतावास में अपग्रेडेशन हो जाएगा. रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग ने कहा,"वर्तमान में, काबुल में हमारा एक तकनीकी मिशन है. इस तकनीकी मिशन से दूतावास में स्थानांतरण अगले कुछ दिनों में हो जाएगा."