पड़ोसी देशों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत, अफगानिस्तान-पाक संघर्ष पर बोला भारत
अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
Published : October 16, 2025 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष पर प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, "तीन बातें स्पष्ट हैं - पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है, दूसरी, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और तीसरी, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने ही क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है."
#WATCH | Delhi | On the tensions between Pakistan and Afghanistan, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " ... three things are clear. one, pakistan hosts terrorist organisations and sponsors terrorist activities. two, it is an old practice of pakistan to blame its neighbours… pic.twitter.com/89mmeBdQmC— ANI (@ANI) October 16, 2025
अफगानिस्तान के साथ संघर्ष में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अपने पुराने नापाक इदारों को जाहिर करते हुए भारत की तरफ उंगली उठा रहा है. पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों से चिढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा तनाव में काबुल पर भारत के लिए छद्म युद्ध (proxy war) लड़ने का आरोप लगाया. टीवी चैनल जियो न्यूज को दिए साक्षात्कार में आसिफ ने कहा, "इस समय, काबुल दिल्ली के लिए छद्म युद्ध लड़ रहा है."
अगले कुछ दिनों में काबुल में भारतीय दूतावास बहाल करने की घोषणा
विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन का अगले कुछ दिनों में भारतीय दूतावास में अपग्रेडेशन हो जाएगा. रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग ने कहा,"वर्तमान में, काबुल में हमारा एक तकनीकी मिशन है. इस तकनीकी मिशन से दूतावास में स्थानांतरण अगले कुछ दिनों में हो जाएगा."
मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बुधवार को कोई फोन कॉल नहीं हुई. उन्होंन कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत या टेलीफोन कॉल के सवाल पर, मुझे कल दोनों नेताओं के बीच हुई किसी बातचीत की जानकारी नहीं है."
जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने 9 अक्टूबर को बात की थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी थी. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन कॉल हुई थी. इस कॉल में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई भी दी थी और उन्होंने व्यापार वार्ता में प्रगति की समीक्षा भी की थी और वे संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए थे."
आसियान शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा कि आगंतुकों और कार्यक्रमों की सूची बाद में घोषित की जाएगी. उन्होंने कहा, "पहले, हमें यात्रा की घोषणा का इंतजार करना चाहिए. यात्रा की घोषणा उचित समय पर की जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे. हम आपको बताएंगे कि क्या कार्यक्रम हैं, क्या मुद्दे हैं, कौन सी बैठकें होंगी जो हमारी बातचीत का हिस्सा होंगी. लेकिन पहले, कृपया आसियान शिखर सम्मेलन में हमारी भागीदारी की घोषणा का इंतजार करें."
ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसे मॉस्को पर वैश्विक दबाव बढ़ाने के प्रयासों में एक बड़ा कदम बताया था.
