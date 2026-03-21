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देश में रोज जल रहा 90 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल; दुनिया से 47 साल में खत्म हो जाएगा क्रूड ऑयल, जानिए तब क्या रहेगा विकल्प

हैदराबाद: ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध (US-Israel Iran War) को लेकर कई देशों में तेल की दिक्कतें होने लगी हैं. दरअसल, ईरान दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है. पूरी दुनिया उसी पर निर्भर है. तेल के टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से होकर देशों तक पहुंचते हैं. लेकिन, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल के टैंकरों की निकासी पर रोक लगा रखी है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है.

प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही एलपीजी की किल्लत से घरेलू रसोई से लेकर होटल-रेस्तरां तक पर असर पड़ा है. ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया में और भारत देश में काला सोना कहे जाने वाले क्रूड ऑयल की प्रतिदिन खपत कितनी है? दुनिया में इस काले सोने का भंडार कितना है? ये कितने साल तक चलेगा? इसके खत्म होने पर ऊर्जा के क्या विकल्प रहेंगे? भारत अपनी तेल की जरूरतों को कैसे पूरा करता है?

किस देश के पास कितना ऑयल रिजर्व. (Photo Credit; ETV Bharat)

दुनिया में प्रतिदिन तेल की खपत कितनी: वर्ल्डोमीटर (Worldometer) के अनुसार दुनिया में प्रतिदिन लगभग 101 से 102 मिलियन बैरल (10 करोड़ बैरल से अधिक) यानी 15.9 अरब लीटर खपत होती है (एक बैरल में 159 लीटर). सबसे ज्यादा तेल खर्च करने में अमेरिका, चीन और भारत आगे हैं. अमेरिका में प्रतिदिन 3.18 बिलियन लीटर (20 मिलियन बैरल) खर्च होता है. इसी तरह चीन में 240.88 करोड़ लीटर रोज तेल की खपत है.

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भारत में तेल की खपत कितनी: अपने देश भारत में प्रतिदिन लगभग 55 से 60 लाख बैरल यानी 90 करोड़ लीटर तेल की खपत होती है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है. इस मांग का लगभग 85-88% हिस्सा रूस, इराक और सऊदी अरब से आयात किया जाता है. परिवहन और उद्योग की जरूरतों के कारण हर साल तेल की मांग बढ़ रही है.

दुनिया में तेल का कितना भंडार: 2025 तक विश्व में 1.77 ट्रिलियन बैरल यानी 28.14 लाख करोड़ लीटर सिद्ध तेल भंडार (proven oil reserves) है. 2024 के उपभोग स्तर के अनुसार दुनिया के पास अपने वार्षिक उपभोग स्तर के 47.2 गुना के बराबर सिद्ध भंडार हैं. इसका अर्थ है कि लगभग 47 साल तक तेल का भंडार रहेगा. यही कारण है कि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) पर इन दिनों ज्यादा फोकस किया जा रहा है.