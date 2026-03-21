देश में रोज जल रहा 90 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल; दुनिया से 47 साल में खत्म हो जाएगा क्रूड ऑयल, जानिए तब क्या रहेगा विकल्प
आईए जानते हैं, दुनिया में और भारत देश में काला सोना कहे जाने वाले क्रूड ऑयल की प्रतिदिन खपत कितनी है?
Published : March 21, 2026 at 7:50 PM IST
हैदराबाद: ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध (US-Israel Iran War) को लेकर कई देशों में तेल की दिक्कतें होने लगी हैं. दरअसल, ईरान दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है. पूरी दुनिया उसी पर निर्भर है. तेल के टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से होकर देशों तक पहुंचते हैं. लेकिन, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल के टैंकरों की निकासी पर रोक लगा रखी है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है.
प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही एलपीजी की किल्लत से घरेलू रसोई से लेकर होटल-रेस्तरां तक पर असर पड़ा है. ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया में और भारत देश में काला सोना कहे जाने वाले क्रूड ऑयल की प्रतिदिन खपत कितनी है? दुनिया में इस काले सोने का भंडार कितना है? ये कितने साल तक चलेगा? इसके खत्म होने पर ऊर्जा के क्या विकल्प रहेंगे? भारत अपनी तेल की जरूरतों को कैसे पूरा करता है?
दुनिया में प्रतिदिन तेल की खपत कितनी: वर्ल्डोमीटर (Worldometer) के अनुसार दुनिया में प्रतिदिन लगभग 101 से 102 मिलियन बैरल (10 करोड़ बैरल से अधिक) यानी 15.9 अरब लीटर खपत होती है (एक बैरल में 159 लीटर). सबसे ज्यादा तेल खर्च करने में अमेरिका, चीन और भारत आगे हैं. अमेरिका में प्रतिदिन 3.18 बिलियन लीटर (20 मिलियन बैरल) खर्च होता है. इसी तरह चीन में 240.88 करोड़ लीटर रोज तेल की खपत है.
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भारत में तेल की खपत कितनी: अपने देश भारत में प्रतिदिन लगभग 55 से 60 लाख बैरल यानी 90 करोड़ लीटर तेल की खपत होती है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है. इस मांग का लगभग 85-88% हिस्सा रूस, इराक और सऊदी अरब से आयात किया जाता है. परिवहन और उद्योग की जरूरतों के कारण हर साल तेल की मांग बढ़ रही है.
दुनिया में तेल का कितना भंडार: 2025 तक विश्व में 1.77 ट्रिलियन बैरल यानी 28.14 लाख करोड़ लीटर सिद्ध तेल भंडार (proven oil reserves) है. 2024 के उपभोग स्तर के अनुसार दुनिया के पास अपने वार्षिक उपभोग स्तर के 47.2 गुना के बराबर सिद्ध भंडार हैं. इसका अर्थ है कि लगभग 47 साल तक तेल का भंडार रहेगा. यही कारण है कि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) पर इन दिनों ज्यादा फोकस किया जा रहा है.
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नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्या है: नवीकरणीय ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जा जो सतत हो - जो कभी समाप्त न हो या अनंत हो, जैसे सूर्य. जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उबर रहा है. लेकिन, सूर्य के अलावा भी अन्य ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें वैकल्पिक माना जाता है. दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा के कई रूप मौजूद हैं, जिनमें से कुछ काफी प्रसिद्ध हैं, जबकि कुछ अपेक्षाकृत कम सुने गए हैं.
तेल भंडार समाप्त होने के बाद ऊर्जा के क्या विकल्प रहेंगे
- पवन ऊर्जा: यह सबसे स्वच्छ और सुलभ स्रोतों में से एक है. पवन ऊर्जा सतत है और इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता. यह पूरी तरह से नवीकरणीय भी है, क्योंकि हवा हमेशा मौजूद रहेगी. जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा स्रोतों की कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव होता रहता है. एक सामान्य पवन ऊर्जा संयंत्र लगभग छह महीने या उससे भी कम समय में अपने कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई कर लेता है, जिससे दशकों तक शून्य-उत्सर्जन ऊर्जा प्राप्त होती है.
- सौर ऊर्जा: यह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे अधिक ज्ञात स्रोत है. सौर ऊर्जा पूरी तरह से नवीकरणीय है और स्थापना पर खर्च की गई लागत ऊर्जा बिलों में बचत के माध्यम से वापस प्राप्त की जा सकती है. सोलर पैनलों की एकमात्र संभावित कमी यह है कि वे समय के साथ खराब हो सकते हैं और अनियमित मौसम वाले देशों में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं.
- परमाणु ऊर्जा: यह ऊर्जा परमाणु केंद्र से प्राप्त होती है. ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विखंडित करना पड़ता है. इसका उपयोग बिजली संयंत्रों में किया जाता है, जहाँ परमाणु पदार्थ की छड़ें बिजली उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करती हैं. चेन रिएक्शन के समय जितनी अधिक छड़ें मौजूद होंगी, प्रक्रिया उतनी ही धीमी और नियंत्रित होगी. छड़ों को हटाने से चेन रिएक्शन अधिक तीव्र हो जाएगा और अधिक बिजली पैदा होगी. हालांकि, परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में अभी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है.
- हाईड्रोजन गैस: यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा वाहक है. जो वैश्विक बाजार में एक संभावित वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा ईंधन है. हालांकि, आज हाईड्रोजन गैस का उत्पादन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) से होता है, जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं. इस ऊर्जा स्रोत के अधिक टिकाऊ संस्करण को जैवहाइड्रोजन कहा जाता है. माना जा रहा है कि भविष्य में इसे जैविक, जैव-अपघटनीय अपशिष्ट से प्राप्त किया जाएगा. ऊर्जा उत्पादन की यह विधि अभी भी अपेक्षाकृत नई है और अब तक इससे केवल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हुआ है.
- बायोमास ऊर्जा: इसमें लकड़ी जलाने से लेकर कचरा जलाने तक, सब कुछ शामिल हो सकता है. लकड़ी जलाने से उत्पन्न ऊष्मा अक्सर केंद्रीय ताप प्रणाली के बराबर होती है. इसमें लगने वाली लागत जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले घरों या इमारतों की तुलना में कम होती है. हालांकि, तकनीकी रूप से नवीकरणीय होने के बावजूद, यह एक हरित ऊर्जा स्रोत नहीं है.
- जैव ईंधन: यह कुछ हद तक बायोमास के समान होती है. लेकिन, ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें जैविक पदार्थों (पशु और पौधे) का उपयोग किया जाता है. पौधों के उपयोग से जैव ईंधन नवीकरणीय होते हैं, क्योंकि पौधे तो हमेशा उगाए जा सकते हैं. हालांकि, इनके लिए विशेष मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन बढ़ सकता है. 2020 में कुल जैव ईंधन की खपत अमेरिकी परिवहन क्षेत्र की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 5% थी.
भारत के पास कितने दिन का तेल सुरक्षित: वर्तमान में भारत के पास लगभग 250 मिलियन बैरल से अधिक का कुल क्रूड ऑयल यानी काला सोना (कच्चा तेल) और पेट्रोलियम उत्पाद भंडार है. जो लगभग 75 दिन की मांग को पूरा करने के लिए काफी है. इसमें 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve, SPR) शामिल है, जो विशाखापत्तनम (1.33 MMT), मंगलुरु (1.5 MMT) और पादुर (2.5 MMT) में स्थित भूमिगत गुफाओं में सुरक्षित रखा गया है.
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मोदी सरकार ऑयल रिजर्व बढ़ाने पर कर रही विचार: मोदी सरकार SPR क्षमता को 15 MMT तक बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पडुर में नए स्टोरेज शामिल हैं. बता दें कि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85% से अधिक आयात करता है. इसलिए यह रणनीतिक भंडार किसी भी प्रकार के आपूर्ति संकट से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
चीन के पास स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) अमेरिका से भी ज्यादा: दुनिया में सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) चीन के पास है, जो 1.3 बिलियन के करीब है. वहीं अमेरिका के पास 415 मिलियन बैरल से अधिक का रणनीतिक भंडार है. इसके अलावा 439 मिलियन बैरल निजी क्षेत्र के पास सुरक्षित है. वहीं, भारत के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है.
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