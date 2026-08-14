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शिप रीसाइक्लिंग में नंबर वन बना अपना देश; चीन-बांग्लादेश को पछाड़ा, 60% की रिकॉर्ड ग्रोथ

World Top Ship Recycling Nation : ग्लोबल मार्केट में अपने देश की हिस्सेदारी अब 35.4%, पांच साल पहले ही हासिल किया ऐतिहासिक लक्ष्य.

दुनिया का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग देश बना भारत.
दुनिया का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग देश बना भारत. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 5:09 PM IST

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हैदराबाद : Ship Recycling King India : शिप रीसाइक्लिंग में अपना देश अब नंबर वन बन चुका है. भारत ने इस तकनीक के 7 साल के किंग बांग्लादेश को पछाड़ दिया है. अहम बात ये है कि 5 साल पहले ही यह उपलब्धि हासिल हो गई. सरकार ने साल 2030 तक इस मुकाम तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया था. एक साल में अपने देश ने 60% ज्यादा शिप रीसाइक्लिंग की. ग्लोबल मार्केट में अब अपने देश की हिस्सेदारी साल 2024 के 30.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 35.4% हो गई है.

अपने देश में पुराने और रिटायर हो चुके पानी के जहाजों को अब पारंपरिक तरीके से नहीं तोड़ा जाता है. अब इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. मशीनों का सहयोग लिया जाता है. इसके कारण यह सुरक्षित उद्योग बन चुका है. देश ने शिप रीसाइक्लिंग सेक्टर में कड़े नियम बनाए हैं. अंतरराष्ट्रीय मानकों को अहमियत दी. आधुनिक फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ. इसके कारण भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है.

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार शिप रीसाइक्लिंग (जहाज पुनर्चक्रण) को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मानक हैं. हांगकांग कन्वेंशन (HKC) और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इसके लिए नियम तय किए हैं. भारत ने इसे आधिकारिक रूप से अपनाया है. इससे दुनियाभर के देशों का भरोसा बढ़ा है. जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों से अब तमाम जहाज रीसाइक्लिंग के लिए भारत पहुंच रहे हैं.

भारत के लिए क्यों अहम है शिप रीसाइक्लिंग? : पीआईबी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की रिपोर्ट में साल 2025 के लिए भारत को शिप रीसाइक्लिंग में शीर्ष पर बताया गया है. यह सेक्टर देश की तरक्की में योगदान दे रहा है. बड़े पैमाने पर कच्चे माल की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है. रीसाइक्लिंग से निकले लोहे-स्टील का प्रयोग नए पुल, इमारतें, फैक्ट्रियां आदि के निर्माण में किया जा रहा है.

शिप रीसाइक्लिंग में सबसे ज्यादा वैश्विक हिस्सेदारी : पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनियाभर में शिप रीसाइक्लिंग में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 35.4% रही. साल 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन यानी करीब 29.9 लाख टन वजन के बेकार हो चुके जहाजों की रीसाइक्लिंग की गई. जबकि साल 2024 में 1.86 मिलियन ग्रॉस टन यानी करीब 18.6 लाख टन की ही रीसाइक्लिंग हो पाई थी. यानी एक साल में 60% बढ़ोतरी हुई.

रीसाइक्लिंग से कम हो रहा तटीय प्रदूषण का खतरा : पुराने जहाजों को समुद्र में ही छोड़ देने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. आधुनिक यार्डों में इनकी रीसाइक्लिंग से समुद्री और तटीय प्रदूषण के खतरे को टालना आसान हो जाता है. इसके अलावा जहाजों से निकलने वाले जहरीले और खतरनाक कचरों का आसानी से निपटारा भी हो जाता है. कबाड़ हो चुके जहाजों से निकले लोहे से स्टील बनाया जाता है. यह सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार भी देता है.

अलंग-सोसिया दुनिया का सबसे बड़ा रीसाइक्लिंग हब : पीआईबी के अनुसार गुजरात के भावनगर जिले में अलंग-सोसिया क्लस्टर यानी शिप रीसाइक्लिंग यार्ड स्थित है. यह पुराने जहाजों की रीसाइक्लिंग का करीब 98% हिस्सा अकेले ही संभालता है. इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा रीसाइक्लिंग हब है. इस यार्ड में हर साल करीब 60 लाख ग्रॉस टन (GT) वजन के जहाजों की रीसाइक्लिंग हो सकती है.

अलंग-सोसिया से हर साल निकलता है 35 लाख टन स्टील : अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड में बेकार या रिटायर हो चुके जहाजों की रीसाइक्लिंग से हर साल करीब 35 लाख टन स्टील निकलता है. यह यार्ड सरकार से मान्यता प्राप्त है. यह पूरी तरह कानूनी दायरे में रहकर ही काम करता है. यह यार्ड लोहा गलाने वाली फैक्ट्रियों और अत्याधुनिक कचरा प्रबंधन प्लांटों के मजबूत नेटवर्क का हिस्सा है. इसे और आधुनिक बनाया गया है.

कचरे का वैज्ञानिक विधि से होता है निपटारा : अलंग-सोसिया रीसाइक्लिंग यार्ड से कचरा उपचार केंद्र भी जुड़े हैं. यहां से निकले जहरीले और खतरनाक कचरों का इन केंद्रों में निस्तारण होता है. इसके अलावा यार्ड में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी कई नियम हैं. काम के दौरान हादसों को रोकने की व्यवस्था है. कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच होती है. इसके अलावा आपातकाल के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी बनाया गया है.

यार्ड में अंतरराष्ट्रीय नियमों का होता है पालन : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक अलंग-सोसिया रीसाइक्लिंग यार्ड में सुरक्षा को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी मेल खाते हैं. इन्हीं नियमों के तहत बेकार हो चुके पानी के जहाजों के यार्ड में आने और पूरी तरह से उनके कटने तक का काम होता है. यहां जहाजों की बारीकी से जांच की जाती है. सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. सरकार हर गतिविधि की निगरानी करती है.

गुजरात में 150 में से 128 यार्ड सक्रिय : समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय के अनुसार देशभर में कुल 152 शिप रीसाइक्लिंग यार्ड (प्लॉट्स) हैं. ये 3 अलग-अलग राज्यों में मौजूद हैं. गुजरात के अलंग-सोसिया में सबसे ज्यादा 150 यार्ड हैं. इनमें से 128 सक्रिय हैं. अहम बात ये है कि यहां के 115 यार्ड अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के तहत हांगकांग कन्वेंशन (HKC) के नियमों के तहत चलते हैं. इसके बाद केरलम और पश्चिम बंगाल में एक-एक यार्ड हैं. हालांकि HKC के तहत इनका संचालन नहीं होता है.

8900 से अधिक जहाजों की रीसाइक्लिंग : पीआईबी के अनुसार मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत भारत सरकार ने शिप रीसाइक्लिंग क्षमता को दोगुना करने का प्लान बनाया है. इसके तहत 1982-83 में स्थापित गुजरात के अलंग-सोसिया यार्ड का विकास कराया जा रहा है. स्थापना के बाद से यहां अब तक 8900 से अधिक जहाजों की रीसाइक्लिंग हो चुकी है. यहां करीब 1.5 लाख से अधिक श्रमिकों को अब तक आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

3 कानूनों के तहत होती है शिप रीसाइक्लिंग : अपने देश में 3 कानूनों के तहत शिप रीसाइक्लिंग होती है. इनमें पहला कानून जहाज रीसाइक्लिंग अधिनियम 2019, दूसरा जहाज रीसाइक्लिंग नियमावली 2021, जबकि तीसरा जहाज रीसाइक्लिंग विनियम 2026 है. पहले कानून में यार्डों के निरीक्षण समेत अन्य प्रावधान किए गए हैं. दूसरे कानून के तहत यार्डों को लाइसेंस आदि जारी किया जाता है. तीसरे कानून के तहत मानकों की निगरानी की जाती है.

अगले 10 साल में 16 हजार जहाज होंगे रीसायकल : दुनियाभर के शिप रीसाइक्लिंग सेक्टर में अगले 10 वर्षों में तेजी से काम होगा. बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल के अनुसार इस दौरान विश्व में 16 हजार से भी अधिक समुद्री जहाज रीसायकल किए जाएंगे. भारत ने भी शिप रीसाइक्लिंग की अपनी क्षमता में काफी इजाफा कर लिया है. देश के यार्डों में हर साल करीब 500 से 600 जहाज आसानी से रीसायकल किए जा सकते हैं.

शिप रीसाइक्लिंग में वर्षों नंबर वन रहा बांग्लादेश : संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) के डेटा के अनुसार शिप रीसाइक्लिंग में भारत से पहले बांग्लादेश नंबर वन था. साल 2018 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश दुनियाभर में इस मामले में टॉप पर रहा. साल 2021 में बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा कुल 8.03 मिलियन ग्रॉस टन के जहाजों को रिसायकल किया था. इसी के साथ वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी 52.4% हो गई थी.

तुर्किए, चीन-पाकिस्तान भी भारत से पीछे : UNCTAD के अनुसार साल 2022 में बांग्लादेश की शिप रीसाइक्लिंग क्षमता में गिरावट आनी शुरू हो गई. साल 2024 में यह घटकर केवल 2.74 मिलियन ग्रॉस टन रह गया. इस दौरान बांग्लादेश की वैश्विक हिस्सेदारी 43.2% थी. साल 2025 में तो बांग्लादेश की ग्लोबल हिस्सेदारी करीब 28% ही रह गई. तुर्किए, चीन और पाकिस्तान में भी शिप रीसाइक्लिंग होती है. साल 2025 में पाकिस्तान की ग्लोबल हिस्सेदारी करीब 18%, तुर्किए की 10% जबकि चीन की 5% ही थी.

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