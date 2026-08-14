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शिप रीसाइक्लिंग में नंबर वन बना अपना देश; चीन-बांग्लादेश को पछाड़ा, 60% की रिकॉर्ड ग्रोथ

हैदराबाद : Ship Recycling King India : शिप रीसाइक्लिंग में अपना देश अब नंबर वन बन चुका है. भारत ने इस तकनीक के 7 साल के किंग बांग्लादेश को पछाड़ दिया है. अहम बात ये है कि 5 साल पहले ही यह उपलब्धि हासिल हो गई. सरकार ने साल 2030 तक इस मुकाम तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया था. एक साल में अपने देश ने 60% ज्यादा शिप रीसाइक्लिंग की. ग्लोबल मार्केट में अब अपने देश की हिस्सेदारी साल 2024 के 30.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 35.4% हो गई है.

अपने देश में पुराने और रिटायर हो चुके पानी के जहाजों को अब पारंपरिक तरीके से नहीं तोड़ा जाता है. अब इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. मशीनों का सहयोग लिया जाता है. इसके कारण यह सुरक्षित उद्योग बन चुका है. देश ने शिप रीसाइक्लिंग सेक्टर में कड़े नियम बनाए हैं. अंतरराष्ट्रीय मानकों को अहमियत दी. आधुनिक फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ. इसके कारण भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है.

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार शिप रीसाइक्लिंग (जहाज पुनर्चक्रण) को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मानक हैं. हांगकांग कन्वेंशन (HKC) और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इसके लिए नियम तय किए हैं. भारत ने इसे आधिकारिक रूप से अपनाया है. इससे दुनियाभर के देशों का भरोसा बढ़ा है. जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों से अब तमाम जहाज रीसाइक्लिंग के लिए भारत पहुंच रहे हैं.

भारत के लिए क्यों अहम है शिप रीसाइक्लिंग? : पीआईबी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की रिपोर्ट में साल 2025 के लिए भारत को शिप रीसाइक्लिंग में शीर्ष पर बताया गया है. यह सेक्टर देश की तरक्की में योगदान दे रहा है. बड़े पैमाने पर कच्चे माल की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है. रीसाइक्लिंग से निकले लोहे-स्टील का प्रयोग नए पुल, इमारतें, फैक्ट्रियां आदि के निर्माण में किया जा रहा है.

शिप रीसाइक्लिंग में सबसे ज्यादा वैश्विक हिस्सेदारी : पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनियाभर में शिप रीसाइक्लिंग में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 35.4% रही. साल 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन यानी करीब 29.9 लाख टन वजन के बेकार हो चुके जहाजों की रीसाइक्लिंग की गई. जबकि साल 2024 में 1.86 मिलियन ग्रॉस टन यानी करीब 18.6 लाख टन की ही रीसाइक्लिंग हो पाई थी. यानी एक साल में 60% बढ़ोतरी हुई.

रीसाइक्लिंग से कम हो रहा तटीय प्रदूषण का खतरा : पुराने जहाजों को समुद्र में ही छोड़ देने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. आधुनिक यार्डों में इनकी रीसाइक्लिंग से समुद्री और तटीय प्रदूषण के खतरे को टालना आसान हो जाता है. इसके अलावा जहाजों से निकलने वाले जहरीले और खतरनाक कचरों का आसानी से निपटारा भी हो जाता है. कबाड़ हो चुके जहाजों से निकले लोहे से स्टील बनाया जाता है. यह सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार भी देता है.

अलंग-सोसिया दुनिया का सबसे बड़ा रीसाइक्लिंग हब : पीआईबी के अनुसार गुजरात के भावनगर जिले में अलंग-सोसिया क्लस्टर यानी शिप रीसाइक्लिंग यार्ड स्थित है. यह पुराने जहाजों की रीसाइक्लिंग का करीब 98% हिस्सा अकेले ही संभालता है. इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा रीसाइक्लिंग हब है. इस यार्ड में हर साल करीब 60 लाख ग्रॉस टन (GT) वजन के जहाजों की रीसाइक्लिंग हो सकती है.

अलंग-सोसिया से हर साल निकलता है 35 लाख टन स्टील : अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड में बेकार या रिटायर हो चुके जहाजों की रीसाइक्लिंग से हर साल करीब 35 लाख टन स्टील निकलता है. यह यार्ड सरकार से मान्यता प्राप्त है. यह पूरी तरह कानूनी दायरे में रहकर ही काम करता है. यह यार्ड लोहा गलाने वाली फैक्ट्रियों और अत्याधुनिक कचरा प्रबंधन प्लांटों के मजबूत नेटवर्क का हिस्सा है. इसे और आधुनिक बनाया गया है.

कचरे का वैज्ञानिक विधि से होता है निपटारा : अलंग-सोसिया रीसाइक्लिंग यार्ड से कचरा उपचार केंद्र भी जुड़े हैं. यहां से निकले जहरीले और खतरनाक कचरों का इन केंद्रों में निस्तारण होता है. इसके अलावा यार्ड में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी कई नियम हैं. काम के दौरान हादसों को रोकने की व्यवस्था है. कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच होती है. इसके अलावा आपातकाल के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी बनाया गया है.