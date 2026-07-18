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सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा खर्च कर रहे भारतीय; 2031 तक 1.1 अरब के पार होंगे 5G यूजर्स, जानिए किस राज्य में कितनी खपत?

Mobile data Record consumption : अपने देश में तेजी से मोबाइल यूजर बढ़ रहे हैं. डेटा की भी खूब खपत हो रही है. इस मामले में भारत विकसित देश अमेरिका और चीन से भी आगे निकल चुका है. भारतीय स्मार्टफोन यूजर हर महीने औसतन 37GB मोबाइल डेटा खर्च कर रहे हैं. यानी प्रत्येक व्यक्ति हर रोज करीब 1.23 जीबी डेटा की खपत कर रहा है. आने वाले समय में डेटा की खपत और बढ़ेगी. साल 2031 तक देश में 5G यूजर्स की संख्या 111 करोड़ के पार हो जाएगी.

हाल ही में जारी स्वीडिश कंपनी एरिक्सन की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2031 तक भारत के कुल मोबाइल उपभोक्ताओं में से करीब 81% लोग 5G इंटरनेट का प्रयोग करेंगे. देश के कोने-कोने तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है. इससे डेटा की खपत में भी इजाफा हुआ है. 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) तकनीक का ज्यादा विस्तार हो रहा है. लोगों को बिना केबल या वायर के ही फास्ट वाई-फाई की सुविधा मिल रही है.

डेटा खपत में भारत काफी आगे निकल चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का एक आम स्मार्टफोन यूजर हर महीने करीबे 22GB डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत में यह 37GB है. यानी भारतीय लोग वैश्विक औसत से करीब 68 प्रतिशत ज्यादा डेटा का प्रयोग का प्रयोग कर रहे हैं. अनुमान है कि साल 2031 तक हर भारतीय महीने में करीब 70GB डेटा का इस्तेमाल करेगा. जबकि उस दौरान वैश्विक औसत 42GB ही होगा.

देश में 43 करोड़ 5G यूजर : रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G का तेजी से विस्तार हो रहा है. साल 2025 के अंत तक देश में कुल 43 करोड़ 5G यूजर रिकॉर्ड किए गए थे. साल 2031 तक यह संख्या 111 करोड़ तक पहुंच सकती है. वहीं दुनिया में जितने भी लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से करीब आधे लोगों ने अब 4G छोड़कर 5G कनेक्शन ले लिया है. हालांकि 4G नेटवर्क का अभी भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है.

साल 2031 तक दुनिया में होंगे 600 करोड़ 5G यूजर : भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी तेजी से 5G उपभोक्ता बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 के शुरुआती 3 महीनों यानी जनवरी से लेकर मार्च तक ही पूरी दुनिया में 5G यूजर्स की कुल संख्या 300 करोड़ के पार पहुंच गई. इन्हीं तीन महीनों के दौरान 16 करोड़ 20 लाख नए लोगों ने भी 5G को चुना. साल 2031 तक इसमें और भी इजाफा होगा. कुल 5G यूजर्स 600 करोड़ तक हो सकते हैं.

अब नए इंफास्ट्रक्चर से मिल रहा 5G : लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां तेजी से काम कर रहीं हैं. पहले 5G नेटवर्क पुराने 4G टावरों और इंफास्ट्रक्चर के ही सहारे था. इस व्यवस्था को नॉन स्टैंडअलोन के नाम से जाना जाता था. अब इसमें काफी बदलाव आया है. अब कंपनियां 5G के लिए नया इंफास्ट्रक्चर विकसित कर रहीं है. इसे 5G स्टैंडअलोन (SA) के नाम से जाना जाता है. इससे ग्राहकों को कई प्रीमियम सुविधाएं मिल रहीं हैं.

390 से अधिक कंपनियां दे रहीं 5G सेवा : रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में 390 से अधिक इंटरनेट और मोबाइल कंपनियों ने 5G सेवा की शुरुआत की है. इनमें से 90 कंपनियां इस सेवा के लिए एकदम नए इंफास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहीं हैं. साल 2025 में पूरी दुनिया में जितने भी मोबाइल डेटा का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया गया, उसका करीब 48% हिस्सा 5G नेटवर्क से ही चला. साल 2031 तक यह बढ़कर 85% हो जाएगा.