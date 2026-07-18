सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा खर्च कर रहे भारतीय; 2031 तक 1.1 अरब के पार होंगे 5G यूजर्स, जानिए किस राज्य में कितनी खपत?
स्वीडिश कंपनी की रिपोर्ट, अगले 4 साल में हर भारतीय महीने में करीब 70GB डेटा का करेगा इस्तेमाल, 4G के अभी भी सबसे ज्यादा कनेक्शन.
Published : July 18, 2026 at 5:24 PM IST
Mobile data Record consumption : अपने देश में तेजी से मोबाइल यूजर बढ़ रहे हैं. डेटा की भी खूब खपत हो रही है. इस मामले में भारत विकसित देश अमेरिका और चीन से भी आगे निकल चुका है. भारतीय स्मार्टफोन यूजर हर महीने औसतन 37GB मोबाइल डेटा खर्च कर रहे हैं. यानी प्रत्येक व्यक्ति हर रोज करीब 1.23 जीबी डेटा की खपत कर रहा है. आने वाले समय में डेटा की खपत और बढ़ेगी. साल 2031 तक देश में 5G यूजर्स की संख्या 111 करोड़ के पार हो जाएगी.
हाल ही में जारी स्वीडिश कंपनी एरिक्सन की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2031 तक भारत के कुल मोबाइल उपभोक्ताओं में से करीब 81% लोग 5G इंटरनेट का प्रयोग करेंगे. देश के कोने-कोने तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है. इससे डेटा की खपत में भी इजाफा हुआ है. 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) तकनीक का ज्यादा विस्तार हो रहा है. लोगों को बिना केबल या वायर के ही फास्ट वाई-फाई की सुविधा मिल रही है.
डेटा खपत में भारत काफी आगे निकल चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का एक आम स्मार्टफोन यूजर हर महीने करीबे 22GB डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत में यह 37GB है. यानी भारतीय लोग वैश्विक औसत से करीब 68 प्रतिशत ज्यादा डेटा का प्रयोग का प्रयोग कर रहे हैं. अनुमान है कि साल 2031 तक हर भारतीय महीने में करीब 70GB डेटा का इस्तेमाल करेगा. जबकि उस दौरान वैश्विक औसत 42GB ही होगा.
देश में 43 करोड़ 5G यूजर : रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G का तेजी से विस्तार हो रहा है. साल 2025 के अंत तक देश में कुल 43 करोड़ 5G यूजर रिकॉर्ड किए गए थे. साल 2031 तक यह संख्या 111 करोड़ तक पहुंच सकती है. वहीं दुनिया में जितने भी लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से करीब आधे लोगों ने अब 4G छोड़कर 5G कनेक्शन ले लिया है. हालांकि 4G नेटवर्क का अभी भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है.
साल 2031 तक दुनिया में होंगे 600 करोड़ 5G यूजर : भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी तेजी से 5G उपभोक्ता बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 के शुरुआती 3 महीनों यानी जनवरी से लेकर मार्च तक ही पूरी दुनिया में 5G यूजर्स की कुल संख्या 300 करोड़ के पार पहुंच गई. इन्हीं तीन महीनों के दौरान 16 करोड़ 20 लाख नए लोगों ने भी 5G को चुना. साल 2031 तक इसमें और भी इजाफा होगा. कुल 5G यूजर्स 600 करोड़ तक हो सकते हैं.
अब नए इंफास्ट्रक्चर से मिल रहा 5G : लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां तेजी से काम कर रहीं हैं. पहले 5G नेटवर्क पुराने 4G टावरों और इंफास्ट्रक्चर के ही सहारे था. इस व्यवस्था को नॉन स्टैंडअलोन के नाम से जाना जाता था. अब इसमें काफी बदलाव आया है. अब कंपनियां 5G के लिए नया इंफास्ट्रक्चर विकसित कर रहीं है. इसे 5G स्टैंडअलोन (SA) के नाम से जाना जाता है. इससे ग्राहकों को कई प्रीमियम सुविधाएं मिल रहीं हैं.
390 से अधिक कंपनियां दे रहीं 5G सेवा : रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में 390 से अधिक इंटरनेट और मोबाइल कंपनियों ने 5G सेवा की शुरुआत की है. इनमें से 90 कंपनियां इस सेवा के लिए एकदम नए इंफास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहीं हैं. साल 2025 में पूरी दुनिया में जितने भी मोबाइल डेटा का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया गया, उसका करीब 48% हिस्सा 5G नेटवर्क से ही चला. साल 2031 तक यह बढ़कर 85% हो जाएगा.
अमेरिका-चीन जापान में बढ़ेंगे उपभोक्ता : रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में 4G नेटवर्क काफी पुराना हो जाएगा. अमीर देशों में काफी लोग 5G नेटवर्क से जुड़ेंगे. पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तर-पूर्वी एशिया के चीन-जापान जैसे देशों में साल 2031 तक प्रत्येक 10 में 9 लोग 5G नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएंगे. यानी इन देशों में 90% से ज्यादा 5G यूजर होंगे. सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा.
पसंद के अनुसार सुविधाएं दे रहीं कंपनियां : रिपोर्ट बताती है कि कंपनियां अब सभी को एक ही तरह के इंटरनेट कनेक्शन देने से बच रहीं हैं. वे ग्राहकों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग सेवाएं दे रहीं हैं. इनमें नेटवर्क स्लाइसिंग, गारंटीड क्वालिटी ऑफ सर्विस, डिफरेंशिएटेड कनेक्टिविटी आदि स्कीम शामिल हैं. नवंबर 2025 में इंटरनेटकनेक्शन के लिए दुनियाभर में कुल 65 योजनाएं थीं. अब इनकी संख्या 84 हो गई है.
5G स्टैंडअलोन (SA) नेटवर्क वाली कंपनियां बढ़ीं : रिपोर्ट बताती है कि आगामी समय में वाहनों और स्मार्ट शहरों में खुद काम करने वाले एआई सिस्टम लग जाएंगे. ये आपस में 5G नेटवर्क से जुड़ेंगे. इसी वजह से पूरी दुनिया में 5G स्टैंडअलोन (SA) नेटवर्क का चलन बढ़ा है. कंपनियां नेटवर्क का एक खास हिस्सा रिजर्व करके देने वाली स्कीम 'नेटवर्क स्लाइसिंग' आदि का लाभ भी दे रहीं हैं.
स्पीड के हिसाब से चार्ज कर रहीं कंपनियां : रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां इंटरनेट स्पीड के हिसाब से चार्ज ले रहीं हैं. कम स्पीड वाले इंटरनेट के लिए कम रुपये देने होते हैं. स्पीड अधिक होने पर ज्यादा चार्ज पड़ता है. बिना केबल के घर-आफिस तक 5G इंटरनेट पहुंचाने वाली फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) का चलन बढ़ा है. ऐसी सेवाएं देने वाली कंपनियों का शेयर जून 2025 में 57% था. अब यह 71% पर पहुंच गया है. पिछले 4 साल में यह बड़ी बढ़त है.
इंटरनेट यूजर के व्यवहार में भी आया बदलाव : पहले के इंटरनेट यूजर ज्यादातर वीडियो डाउनलोडिंग करने, ऑनलाइन फिल्में देखने, ऑफिस के कामों के लिए जानकारी जुटाने आदि के लिए ही इंटरनेट का प्रयोग करते रहे हैं. अब यूजर्स के व्यवहार में काफी बदलाव आया है. रिपोर्ट के अनुसार अब लोग स्मार्टफोन ऐप्स का इस्तेमाल करने, सोशल मीडिया पर खुद की रील्स-वीडियो अपलोड करने आदि के लिए डेटा का इस्तेमाल करने लगे हैं. साल 2031 तक अपलोडिंग 3 गुना तक बढ़ सकती है.
गुजरात में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा की खपत : भारत सरकार के संचार मंत्रालय की ओर से जून 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के लोग सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा खर्च करते हैं. इस राज्य में प्रत्येक आदमी एक महीने में 28.5GB डेटा खर्च करता है. बिहार दूसरे स्थान पर है. यह प्रति व्यक्ति महीने में 24.2GB डेटा खर्च करता है. इसी तरह यूपी में प्रति व्यक्ति एक महीने में 23.9GB, तमिलनाडु में 23.7GB, महाराष्ट्र में 23.3GB, कर्नाटक में 21.8GB, हरियाणा में 21.1GB और दिल्ली में 14.9GB डेटा खर्च करता है.
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