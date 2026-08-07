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ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में नहीं भारत, डिजिटल कॉमर्स और नई टेक्नोलॉजी से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार डिजिटल कॉमर्स को पूरी तरह समर्थन देती है.

Union Minister Piyush Goyal at the BRICS meeting
ब्रिक्स बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Source - PIB)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 6:36 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत की प्राथमिकताओं को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ब्रिक्स करेंसी जैसी किसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं करता, जबकि डिजिटल कॉमर्स और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. गोयल ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को आसान, डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाकर छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए नए बाजार और अवसर तैयार किए जा सकते हैं.

ब्रिक्स करेंसी पर भारत का रुख स्पष्ट: ब्रिक्स करेंसी के मुद्दे पर गोयल ने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में नहीं है और ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं करता. उन्होंने कहा कि भारत का जोर इसके बजाय व्यापार को आसान बनाने, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल, निवेश बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर है. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान नई तकनीक, एमएसएमई, डिजिटल कॉमर्स, सेवा क्षेत्र और पर्यटन को आर्थिक विकास के नए इंजन के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिखाई दे रहा है. सरकार का लक्ष्य छोटे कारोबारियों और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़कर छोटी वस्तु, बड़ा बाजार की अवधारणा को मजबूत करना है. इससे भारत के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए निर्यात, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

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'निवेश बढ़ाने और नई तकनीक के माध्यम से रोजगार': पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के बीच उद्योग और वाणिज्य से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए. उद्योग मंत्रियों की बैठक में निवेश बढ़ाने और नई तकनीक के माध्यम से रोजगार एवं आर्थिक अवसर पैदा करने पर व्यापक चर्चा हुई. विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकों का इस्तेमाल ब्रिक्स देशों की औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए किस तरह किया जा सकता है. इस पर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के जरिए नए रोजगार, नए व्यवसाय और निवेश के अवसर पैदा किए जा सकते हैं. ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है. गोयल ने कहा बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई और अच्छे निर्णयों तक पहुंचने में सफलता मिली.

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एमएसएमई के लिए आसान फाइनेंसिंग और डिजिटल व्यापार पर जोर: वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में भारत ने विशेष रूप से एमएसएमई और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मजबूत करने का मुद्दा उठाया. गोयल ने कहा कि आने वाले समय में ब्रिक्स देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अधिक सुगम बनाने की जरूरत है. आयात-निर्यात की प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय के साथ छोटे कारोबारियों को पर्याप्त फाइनेंसिंग उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि बैंकिंग और अन्य वित्तीय माध्यमों के जरिए छोटे उद्योगों को निवेश और वित्तीय सहायता आसानी से मिले, यह सुनिश्चित करना जरूरी है. इसके साथ ही आपसी व्यापार को पेपरलेस बनाने और डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रक्रियाओं को ऑनलाइन एवं सरल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. गोयल ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ छोटे कारोबारियों को मिल सकता है. छोटी वस्तु को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने की क्षमता ई-कॉमर्स में है. यदि भारत के छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचाया जाए, तो इससे निर्यात और रोजगार दोनों में वृद्धि हो सकती है.

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हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल को मिलेगा वैश्विक बाजार: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल कॉमर्स को पूरी तरह समर्थन देती है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सामान ई-कॉमर्स के माध्यम से दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए नीतिगत स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने एफडीआई कानून में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिससे डिजिटल और ई-कॉमर्स के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि भारत के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फुटवियर और रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं को डिजिटल कॉमर्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है. इससे छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म उद्योगों के लिए नए ग्राहक और नए बाजार खुलेंगे.

सेवा क्षेत्र बनेगा विकास और रोजगार का बड़ा आधार: गोयल ने कहा कि आने वाले समय में सेवा क्षेत्र की भूमिका और महत्वपूर्ण होने वाली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों के आने के बावजूद पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और अन्य सेवाओं का महत्व कम नहीं होगा. बल्कि तकनीक इन क्षेत्रों को और मजबूत करने का काम करेगी. उन्होंने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बताते हुए कहा कि भारत जैसे देशों को पर्यटन के विस्तार से व्यापक लाभ मिल सकता है. ब्रिक्स देशों से आए प्रतिनिधियों ने भारत की हॉस्पिटैलिटी की भी सराहना की. गोयल के अनुसार, कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने भारत में आकर होटल स्थापित करने में भी रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि भारत की 'अतिथि देवो भवः' की भावना और मेहमानों को दिए जाने वाले अनुभव को विदेशी प्रतिनिधियों ने महसूस किया. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान इस तरह के अनुभव भारत की सकारात्मक छवि को दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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