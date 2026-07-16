उत्तराखंड के लिपुलेख से व्यापार के लिए भारत को चीन से नहीं मिली अनुमति, सामान छोड़ लौटे व्यापारी
अंतराष्ट्रीय व्यापार के लिए चीन से नेपाल को मिली मंजूरी, भारत को मिला इंतजार,भारत-चीन व्यापार शुरू न होने से गुंजी में सामान छोड़ लौटे व्यापारी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 16, 2026 at 9:54 PM IST
पिथौरागढ़: भारत चीन व्यापार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. जहां नेपाल की सामान की अनुमति मिली है, तो वहीं भारत को अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है. नेपाल के व्यापारियों को तिब्बत की पुरंग मंडी में कारोबार की अनुमति मिल गई है, लेकिन भारतीय व्यापारी अब भी चीन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. लिपुलेख दर्रे से भारत-तिब्बत व्यापार शुरू नहीं होने से गुंजी में रखा करीब 3 हजार क्विंटल गुड़ और मिश्री लगातार बारिश और सीलन के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच गया है.
चीन की नहीं मिली अंतिम मंजूरी: बता दें कि कोरोनाकाल के बाद इस साल भारत-तिब्बत व्यापार दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी थी. तकलाकोट व्यापार के लिए 134 भारतीय व्यापारियों ने आवेदन किया है. प्रशासन अब तक 100 व्यापारियों और उनके सहायकों को ट्रेड पास जारी कर चुका है. व्यापारियों को 8 जुलाई को तकलाकोट (पुरंग) रवाना होना था, लेकिन चीन की अंतिम मंजूरी नहीं मिलने से पूरा कार्यक्रम रूक गया.
गुंजी में छोड़कर धारचूला लौट आए व्यापारी: इस बीच 11 जलाई को 28 से ज्यादा व्यापारी सामान गुंजी में छोड़कर धारचूला लौट आए. व्यापारियों का कहना है कि गुंजी में खाने-पीने और अन्य जरूरी संसाधनों की कमी है. जब तक चीन की ओर से आगे बढ़ने का आदेश नहीं मिलता, वहां रुकने का कोई मतलब नहीं है. अब वो अनुमति मिलते ही दोबारा गुंजी पहुंचेगे.
"भारतीय व्यापारियों को बिना सामान के तिब्बत जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है. चीन की ओर से जवाब का इंतजार है."- आशीष जोशी, एसडीएम धारचूला
गौर हो कि लिपुलेख दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच सदियों से पारंपरिक व्यापार होता रहा है. साल 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद व्यापार बंद हो गया था. बाद में 1992 में तकलाकोट (पुरंग) मंडी के जरिए व्यापार फिर शुरू हुआ. कोरोना महामारी के दौरान 2019 के बाद यह व्यापार फिर बंद हो गया. 6 साल बाद व्यापार शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन चीन की मंजूरी अटकने से अनिश्चितता बढ़ गई है.
भारत-तिब्बत ट्रेड पास सामान्य पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि सीमा व्यापार से जुड़े पंजीकृत व्यापारियों, उनके सहायकों, पोर्टर, कुली और म्यूल (खच्चर) चालकों को जारी किया जाता है. पास बनवाने के लिए आवेदक का नाम सीमा व्यापार या पंजीकृत व्यापारी सूची में होना जरूरी है. इसके बाद आवेदन ट्रेड कार्यालय या जिला प्रशासन के पास जमा किया जाता है.
आवेदन मिलने पर एसआईबी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच) समेत अन्य सुरक्षा और प्रशासनिक जांच होती है. सभी मंजूरियां मिलने के बाद ट्रेड पास जारी किया जाता है. इसके लिए पहचान पत्र, स्थानीय निवासी या व्यापारी प्रमाण, व्यापार पंजीकरण दस्तावेज, फोटो और सुरक्षा क्लीयरेंस से जुड़े रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है. उसके बाद ही व्यापार के पास बनाए जाते हैं.
अंतिम दस्तावेजों की सूची संबंधित जिला प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार तय होती है. साल 2019 में इस मार्ग से करीब तीन करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपए का निर्यात और 1.90 करोड़ रुपए का आयात शामिल था. अब सड़क और आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यापार फिर शुरू होने जा रहा है, ऐसे में इस आंकड़े के काफी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
तिब्बत की तकलाकोट मंडी में ही पड़ा है सामान: व्यापार बंद होने के कारण कई भारतीय व्यापारी अपना सामान तिब्बत की तकलाकोट मंडी में ही छोड़ आए थे. पिछले 6 साल से करीब 45 व्यापारियों का एक करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान वहां फंसा हुआ है. अब व्यापार शुरू होने से इन व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे अपना सामान वापस ला सकेंगे या उसे बेच सकेंगे.
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