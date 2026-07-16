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उत्तराखंड के लिपुलेख से व्यापार के लिए भारत को चीन से नहीं मिली अनुमति, सामान छोड़ लौटे व्यापारी

पिथौरागढ़: भारत चीन व्यापार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. जहां नेपाल की सामान की अनुमति मिली है, तो वहीं भारत को अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है. नेपाल के व्यापारियों को तिब्बत की पुरंग मंडी में कारोबार की अनुमति मिल गई है, लेकिन भारतीय व्यापारी अब भी चीन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. लिपुलेख दर्रे से भारत-तिब्बत व्यापार शुरू नहीं होने से गुंजी में रखा करीब 3 हजार क्विंटल गुड़ और मिश्री लगातार बारिश और सीलन के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच गया है.

चीन की नहीं मिली अंतिम मंजूरी: बता दें कि कोरोनाकाल के बाद इस साल भारत-तिब्बत व्यापार दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी थी. तकलाकोट व्यापार के लिए 134 भारतीय व्यापारियों ने आवेदन किया है. प्रशासन अब तक 100 व्यापारियों और उनके सहायकों को ट्रेड पास जारी कर चुका है. व्यापारियों को 8 जुलाई को तकलाकोट (पुरंग) रवाना होना था, लेकिन चीन की अंतिम मंजूरी नहीं मिलने से पूरा कार्यक्रम रूक गया.

गुंजी में छोड़कर धारचूला लौट आए व्यापारी: इस बीच 11 जलाई को 28 से ज्यादा व्यापारी सामान गुंजी में छोड़कर धारचूला लौट आए. व्यापारियों का कहना है कि गुंजी में खाने-पीने और अन्य जरूरी संसाधनों की कमी है. जब तक चीन की ओर से आगे बढ़ने का आदेश नहीं मिलता, वहां रुकने का कोई मतलब नहीं है. अब वो अनुमति मिलते ही दोबारा गुंजी पहुंचेगे.

"भारतीय व्यापारियों को बिना सामान के तिब्बत जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है. चीन की ओर से जवाब का इंतजार है."- आशीष जोशी, एसडीएम धारचूला

गौर हो कि लिपुलेख दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच सदियों से पारंपरिक व्यापार होता रहा है. साल 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद व्यापार बंद हो गया था. बाद में 1992 में तकलाकोट (पुरंग) मंडी के जरिए व्यापार फिर शुरू हुआ. कोरोना महामारी के दौरान 2019 के बाद यह व्यापार फिर बंद हो गया. 6 साल बाद व्यापार शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन चीन की मंजूरी अटकने से अनिश्चितता बढ़ गई है.