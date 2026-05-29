हर 100 में से 69 जोड़े कर रहे 'गर्भनिरोधक' का इस्तेमाल, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में जागरूकता का बड़ा खुलासा!
स्वास्थ्य मंत्रालय की NFHS-6 रिपोर्ट के अनुसार देश की प्रजनन दर 2.0 पर स्थिर है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : May 29, 2026 at 6:42 PM IST
नई दिल्ली: आज भारत में हर 100 योग्य जोड़ों में से 69 जोड़े अनचाहे गर्भ से बचने और बच्चों के जन्म में सुरक्षित अंतर रखने के लिए गर्भनिरोधक के आधुनिक या पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) में यह बात कही गई है. पिछले सर्वे (NFHS-5) में यह संख्या करीब 67 थी.
NFHS-6 का आयोजन साल 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसमें मुंबई का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS) मुख्य एजेंसी थी. देश के 715 जिलों के करीब 6.79 लाख परिवारों के बीच किए गए इस सर्वेक्षण से आबादी, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण के संकेतकों पर बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े मिलते हैं. ये आंकड़े जिला स्तर तक योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करते हैं.
From awareness to action, maternal healthcare services across the country continue to strengthen.— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) May 29, 2026
NFHS-6 showcases positive progress in maternal nutrition, reflecting sustained efforts towards ensuring healthier pregnancies and improved well-being for mothers.#NFHS… pic.twitter.com/OfmIA01R4T
सुरक्षित मातृत्व, संस्थागत प्रसव
NFHS-6 देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधारों को रेखांकित करता है. देश में 95.9 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली. वहीं, गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में देखभाल पाने वाली माताओं की संख्या 70.0 प्रतिशत से बढ़कर 76.2 प्रतिशत हो गई है. कम से कम चार बार प्रसव पूर्व जांच कराने वाली माताओं की संख्या भी 58.5 प्रतिशत से बढ़कर 65.2 प्रतिशत हो गई है, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर निरंतरता को दर्शाती है.
अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसव 88.6 प्रतिशत से बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गए हैं, जो भारत को इस मामले में पूर्ण कवरेज के और करीब ले जाता है. कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में होने वाले जन्म का आंकड़ा 89.4 प्रतिशत से सुधरकर 91.3 प्रतिशत हो गया है. इसके अलावा, डिलीवरी के दो दिनों के भीतर डॉक्टर, नर्स, एलएचवी, एएनएम या अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नवजात शिशुओं की प्रसवोत्तर देखभाल का स्तर भी 79.1 प्रतिशत से सुधरकर 85.3 प्रतिशत हो गया है.
NFHS-6 reflects encouraging progress in maternal healthcare across the country.— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) May 29, 2026
Improved access to antenatal care and timely postnatal support for mothers highlights the continued strengthening of healthcare services for women during pregnancy and after childbirth.
Every step… pic.twitter.com/Bx5ZsyuUVN
मातृ पोषण के संकेतकों में भी उल्लेखनीय सुधार
गर्भावस्था के दौरान 100 दिन या उससे अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड (IFA) की गोलियां लेने वाली माताओं की संख्या 44.1 प्रतिशत से बढ़कर 54.9 प्रतिशत हो गई है. वहीं, 180 दिन या उससे अधिक समय तक ये गोलियां खाने वाली महिलाओं का आंकड़ा 26.0 प्रतिशत से बढ़कर 37.8 प्रतिशत पर पहुंच गया है.
यह सुधार देश भर में मजबूत होते पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाता है. यह प्रगति जननी सुरक्षा योजना (JSY), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK), और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी सरकारी योजनाओं को पूरी ताकत से जमीन पर लागू करने की वजह से मुमकिन हुई है.
इन कार्यक्रमों ने प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के दायरे को बढ़ाया है. साथ ही, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय बेहतर इलाज सुनिश्चित किया है, जिससे सुरक्षित मातृत्व और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी आदतों को बढ़ावा मिला है.
#HealthForAll— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) May 29, 2026
Union Health Ministry Releases National Family Health Survey – 6
NFHS-6 Reflects India’s Accelerated Progress in Maternal and Child Health, Nutrition and Financial Protection
Institutional Deliveries Reach 90.6%
ANC Coverage increases from 92.6% to 95.9%
Any… pic.twitter.com/9aSHU2RYua
बाल टीकाकरण में सफलता
भारत पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य की ओर लगातार मजबूत कदम बढ़ा रहा है. वैक्सीनेशन कार्ड के आधार पर, 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का दायरा 83.8 प्रतिशत से बढ़कर 87.1 प्रतिशत हो गया है. कम से कम 95.6 प्रतिशत बच्चों को अधिकांश टीके सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए लगाए गए, जो सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति आम जनता के बढ़ते भरोसे को साबित करता है.
12 से 23 महीने की उम्र के बच्चों में कोई भी एक टीका लगने की दर लगातार 96 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, जबकि प्रमुख टीकों के मामले में भी बड़ा सुधार दर्ज किया गया है. रोटावायरस (rotavirus) के टीकाकरण के दायरे में भारी उछाल आया है और यह 36.4 प्रतिशत से बढ़कर 85.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है. इसके अलावा, खसरे के टीके की दूसरी खुराक का दायरा भी 58.6 प्रतिशत से काफी बढ़कर 71.8 प्रतिशत हो गया है.
इस सर्वे में बाल स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुख्य संकेतकों में भी सुधार दर्ज किया गया है. बच्चों में तीव्र श्वसन संक्रमण (ARI) के लक्षणों की दर 2.8 प्रतिशत से घटकर 1.9 प्रतिशत रह गई है, जबकि गंभीर दस्त की दर भी घटकर 0.5 प्रतिशत पर आ गई है.
ये सभी सुधार समर्पित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा और एएनएम) द्वारा आखिरी छोर तक दी जाने वाली सेवाओं, मजबूत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू-विन जैसे डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) व अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत जनता की सक्रिय भागीदारी की वजह से संभव हुए हैं.
Union Health Ministry Releases National Family Health Survey – 6— PIB India (@PIB_India) May 29, 2026
► NFHS-6 Reflects India’s Accelerated Progress in Maternal and Child Health, Nutrition and Financial Protection
► Institutional Deliveries Reach 90.6%
► ANC Coverage increases from 92.6% to 95.9%
► Any… pic.twitter.com/8cNR0S5cpE
चाइल्ड न्यूट्रिशन के परिणामों में सुधार
सर्वेक्षण की अवधि के दौरान छह महीने से कम उम्र के लगभग 95.6 प्रतिशत बच्चे स्तनपान करते हुए पाए गए. इसके अलावा, जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाले तीन साल से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत लगभग 10 प्रतिशत सुधरकर 41.8 प्रतिशत से बढ़कर 50.1 प्रतिशत हो गया है.
पांच साल से कम उम्र के बच्चों में नाटापन (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) काफी घटकर 35.5 प्रतिशत से 29.3 प्रतिशत पर आ गया है, जो दीर्घकालिक पोषण परिणामों में सुधार को दर्शाता है. नाटेपन की दर में आई यह बड़ी गिरावट भारत में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके पोषण के स्तर में आए लंबे समय के बदलाव का एक मजबूत सबूत है.
गंभीर रूप से कमजोर या दुबलेपन का आंकड़ा 7.7 प्रतिशत से तेजी से घटकर 5.2 प्रतिशत रह गया है. वहीं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कम वजन (Underweight) की दर भी 32.1 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 31.8 प्रतिशत दर्ज की गई है.
शिशुओं और छोटे बच्चों को खाना खिलाने की आदतों में भी सुधार देखा गया है. मां के दूध के साथ-साथ ठोस या अर्ध-ठोस (सेमी-सॉलिड) आहार पाने वाले 6 से 8 महीने के बच्चों की संख्या 45.9 प्रतिशत से बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो गई है.
ये सभी सुधार विभिन्न मंत्रालयों के साझा प्रयासों की वजह से संभव हुए हैं, जिनमें 'पोषण अभियान' (POSHAN Abhiyaan), 'सक्षम आंगनवाड़ी' और 'पोषण 2.0' जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं. इसे आईसीडीएस (ICDS) के तहत मजबूत की गई सेवा वितरण प्रणाली का भी समर्थन मिला है.
इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत की गई अन्य कोशिशों जैसे- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण पुनर्वास केंद्र (NRCs), 'मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन' (MAA), शिशु और युवा बाल आहार व्यवस्था, आयरन और फोलिक एसिड की खुराक और बच्चों के विकास की निगरानी (ग्रोथ मॉनिटरिंग) ने भी इन बेहतर नतीजों को हासिल करने में योगदान दिया है.
स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार
पारिवारिक स्तर पर हेल्थ इंश्योरेंस (स्वास्थ्य बीमा) और फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा 41.0 प्रतिशत से काफी बढ़कर 60.2 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी स्वास्थ्य सेवाओं में वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाती है.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) जैसी प्रमुख योजनाओं ने विशेष रूप से कमजोर और जरूरतमंद आबादी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है. स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आया यह विस्तार देश भर में सभी के लिए समान रूप से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज) सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है.
महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन
NFHS-6 के आंकड़ों में महिलाओं के डिजिटल जुड़ाव और वित्तीय सशक्तिकरण में लगातार हो रही प्रगति दर्ज की गई है. इंटरनेट का कभी भी इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गई है. खुद के उपयोग के लिए बैंक या बचत खाता रखने वाली महिलाओं की संख्या 78.6 प्रतिशत से बढ़कर 89.0 प्रतिशत हो गई है. खुद का मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं का आंकड़ा भी 53.9 प्रतिशत से बढ़कर 63.6 प्रतिशत पर पहुंच गया है.
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के तहत चलाई जा रही 'मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम' (MHS) और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत मिलने वाले सस्ते सेनेटरी उत्पादों की मदद से 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान स्वच्छता के सुरक्षित साधनों का उपयोग 77.6 प्रतिशत से बढ़कर 79.2 प्रतिशत हो गया है. इन सरकारी पहलों ने देश में सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता के तरीकों के प्रति जागरूकता, पहुंच और उन्हें अपनाने की आदत को काफी बढ़ावा दिया है.
प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर लगातार ध्यान
NFHS-6 स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में नीतियां बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है. इसके परिणाम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और जरूरी सेवाओं तक पहुंच में लगातार हो रहे फायदों को दर्शाते हैं.
इसके साथ ही, गैर-संचारी रोगों (गैर-छूत की बीमारियां जैसे बीपी, शुगर आदि) का बढ़ना, लाइफस्टाइल से जुड़े खतरे और वयस्कों में एक तरफ कुपोषण तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ मोटापा व अधिक वजन जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं. ये चुनौतियां इस बात पर जोर देती हैं कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारियों से बचाव वाली स्वास्थ्य सेवाओं), व्यवहार में बदलाव और संतुलित पोषण की रणनीतियों पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है.
इसे भी पढ़ेंः