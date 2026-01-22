ETV Bharat / bharat

इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज का महाकुंभ: दोनों टीमें पहुंची रायपुर, फैंस में जबरदस्त उत्साह, कल महामुकाबला

T20 सीरीज का पहला मैच जीतकर, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना रखी है.

India New Zealand T20 Series
कल महामुकाबला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
रायपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में कल खेल जाएगा. मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में दीवानगी अपने चरम पर है. पूरा रायपुर शहर क्रिकेट के रंग में रंग चुका है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें रायपुर पहुंच गई है. एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें होटल के लिए रवाना किया गया.


इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच कल

खिलाड़ियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. रायपुर एयरपोर्ट के बाहर और भीतर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. एयरपोर्ट से लेकर टीम होटल तक के रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही. जवानों ने घेरा बनाकर खिलाड़ियों को बस तक पहुंचाया और ट्रैफिक को नियंत्रित किया, ताकि टीम का काफिला बिना किसी बाधा के होटल के लिए निकल सके.

कल महामुकाबला (ETV Bharat)


क्रिकेट प्रेमियों में दिखा जबरदस्त उत्साह

जैसे ही खिलाड़ियों के रायपुर पहुंचने की खबर मिली, एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी जमा हो गए। अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार दिखे। हालांकि, भीड़ अधिक होने के कारण कुछ प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। कुछ दर्शकों ने प्रशासन की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे प्रशंसक अपने हीरो को आसानी से देख पाते। जहाँ झलक पाने वाले लोग खुश दिखे, वहीं भीड़ की वजह से कई लोग मायूस होकर लौटे.



स्टेडियम में सजेगा मुकाबला, टिकटों की रही भारी मांग

कल शनिवार को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. शहर में मैच को लेकर जबरदस्त क्रेज है. कई क्रिकेट प्रेमियों ने बताया कि उन्होंने पहले ही टिकट बुक कर लिए हैं, और वे स्टेडियम जाकर टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाएंगे. वहीं, बड़ी संख्या में ऐसे फैंस भी दिखे जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, जिससे वे थोड़े उदास नजर आए.


सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया

पांच मैचों की इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से बढ़त बनाए हुए है. पहला मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं. रायपुर में होने वाले इस दूसरे मैच को जीतकर भारत सीरीज में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगा. दर्शकों का भी यही मानना है कि टीम इंडिया कल के मैच में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देगी और जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतरेगी.

