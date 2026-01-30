वेस्ट मैनेजमेंट से सर्कुलर Economy वाला देश बनेगा भारत; 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, उल्लंघन पर मिलेगी सजा
केंद्रीय पर्यावरण-वन-जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने SWM रूल्स 2026 को नोटिफाई किया, जहां से निकलेगा कचरा वहीं पर होगी छंटाई.
Published : January 30, 2026 at 6:00 PM IST
हैदराबाद : कचरा प्रबंधन की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है. ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की जगह लेंगे. यह कदम भारत को सर्कुलर Economy वाला देश बनाने की रणनीति के तहत उठाया गया है.
इस नियम के तहत कचरे को अच्छी तरह से अलग करने और उनके मैनेजमेंट पर खासा जोर दिया गया है. अहम बात ये है कि अब जहां से कचरा निकलता है वहीं पर इन्हें 4 अलग-अलग श्रेणियों में छांटना होगा. इसकी जिम्मेदारी संस्थानों और निकायों की होगी. इसके अलावा आम लोगों को भी सचेत रहना होगा.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नोटिफाई किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रूल्स एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे. ये नियम एक दशक पुराने साल 2016 की जगह लाए जा रहे हैं. ये नोटिफिकेशन एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986 के तहत जारी किए गए हैं.
श्रोत पर ही 4 श्रेणियों में सॉलिड वेस्ट की होगी छंटाई : नए नियम के तहत जिस जगह या निकाय से कचरा निकलता है वहीं पर 4 श्रेणियों में उन्हें अलग-अलग करना अनिवार्य होगा. कूड़े को गीले, सूखे, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट में अलग करना होगा. अब बारी-बारी से कूड़े की इन 4 कैटेगरी के बारे में विस्तार से जानते हैं...
गीला कचरा : गीले कचरे में किचन से निकलने वाले वेस्ट शामिल हैं. जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, मीट, फूल आदि. इन्हें पास की जगह पर बायो मीथेनेशन के जरिए खाद बनाया जाएगा या अन्य तरीके से इनका प्रबंधन किया जाएगा.
सूखा कचरा : सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, मेटल, कांच, लकड़ी और रबर आदि शामिल हैं. इन्हें छांटने और रीसाइक्लिंग के लिए मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) में ले जाया जाएगा. MRF एक विशेष केंद्र या संयंत्र होता है, जहां एकत्रित मिश्रित सूखे कचरे को वैज्ञानिक विधि से रीसाइकिल किया जाता है.
सैनिटरी कचरा : इस श्रेणी में आने वाले कचरे डायपर, सैनिटरी टॉवल, टैम्पोन, कंडोम या खून से दूषित सामग्री आदि के रूप में होते हैं. इन्हें अलग से स्टोर किया जाएगा. इन्हें किसी कागज आदि में लपेटकर स्टोर किया जाएगा.
विशेष देखभाल कचरा : इसमें पेंट के डिब्बे, बल्ब, मरकरी थर्मामीटर और दवाइयां आदि शामिल हैं. इन्हें ऑथराइज़्ड एजेंसियां इकट्ठा करेंगी. ये इसे निर्धारित कलेक्शन सेंटर पर जमा करेंगी. इसके बाद इनका प्रबंधन किया जाएगा.
ज्यादा कचरा निकालने वाली कंपनियों पर सख्ती : नए नियम में बल्क वेस्ट जनरेटर (जिस संस्थान से ज्यादा कचरा निकलता है) पर खासा ध्यान दिया गया है. ये वे कंपनियां हैं जहां 100 किलो से ज्यादा कचरा रोजाना निकलता है. ऐसी कंपनियों को फ्लोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा होता है. ऐसी कंपनियों को अब वहीं पर कचरे का प्रबंधन करना होगा. नए नियम से इन पर सख्ती बढ़ेगी.
ऐसा न करने पर कंपनियों को एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जेनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EBWGR) सर्टिफिकेट लेना होगा. इससे वे अपनी कंपनी के कचरे के लिए कानूनी तौर पर खुद ही जिम्मेदार होंगे. उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर कचरे के सुरक्षित संग्रह और इससे निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी.
यह भी पढ़ें : चीन को पछाड़ कर भारत कैसे बना चावल उत्पादन में नंबर-1? दुनिया का 28% धान हमारे किसानों ने उगाया
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग : सख्ती से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रूल्स का पालन न करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति ली जाएगी. बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने, गलत रिपोर्टिंग करने या कूड़े का गलत मैनेजमेंट करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा. जिससे किसी उत्पाद के निर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक उसकी ट्रैकिंग करेगा. यह पोर्टल वेस्ट बनने, इकट्ठा करने, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनल डिस्पोजल के बारे में जानकारी देगा.
इंडस्ट्रीज द्वारा रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (RDF) का इस्तेमाल : इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए ये नियम वेस्ट फैसिलिटीज के आसपास 'बफर जोन' के लिए ग्रेडेड क्राइटेरिया मुहैया कराएंगे. इससे लोकल अथॉरिटीज तेजी से से जमीन का का बंटवारा कर सकेगी.
इसके अलावा, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के 100 km के अंदर मौजूद इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सीमेंट भट्ठों को अब अपनी फ्यूल की जरूरत का कम से कम 5% से 15% रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (RDF) से पूरा करना होगा. मतलब अपशिष्ट से उन्हें इतने प्रतिशत ईंधन बनाने होंगे.
लैंडफिलिंग पर रोक, पुराने वेस्ट डंपसाइट में सुधार : नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम से लैंडफिलिंग (कचरा डालने के लिए बनाई गई जगह या गड्ढा) पर रोक बढ़ेगी. पुराने वेस्ट डंपसाइट साफ भी हो सकेंगे. सिर्फ नॉन-रीसाइकिल होने वाला वेस्ट और इनर्ट मटीरियल (निष्क्रिय या स्थिर सामग्री) को ही लैंडफिलिंग किया जाएगा.
कचरे को अलग न करने पर इसकी फीस काफी ज्यादा देनी होगी. यह वेस्ट को ठीक से संभालने के खर्च से काफी ज्यादा होगी. स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से इसकी सालाना ऑडिट की जाएगी.
पहाड़ी इलाकों और आइलैंड्स के लिए खास नियम : SWM में पहाड़ी इलाकों और आइलैंडस (भूमि का वह हिस्सा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है) के लिए खास नियम निर्धारित किए गए हैं. इसके तहत इन जगहों की लोकल बॉडीज टूरिस्ट पर यूजर फीस भी लगा सकती है.
ये भी पढ़ें
- दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार? भारत 16वें पर क्यों, अमेरिका-चीन जैसे सुपर पावर देशों की रैंकिंग खराब
- UGC के 'काले कानून' पर क्यों मचा इतना बवाल; क्या वाकई जनरल स्टूडेंट के साथ भेदभाव कर रहे नए नियम?
- प्लेन क्रैश... अजित पवार से पहले देश ने खोईं कई बड़ी हस्तियां, पढ़िए- ऐसे हादसों ने कब-कब लोगों को झकझोरा