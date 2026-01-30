ETV Bharat / bharat

वेस्ट मैनेजमेंट से सर्कुलर Economy वाला देश बनेगा भारत; 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, उल्लंघन पर मिलेगी सजा

एक अप्रैल से लागू होगा कचरा प्रबंधन का नया नियम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हैदराबाद : कचरा प्रबंधन की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है. ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की जगह लेंगे. यह कदम भारत को सर्कुलर Economy वाला देश बनाने की रणनीति के तहत उठाया गया है.

इस नियम के तहत कचरे को अच्छी तरह से अलग करने और उनके मैनेजमेंट पर खासा जोर दिया गया है. अहम बात ये है कि अब जहां से कचरा निकलता है वहीं पर इन्हें 4 अलग-अलग श्रेणियों में छांटना होगा. इसकी जिम्मेदारी संस्थानों और निकायों की होगी. इसके अलावा आम लोगों को भी सचेत रहना होगा.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नोटिफाई किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रूल्स एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे. ये नियम एक दशक पुराने साल 2016 की जगह लाए जा रहे हैं. ये नोटिफिकेशन एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986 के तहत जारी किए गए हैं.

श्रोत पर ही 4 श्रेणियों में सॉलिड वेस्ट की होगी छंटाई : नए नियम के तहत जिस जगह या निकाय से कचरा निकलता है वहीं पर 4 श्रेणियों में उन्हें अलग-अलग करना अनिवार्य होगा. कूड़े को गीले, सूखे, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट में अलग करना होगा. अब बारी-बारी से कूड़े की इन 4 कैटेगरी के बारे में विस्तार से जानते हैं...

गीला कचरा : गीले कचरे में किचन से निकलने वाले वेस्ट शामिल हैं. जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, मीट, फूल आदि. इन्हें पास की जगह पर बायो मीथेनेशन के जरिए खाद बनाया जाएगा या अन्य तरीके से इनका प्रबंधन किया जाएगा.

सूखा कचरा : सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, मेटल, कांच, लकड़ी और रबर आदि शामिल हैं. इन्हें छांटने और रीसाइक्लिंग के लिए मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) में ले जाया जाएगा. MRF एक विशेष केंद्र या संयंत्र होता है, जहां एकत्रित मिश्रित सूखे कचरे को वैज्ञानिक विधि से रीसाइकिल किया जाता है.

नए नियम से कई फायदे होंगे. (Graphics Credit; ETV Bharat)

सैनिटरी कचरा : इस श्रेणी में आने वाले कचरे डायपर, सैनिटरी टॉवल, टैम्पोन, कंडोम या खून से दूषित सामग्री आदि के रूप में होते हैं. इन्हें अलग से स्टोर किया जाएगा. इन्हें किसी कागज आदि में लपेटकर स्टोर किया जाएगा.

विशेष देखभाल कचरा : इसमें पेंट के डिब्बे, बल्ब, मरकरी थर्मामीटर और दवाइयां आदि शामिल हैं. इन्हें ऑथराइज़्ड एजेंसियां ​​इकट्ठा करेंगी. ये इसे निर्धारित कलेक्शन सेंटर पर जमा करेंगी. इसके बाद इनका प्रबंधन किया जाएगा.

ज्यादा कचरा निकालने वाली कंपनियों पर सख्ती : नए नियम में बल्क वेस्ट जनरेटर (जिस संस्थान से ज्यादा कचरा निकलता है) पर खासा ध्यान दिया गया है. ये वे कंपनियां हैं जहां 100 किलो से ज्यादा कचरा रोजाना निकलता है. ऐसी कंपनियों को फ्लोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा होता है. ऐसी कंपनियों को अब वहीं पर कचरे का प्रबंधन करना होगा. नए नियम से इन पर सख्ती बढ़ेगी.